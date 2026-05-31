Reniec extiende horario de atención en más de 40 sedes para la segunda vuelta electoral

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación de su horario de atención a 12 horas continuas en más de 40 oficinas a nivel nacional. Esta disposición estará vigente entre el 1 y el 5 de junio, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, con el propósito de facilitar la identificación de los ciudadanos y asegurar su participación en los comicios.
Según informó el Reniec, la medida responde a la necesidad de que la población cuente con sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) actualizados y puedan ejercer su derecho al voto.
¿En qué sedes se extenderá el horario?
Las sedes que funcionarán bajo este horario especial se encuentran distribuidas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Las oficinas atenderán desde las 07:00 hasta las 19:00 horas. La entidad detalló que la atención estará orientada tanto a la entrega de DNI como a la realización de trámites asociados a este documento.
PUBLICIDAD
Además, recomendó a los ciudadanos verificar previamente si su documento está listo para ser recogido y si la agencia seleccionada se encuentra entre las incluidas en el horario extendido. El listado completo de oficinas habilitadas puede consultarse en el portal oficial de la institución.
Para saber si un DNI ya está disponible, los usuarios pueden acceder a la plataforma digital del Reniec. Introduciendo el número de documento o de solicitud, el sistema mostrará el avance del trámite, la agencia de retiro y el porcentaje de gestión completada.
¿Puedo votar con mi DNI vencido?
Se estableció una medida excepcional para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 que permite a los ciudadanos votar utilizando su DNI vencido o por vencer. Esta disposición, oficializada mediante la Resolución Jefatural 000057-2026, autoriza el uso de todas las versiones del documento de identidad, ya sea amarillo, azul o electrónico, durante la jornada electoral del 7 de junio.
De esta manera, quienes no hayan podido renovar su documento a tiempo podrán ejercer su derecho al sufragio sin inconvenientes. La entidad remarcó que esta autorización es válida únicamente para el día de la elección y tiene como objetivo asegurar la mayor participación de la ciudadanía en los comicios. Es decir, no está permitido para otros trámites.
PUBLICIDAD
Entregan lista de datos a la ONPE
El Reniec entregó a la ONPE la sexta y última actualización de datos de ciudadanos, incorporando información posterior al cierre del padrón del 14 de octubre de 2025. Esta remisión contiene registros recientes de defunciones, cambios de domicilio y la actualización de fotografías de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad hasta abril, tanto en Perú como en el extranjero.
Según el organismo, la última lista incluyó 55.827 movimientos, de los cuales 8.811 corresponden a fallecidos, 1.412 a nuevas fotos y 45.604 a cambios de dirección. En total, entre las seis listas, se actualizaron 751.373 datos para mejorar la precisión en la jornada electoral del 7 de junio.
Más Noticias
Elecciones 2026: prohibición de difusión de encuestas electorales y otras entran en efecto desde mañana
Quien incumpla esta prohibición puede recibir multas de entre 10 y 100 UIT, que equivalen a montos entre S/ 55.000 y S/ 550.000
Golazo de FC Cajamarca ante Alianza Lima: Luis Advíncula y Alejandro Duarte quedaron expuestos en duelo por Liga 1 2026
En una gran jugada individual, Jonathan Betancourt convirtió su anotación tras dejar fuera de camino al ‘Rayo’ y ‘Alejo’ en el estadio Héroes de San Ramón
Alianza Lima 0-1 FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026
Los ‘blanquiazules’, ganadores del certamen, cierran la campaña visitando al bloque ‘azul y oro’, en el estadio Héroes San Ramón. El duelo marcará un cruce simbólico con Hernán Barcos, último ídolo de La Victoria. Sigue las incidencias del choque
Exesposa de Miguel Trauco habla de su ruptura y confiesa más infidelidades: “Lo mejor que hice fue separarme”
Karla Gálvez habló luego de anunciar su separación en el 2024 y expuso la actual relación que tiene con el futbolista
Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: minuto a minuto del último cara a cara de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez este 31 de mayo
El último encuentro entre los candidatos que disputan la presidencia de la República llega con un paro agrario activo, transportistas amenazados de muerte y casi un cuarto del electorado sin definir su voto. Conoce cómo serán los bloques y todos los detalles de este debate previo al 7 de junio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD