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Fecha confirmada en la que la selección de Ecuador anunciará su lista oficial para el Mundial 2026

Sebastián Beccacece será el encargado de seleccionar a los 26 jugadores ecuatorianos que competirán en la Copa del Mundo

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Fecha confirmada en la que Ecuador anunciará su lista oficial para el Mundial 2026.
Fecha confirmada en la que Ecuador anunciará su lista oficial para el Mundial 2026.

La expectativa por la lista de convocados de Ecuador para el Mundial 2026 sigue vigente. Mientras varias selecciones que participarán en el torneo, que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, ya anunciaron a sus jugadores, la Federación Ecuatoriana de Fútbol aún no dio a conocer la nómina oficial.

El seleccionado fue elaborado a partir de una prelista de 34 futbolistas, de la cual solo 26 serán finalmente seleccionados. El debut de Ecuador será el 14 de junio ante Costa de Marfil en Filadelfia; después enfrentará a Curazao y Alemania, partidos ya confirmados y que constituyen un desafío para el equipo nacional.

La selección ecuatoriana dará a conocer la nómina definitiva luego del triunfo 2-1 ante Arabia Saudita (también enfrentará a Guatemala). . Sebastián Beccacece será el responsable de definir a los 26 futbolistas que integrarán el plantel para la Copa del Mundo, y el anuncio está previsto para el lunes 1 de junio, justo antes del cierre oficial impuesto por la FIFA.

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La incertidumbre persiste porque los nombres de los seleccionados ecuatorianos se mantienen en reserva. La lista definitiva dependerá deliberadamente del rendimiento mostrado por los jugadores en los últimos encuentros de preparación, manteniendo la expectativa nacional hasta el día del anuncio.

Fecha confirmada en la que Ecuador anunciará su lista oficial para el Mundial 2026.
Fecha confirmada en la que Ecuador anunciará su lista oficial para el Mundial 2026.

Los 34 convocados de Becaccece

Arqueros

  • Cristhian Loor – Botafogo (Brasil)
  • Gonzalo Valle – LDU (Ecuador)
  • Hernán Galíndez – Huracán (Argentina)
  • Moisés Ramírez – Kifisia FC (Grecia)

Defensas

  • Angelo Preciado – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Deinner Ordóñez – IDV (Ecuador)
  • Félix Torres – Inter de Porto Alegre (Brasil)
  • Fricio Caicedo – LDU (Ecuador)
  • Jackson Porozo – Tijuana (México)
  • Joel Ordóñez – Brujas (Bélgica)
  • José Hurtado – Bragantino (Brasil)
  • Pervis Estupiñán – Milan (Italia)
  • Yaimar Medina – Genk (Bélgica)

Mediocampistas

  • Alan Franco – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Alan Minda – Atlético Mineiro (Brasil)
  • Anthony Valencia – Royal Amberes (Bélgica)
  • Bruno Caicedo – Vancouver Whitecaps (Canadá/EE. UU.)
  • Darwin Guagua – IDV (Ecuador)
  • Denil Castillo – Midtjylland (Dinamarca)
  • Ederson Castillo – LDU (Ecuador)
  • Gonzalo Plata – Flamengo (Brasil)
  • John Mercado – Sparta Praga (República Checa)
  • John Yeboah – Venezia (Italia)
  • Jordy Alcívar – IDV (Ecuador)
  • Kendry Páez – Flamengo (Brasil)
  • Luis Gragozo – Emelec (Ecuador)
  • Malcom Dacosta – Bournemouth (Inglaterra)
  • Moisés Caicedo – Chelsea (Inglaterra)
  • Nilson Angulo – Sunderland (Inglaterra)
  • Pedro Vite – Pumas (México)

Delanteros

  • Enner Valencia – Pachuca (México)
  • Jeremy Arévalo – Stuttgart (Alemania)
  • Jordy Caicedo – Huracán (Argentina)
  • Kevin Rodríguez – Union Saint-Gilloise (Bélgica)
La lista de Ecuador para los amistosos de la fecha FIFA previa al Mundial 2026.
La lista de Ecuador para los amistosos de la fecha FIFA previa al Mundial 2026.

Últimos amistosos y el presente de figuras ecuatorianas

La selección ecuatoriana llega al Mundial tras una serie de exigentes amistosos internacionales. En la fecha FIFA de marzo, empató 1-1 frente a Marruecos y Países Bajos. Sus próximos compromisos serán contra Arabia Saudita el 30 de mayo y Guatemala el 7 de junio, considerados las últimas pruebas antes de la cita mundialista.

El estado de forma de varios futbolistas destaca de cara al torneo, de acuerdo con espndeportes.espn.com. Willian Pacho obtuvo títulos con PSG en la UEFA Champions League y la Ligue 1. Piero Hincapié celebró la consagración del Arsenal en la Premier League y se quedó a poco de levantar la ‘orejona’.

El defensa Joel Ordóñez conquistó el campeonato local con Brujas en Bélgica, mientras Kevin Rodríguez fue figura en la Copa de Bélgica con Union Saint Gilloise. Denil Castillo se proclamó campeón de copa en Dinamarca y John Yeboah contribuyó al ascenso y campeonato de la Serie B italiana con Venezia. Estos logros contribuyen a la motivación del plantel ecuatoriano en el Mundial.

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Los amistosos de Ecuador previo al Mundial 2026.
Los amistosos de Ecuador previo al Mundial 2026.

Fixture de Ecuador en el Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa del Mundo ya dispone de fechas, sedes y horarios oficiales. Ecuador debutará el domingo 14 de junio de 2026 a las 18:00 frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El segundo partido será el sábado 20 de junio a las 21:00 ante Curazao en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Finalmente, la fase inicial se cerrará el jueves 25 de junio a las 15:00 contra Alemania en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Estos partidos serán determinantes para las aspiraciones ecuatorianas en su quinta participación mundialista, dentro de un grupo que incluye campeones africanos, debutantes de la región caribeña y uno de los equipos históricos del fútbol europeo.

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