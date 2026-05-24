Ahora Nación anuncia un “voto crítico” para Roberto Sanchez en segunda vuelta: “viciar el voto beneficiaría a Fuerza Popular”

Peru's presidential candidate Alfonso Lopez Chau speaks a press conference following his closing campaign rally, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 9, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El partido Ahora Nación, por el que Alfonso López Chau postuló a la presidencia, anunció por medio de un comunicado difundido esta mañana en sus redes sociales oficiales, que dará su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez y al partido Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta electoral, que se realizará en dos semanas, el próximo 7 de junio. Sin embargo, el mensaje afirma que este será un “voto crítico”.

“El Comité Ejecutivo Nacional Ampliado con la participación de los parlamentarios electos comunica a nuestra militancia, simpatizantes y al pueblo peruano nuestra decisión de votar a favor de la candidatura de Juntos por el Perú (JP), ya que abstenernos o viciar el voto solo beneficiaría a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori”, se indica en el texto.

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Sin embargo, este llamado “voto crítico” también incluye una serie de cuatro “exigencias y garantías explícitas para nuestro país” entre las que se encuentran detalles como el “respeto irrestricto a la democracia y a la independencia de poderes”, y la “conformación de un gabinete de unidad nacional”.

El comunicado también incluye dos exigencias adicionales como la “garantía de servicios públicos dignos, eficientes y descentralizados”, además de la “defensa de los derechos fundamentales, derechos humanos y derechos de las mujeres; y lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y las economías ilegales”.

Ahora Nación anuncia un "voto crítico" a favor de Roberto Sanchez en segunda vuelta. (Foto: Ahora Nación)

El partido Ahora Nación también anunció en su comunicado que sus personeros tendrán autorización para “vigilar la legalidad y transparencia de este proceso electoral en segunda vuelta, para garantizar el respeto absoluto a la voluntad popular”, esto en el marco del objetivo de Juntos por el Perú de contar con 100.000 personeros a nivel nacional como respuesta a la campaña iniciada por Fuerza Popular para alcanzar esa cifra.

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Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto

A diferencia de Ahora Nación, el excandidato presidencial Jorge Nieto anunció que el Partido de Buen Gobierno, por el que postuló a la presidencia, viciará su voto en la segunda vuelta: no apoyará ni a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez e invitó a sus electores a también viciar su voto.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, con una discusión también prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestro punto de vista en relación a la segunda vuelta. El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, dijo Nieto Montesinos en conferencia de prensa.

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Excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno anuncia que viciará su voto al considerar que ambas opciones significan continuar con la polarización en el país. Video: Canal N

En esa línea, el expostulante propuso a sus electores a también viciar su voto, aunque precisó que respetará si ellos deciden respaldar a Fuerza Popular o Juntos por el Perú en la segunda vuelta.

“Hay un millon 850 mil personas que han votado por nosotros, 50% son mujeres y 50% son jóvenes. A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que cada uno de ellos tome porque son gente que tiene pleno ejercicio libre de su conciencia”, apuntó.

Al ser consultado sobre una eventual participación de diputados o senadores del Partido de Buen Gobierno en el próximo Gobierno, sea de Fujimori o Sánchez, Jorge Nieto respondió que su agrupación será “oposición a cualquiera que salga elegido y seremos oposición responsable”. “Hablaremos y conversaremos con todos sin excepción, pero votaremos siempre a favor de los intereses de los peruanos, peruanas y del Perú”, señaló.

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