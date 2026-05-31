Revive el emocionante momento en que Anderson Santamaría anota el segundo gol para Universitario con un certero cabezazo, desatando la euforia de toda la hinchada en el estadio. - L1 Max

Universitario ha encontrado por medio de la pelota parada la ampliación del marcador en el Estadio Monumental. La recurrente arma de la escuadra ’crema’ fue capitalizada con un certero cabezazo de Anderson Santamaría, quien celebró con parsimonia ante el discreto estado de forma del equipo. Lo cierto es que el defensor peruano anotó el 2-0 ante Sport Huancayo para el equipo de Héctor Cúper.

La acción nació a partir de un tiro de esquina ejecutado con precisión desde el sector izquierdo. Se jugó corto y la pelota llegó a los pies de Edison Flores para enviar el centro. Santamaría atacó el espacio entre los defensores huancaínos y conectó un frentazo potente que dejó sin opciones a Ángel Zamudio. La jugada volvió a evidenciar una de las pocas fortalezas que Universitario ha conseguido mantener a lo largo de un semestre repleto de altibajos tanto en el plano local como internacional.

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El tanto permitió a los ’cremas’ afrontar con mayor tranquilidad los minutos finales de un encuentro que tenía una carga emocional especial. No solo representaba el cierre de un Torneo Apertura muy por debajo de las expectativas de la institución, sino también la despedida de Martín Pérez Guedes, uno de los futbolistas más identificados con el club y ganador de tres títulos nacionales con la institución. El argentino recibió el reconocimiento de la afición, consciente de que disputaba sus últimos minutos con la camiseta merengue.

Gol de Anderson Santamaría con certero cabezazo para marcar el 2-0 en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

Más allá del resultado favorable, el partido también sirvió para que Héctor Cúper continúe evaluando piezas de cara al Torneo Clausura. El entrenador argentino tendrá la misión de reconstruir a un equipo que quedó lejos de la pelea por el título del Apertura y que además se despidió prematuramente de la Copa Libertadores. En ese sentido, cada actuación individual cobra relevancia en un plantel que necesitará ajustes importantes si pretende volver a competir por los objetivos trazados a inicios de temporada.

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A cambiar el chip

Universitario de Deportes afrontará una segunda mitad de temporada decisiva y con la obligación de corregir varios aspectos que quedaron expuestos durante el primer semestre. La llegada de Héctor Cúper al banquillo ’crema’ supone el inicio de una etapa de reconstrucción futbolística para un equipo que todavía mantiene intacta la ambición de conquistar el tetracampeonato nacional, pero que necesita elevar considerablemente su rendimiento para competir por el Torneo Clausura.

El experimentado entrenador argentino tendrá por delante uno de los desafíos más complejos de los últimos años en Ate. Universitario terminó el Torneo Apertura lejos del nivel esperado y nunca logró sostener una regularidad que le permitiera discutir el liderato con Alianza Lima, que terminó marcando diferencias importantes en la clasificación. A ello se sumó una decepcionante participación en la Copa Libertadores, donde el conjunto merengue finalizó en el último lugar de su grupo y quedó eliminado de toda competencia internacional.

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El cuadro 'crema' empató sin goles en el Monumental y quedó eliminado de toda competición Conmebol - Crédito: ESPN.

En ese contexto, Cúper deberá redefinir la identidad de juego del equipo y encontrar respuestas tanto desde lo táctico como desde lo anímico. La presión será máxima, pues el margen de error en el Clausura es prácticamente inexistente para una institución acostumbrada a pelear por títulos.

Además, el comando técnico tendrá que evaluar cuidadosamente con qué futbolistas contará para la recta final de la temporada. Varias de las incorporaciones realizadas en los últimos mercados no lograron aportar el salto de calidad esperado, por lo que Universitario también necesita corregir decisiones en la conformación de su plantel.