¿Plata de todos, plata de nadie? Por congelar su catálogo electrónico, Perú está pagando casi 300% más en compras estatales

La suspensión del catálogo electrónico EXT-CE-2024-12 de PERÚ COMPRAS limita la competencia y afecta las compras públicas.

La paralización prolongada en la incorporación de nuevas fichas-producto en el catálogo electrónico EXT-CE-2024-12 de PERÚ COMPRAS ha encendido las alarmas en torno a posibles efectos negativos para la competencia, la eficiencia del gasto público y el acceso de nuevos proveedores al mercado estatal.

Según Hebert Salcedo, socio fundador del Estudio Salcedo & Asociados y especialista en arbitraje y contrataciones públicas, la medida podría estar generando una situación de “inoperatividad sobreviniente” en el catálogo, al impedir la entrada de nuevos productos, proveedores y mejoras competitivas dentro del sistema de adquisiciones del Estado.

Menos competencia: precios más altos en las compras estatales

La controversia se originó tras la publicación del Comunicado N.° 080-2025-PERÚ COMPRAS, que dispuso una suspensión temporal de la incorporación de fichas-producto entre enero y abril de 2026.

Posteriormente, la entidad extendió la medida mediante un nuevo comunicado, afectando a varios acuerdos marco, entre ellos el catálogo EXT-CE-2024-12.

La restricción prolongada de nuevas fichas-producto disminuye el ingreso de proveedores y alternativas innovadoras en el mercado público.

De acuerdo con Salcedo, los catálogos electrónicos fueron concebidos para garantizar una competencia dinámica y la actualización permanente de la oferta estatal; sin embargo, la restricción prolongada compromete estos principios.

PUBLICIDAD

“Cuando se restringe durante meses la incorporación de nuevas fichas-producto, existe el riesgo de afectar la libre concurrencia y limitar la competencia efectiva dentro del sistema”, advirtió Salcedo.

El especialista sostuvo que operar con una oferta limitada durante un periodo extendido reduce la capacidad de las entidades públicas para acceder a innovaciones, nuevas tecnologías y alternativas más competitivas en términos de precio y calidad.

Subas de 300% en productos del catálogo: ¿Quién se está beneficiando?

Uno de los efectos más preocupantes señalados por Salcedo es el riesgo de concentración de ventas en proveedores ya habilitados, lo que limita el ingreso de nuevos actores al sistema y afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas que esperan incorporarse al mercado de compras públicas.

Esta reducción en la competencia puede derivar en mayores precios para el Estado y menor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

¿Y el MEF? La falta de actualización desnaturaliza los catálogos electrónicos y afecta la neutralidad tecnológica en las contrataciones estatales.

De hecho, algunas empresas han reportado incrementos de precios de entre 200% y 300% en determinados productos vinculados al catálogo.

Para Salcedo, el fenómeno debería ser evaluado técnicamente para determinar si la restricción en la incorporación de nuevas fichas está disminuyendo la presión competitiva y encareciendo las adquisiciones estatales.

PUBLICIDAD

Además, la falta de actualización constante desnaturaliza el objetivo de los sistemas de compras públicas electrónicas, que requieren mecanismos ágiles para incorporar novedades y garantizar la neutralidad tecnológica.

El riesgo está en la concentración de pocos proveedores habilitados

El especialista subrayó que mantener paralizado un catálogo durante un periodo prolongado puede tener consecuencias negativas de largo alcance, ya que limita la capacidad del Estado para acceder a mejores condiciones de compra y restringe la participación de empresas innovadoras.

Frente a este escenario, Salcedo hizo un llamado a PERÚ COMPRAS para que transparente los criterios técnicos que han motivado la extensión de la suspensión y establezca un cronograma claro para restablecer la operatividad plena del catálogo electrónico.

La demanda de mayor transparencia y previsibilidad responde a la necesidad de asegurar que los principios de competencia, eficiencia y acceso equitativo continúen guiando el sistema de compras públicas en Perú.