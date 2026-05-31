Perú

Reniec extiende horario de atención en más de 40 sedes para la segunda vuelta electoral

Ciudadanos podrán realizar gestiones de DNI y recoger documentos en agencias habilitadas en todo el país, con la posibilidad de votar incluso con identificaciones vencidas

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A una semana de la segunda vuelta electoral, Reniec amplió su horario de atención en más de 40 sedes a nivel nacional para agilizar la entrega de DNI y otros trámites.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de su horario de atención a 12 horas continuas en más de 40 oficinas a nivel nacional. Esta disposición estará vigente entre el 1 y el 5 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el propósito de facilitar la identificación de los ciudadanos y asegurar su participación en los comicios.

Según informó el Reniec, la medida responde a la necesidad de que la población cuente con sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) actualizados y puedan ejercer su derecho al voto.

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¿En qué sedes se extenderá el horario?

Las sedes que funcionarán bajo este horario especial se encuentran distribuidas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Las oficinas atenderán desde las 07:00 hasta las 19:00 horas. La entidad detalló que la atención estará orientada tanto a la entrega de DNI como a la realización de trámites asociados a este documento.

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Además, recomendó a los ciudadanos verificar previamente si su documento está listo para ser recogido y si la agencia seleccionada se encuentra entre las incluidas en el horario extendido. El listado completo de oficinas habilitadas puede consultarse en el portal oficial de la institución.

Para saber si un DNI ya está disponible, los usuarios pueden acceder a la plataforma digital del Reniec. Introduciendo el número de documento o de solicitud, el sistema mostrará el avance del trámite, la agencia de retiro y el porcentaje de gestión completada.

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¿Puedo votar con mi DNI vencido?

Se estableció una medida excepcional para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que permite a los ciudadanos votar utilizando su DNI vencido o por vencer. Esta disposición, oficializada mediante la Resolución Jefatural 000057-2026, autoriza el uso de todas las versiones del documento de identidad, ya sea amarillo, azul o electrónico, durante la jornada electoral del 7 de junio.

De esta manera, quienes no hayan podido renovar su documento a tiempo podrán ejercer su derecho al sufragio sin inconvenientes. La entidad remarcó que esta autorización es válida únicamente para el día de la elección y tiene como objetivo asegurar la mayor participación de la ciudadanía en los comicios. Es decir, no está permitido para otros trámites.

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Entregan lista de datos a la ONPE

El Reniec entregó a la ONPE la sexta y última actualización de datos de ciudadanos, incorporando información posterior al cierre del padrón del 14 de octubre de 2025. Esta remisión contiene registros recientes de defunciones, cambios de domicilio y la actualización de fotografías de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad hasta abril, tanto en Perú como en el extranjero.

Según el organismo, la última lista incluyó 55.827 movimientos, de los cuales 8.811 corresponden a fallecidos, 1.412 a nuevas fotos y 45.604 a cambios de dirección. En total, entre las seis listas, se actualizaron 751.373 datos para mejorar la precisión en la jornada electoral del 7 de junio.

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