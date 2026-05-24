Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 24 de mayo de 2026

Un mapa físico de América del Sur, centrado en Perú, muestra las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, delimitadas con íconos sísmicos marcando zonas de riesgo y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el sur de Perú el martes 19 de mayo, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento se registró a las 12:57 horas en la región de Ica y provocó evacuaciones inmediatas y daños en diversas infraestructuras, de acuerdo con los reportes recogidos por El Comercio y agencias internacionales. Las autoridades informaron que 27 personas resultaron heridas, mientras la comunidad local reportó afectaciones materiales en viviendas y servicios básicos, lo que reavivó la preocupación por la vulnerabilidad sísmica del país.

Tras el sismo principal, el IGP identificó dos réplicas con magnitudes de 4.1 y 3.6 en la misma zona, y un temblor adicional en la región de Arequipa. El registro de movimientos telúricos continuó en los días posteriores: el viernes se detectó un sismo de 4 grados en Salaverry, región La Libertad, y el sábado 23 otro movimiento de 3.6 grados en Tocache, región San Martín. Las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante la persistencia de la actividad sísmica en el territorio peruano.

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Sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.5 registrado el 24 de mayo de 2026 a la 01:02 horas, con una profundidad de 62 kilómetros. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Ica, presentando una intensidad II-III en esa ciudad. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud -14.24 y longitud -75.75.

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Recomendaciones y monitoreo permanente

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), junto con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los comunicados oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades locales. Los especialistas subrayan la importancia de identificar zonas seguras, así como de participar en simulacros organizados por las municipalidades.

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Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado nuevos sismos de magnitud considerable en el sur y centro del país, pero el monitoreo permanece activo y las brigadas de evaluación continúan su labor en las zonas impactadas. El IGP mantiene habilitada su línea de atención al ciudadano (51) 13172300 y la actualización permanente de datos en su portal institucional.

(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Daños materiales y evaluación preliminar

La evaluación preliminar de daños en Ica incluyó afectaciones en viviendas, hospitales y colegios. El informe de Phys.org indica que, aunque no hubo colapso de grandes edificaciones, sí se registraron “fisuras estructurales y caída de elementos no estructurales en varios edificios públicos y privados”. El COEN informó que equipos de ingenieros trabajan en el levantamiento de información técnica para determinar la habitabilidad de las zonas afectadas.

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En otras regiones, como La Libertad y San Martín, las autoridades regionales reportaron daños menores y activaron planes de contingencia para atender posibles emergencias. El monitoreo del IGP permitió la rápida emisión de alertas y la coordinación con los gobiernos locales.

INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

Nuevo sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5, ocurrido el 24 de mayo de 2026 a la 01:02:42 hora local. El evento sísmico se registró a una profundidad de 62 kilómetros, con epicentro ubicado a 19 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la región Ica, con coordenadas -14.24 de latitud y -75.75 de longitud. La intensidad estimada fue de II-III en Ica, siendo percibido levemente por la población y sin reportes de daños materiales.

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Sismo en Ica de magnitud 3.5 grados afectó esta madrugada a la región del sur peruano.

Impacto del sismo en Ica

El sismo principal, ocurrido a las 12:57 horas, tuvo epicentro en las cercanías de Pampa de Tate, en la región Ica, a una profundidad de 56,5 kilómetros. Las autoridades locales, incluyendo al ministro de Defensa, Amadeo Flores, recorrieron la zona afectada para supervisar los daños en edificaciones como la Universidad San Luis Gonzaga. El movimiento telúrico fue seguido por dos réplicas de magnitud 4.1 y 3.6 en la misma zona, según detalló el IGP.

Las primeras evaluaciones realizadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmaron que 27 personas resultaron heridas y se reportaron daños materiales en viviendas, locales comerciales y hospitales. El sismo generó evacuaciones preventivas y momentos de pánico, aunque no se registraron víctimas fatales.

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Residentes observan los daños en calles y viviendas de adobe en Ica, luego de un fuerte sismo el 19 de mayo, con vehículos de emergencia llegando al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 registrado el 23 de mayo de 2026 a las 23:57 horas, con una profundidad de 51 kilómetros. El epicentro se ubicó a 57 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes, con coordenadas -3.00 de latitud y -80.14 de longitud. El movimiento telúrico fue sentido con una intensidad II-III en Zarumilla.

Sismo en Tumbes

Sismo en Puno

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 23 de mayo de 2026 a las 21:57 horas, con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se localizó a 30 kilómetros al oeste de Ocuviri, en la provincia de Lampa, región Puno, con coordenadas -15.10 de latitud y -71.19 de longitud. El evento fue percibido con una intensidad II-III en Ocuviri.

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Un mapa físico de la región Puno, Perú, muestra el epicentro de un sismo en Ocuviri con un icono rojo y anillos concéntricos, destacando las coordenadas -15.10° LAT y -71.19° LON junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)