Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 24 de mayo de 2026

Desde el martes 19, el Perú ha registrado una serie de sismos: el primero, de magnitud 6.1, impactó la región Ica, mientras que sábado un temblor de 3.6 grados se registró en Tocache, San Martín

Guardar
Google icon
Mapa físico de América del Sur con Perú resaltado, mostrando las placas de Nazca y Sudamericana en rojo. Iconos sísmicos marcan riesgos. Logo del IGP.
Un mapa físico de América del Sur, centrado en Perú, muestra las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, delimitadas con íconos sísmicos marcando zonas de riesgo y el logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió el sur de Perú el martes 19 de mayo, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El evento se registró a las 12:57 horas en la región de Ica y provocó evacuaciones inmediatas y daños en diversas infraestructuras, de acuerdo con los reportes recogidos por El Comercio y agencias internacionales. Las autoridades informaron que 27 personas resultaron heridas, mientras la comunidad local reportó afectaciones materiales en viviendas y servicios básicos, lo que reavivó la preocupación por la vulnerabilidad sísmica del país.

Tras el sismo principal, el IGP identificó dos réplicas con magnitudes de 4.1 y 3.6 en la misma zona, y un temblor adicional en la región de Arequipa. El registro de movimientos telúricos continuó en los días posteriores: el viernes se detectó un sismo de 4 grados en Salaverry, región La Libertad, y el sábado 23 otro movimiento de 3.6 grados en Tocache, región San Martín. Las autoridades mantienen el monitoreo y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad ante la persistencia de la actividad sísmica en el territorio peruano.

PUBLICIDAD

Sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 3.5 registrado el 24 de mayo de 2026 a la 01:02 horas, con una profundidad de 62 kilómetros. El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al sur de Ica, presentando una intensidad II-III en esa ciudad. Las coordenadas geográficas del evento fueron latitud -14.24 y longitud -75.75.

/peru/2026/05/20/peru-esta-preparado-para-un-terremoto-jefe-del-igp-lanza-seria-advertencia-ante-un-inminente-desastre-natural-tras-prolongado-silencio-sismico/

/peru/2026/05/21/sismate-la-promesa-de-un-sistema-de-alerta-que-desato-criticas-por-su-funcionamiento-y-que-termino-hackeado/

Recomendaciones y monitoreo permanente

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), junto con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los comunicados oficiales y respetar las indicaciones de las autoridades locales. Los especialistas subrayan la importancia de identificar zonas seguras, así como de participar en simulacros organizados por las municipalidades.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado nuevos sismos de magnitud considerable en el sur y centro del país, pero el monitoreo permanece activo y las brigadas de evaluación continúan su labor en las zonas impactadas. El IGP mantiene habilitada su línea de atención al ciudadano (51) 13172300 y la actualización permanente de datos en su portal institucional.

Terremoto de Pisco - sismo en Perú - Ica - Perú - 14 de agosto
(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Daños materiales y evaluación preliminar

La evaluación preliminar de daños en Ica incluyó afectaciones en viviendas, hospitales y colegios. El informe de Phys.org indica que, aunque no hubo colapso de grandes edificaciones, sí se registraron “fisuras estructurales y caída de elementos no estructurales en varios edificios públicos y privados”. El COEN informó que equipos de ingenieros trabajan en el levantamiento de información técnica para determinar la habitabilidad de las zonas afectadas.

En otras regiones, como La Libertad y San Martín, las autoridades regionales reportaron daños menores y activaron planes de contingencia para atender posibles emergencias. El monitoreo del IGP permitió la rápida emisión de alertas y la coordinación con los gobiernos locales.

INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)
INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

Nuevo sismo en Ica

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5, ocurrido el 24 de mayo de 2026 a la 01:02:42 hora local. El evento sísmico se registró a una profundidad de 62 kilómetros, con epicentro ubicado a 19 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en la región Ica, con coordenadas -14.24 de latitud y -75.75 de longitud. La intensidad estimada fue de II-III en Ica, siendo percibido levemente por la población y sin reportes de daños materiales.

Sismo en Ica de magnitud 3.5 grados afectó esta madrugada a la región del sur peruano.
Sismo en Ica de magnitud 3.5 grados afectó esta madrugada a la región del sur peruano.

Impacto del sismo en Ica

El sismo principal, ocurrido a las 12:57 horas, tuvo epicentro en las cercanías de Pampa de Tate, en la región Ica, a una profundidad de 56,5 kilómetros. Las autoridades locales, incluyendo al ministro de Defensa, Amadeo Flores, recorrieron la zona afectada para supervisar los daños en edificaciones como la Universidad San Luis Gonzaga. El movimiento telúrico fue seguido por dos réplicas de magnitud 4.1 y 3.6 en la misma zona, según detalló el IGP.

Las primeras evaluaciones realizadas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) confirmaron que 27 personas resultaron heridas y se reportaron daños materiales en viviendas, locales comerciales y hospitales. El sismo generó evacuaciones preventivas y momentos de pánico, aunque no se registraron víctimas fatales.

Calle de Ica con asfalto agrietado, edificios de adobe dañados y escombros. Varias personas observan los daños. Vehículos de emergencia y polvo a lo lejos.
Residentes observan los daños en calles y viviendas de adobe en Ica, luego de un fuerte sismo el 19 de mayo, con vehículos de emergencia llegando al lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sismo en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 4.1 registrado el 23 de mayo de 2026 a las 23:57 horas, con una profundidad de 51 kilómetros. El epicentro se ubicó a 57 kilómetros al norte de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes, con coordenadas -3.00 de latitud y -80.14 de longitud. El movimiento telúrico fue sentido con una intensidad II-III en Zarumilla.

Sismo en Tumbes
Sismo en Tumbes

Sismo en Puno

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.5 ocurrido el 23 de mayo de 2026 a las 21:57 horas, con una profundidad de 15 kilómetros. El epicentro se localizó a 30 kilómetros al oeste de Ocuviri, en la provincia de Lampa, región Puno, con coordenadas -15.10 de latitud y -71.19 de longitud. El evento fue percibido con una intensidad II-III en Ocuviri.

Mapa físico de la región Puno, Perú, con relieve. Un icono rojo con anillos concéntricos marca el epicentro en Ocuviri. Coordenadas -15.10° LAT, -71.19° LON y el logo del IGP son visibles.
Un mapa físico de la región Puno, Perú, muestra el epicentro de un sismo en Ocuviri con un icono rojo y anillos concéntricos, destacando las coordenadas -15.10° LAT y -71.19° LON junto al logo del IGP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

IGPSismoperu-noticias

Más Noticias

Un calor inusual pone en alerta a Lima y otras 10 regiones: desde cuándo y qué dice el Senamhi del fenómeno

Las autoridades meteorológicas detallaron que las franjas costeras y áreas de la sierra enfrentarán máximas de hasta 36 °C, situación que podría extenderse hasta la noche del martes 26 de mayo

Un calor inusual pone en alerta a Lima y otras 10 regiones: desde cuándo y qué dice el Senamhi del fenómeno

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

El capitán del cuadro ‘celeste’ convirtió el empate de su equipo ante el elenco tarmeño tras un gran centro de Maxloren Castro

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

El candidato presidencial y líder de Juntos Por el Perú obtuvo un poco más de 2 millones de votos en la primera vuelta del 12 de abril y ahora se proyecta a derrotar a Keiko Fujimori en las urnas, pero su primer gran reto es los debates del 24 y 31 de mayo.

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

Sporting Cristal 1-1 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El cuadro ‘cervecero’ necesita una victoria contra el equipo tarmeño para distanciarse de los puestos de descenso. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 1-1 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

El filme de Ricardo de Montreuil y un elenco de primmer nivel llega a salas norteamericanas, consolidando el crecimiento y la proyección del cine peruano en el exterior

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

Debate presidencial 2026: ¿a qué hora inicia hoy el versus entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Ahora Nación anuncia un “voto crítico” para Roberto Sanchez en segunda vuelta: “viciar el voto beneficiaría a Fuerza Popular”

El Poder Judicial rechaza archivo del caso contra Pedro Pablo Kuczynski por presunto lavado de activos en 2016

ENTRETENIMIENTO

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

DEPORTES

Sporting Cristal 1-1 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal 1-1 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

Sorpresivo gol de Jordan Guivin con especial celebración en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse? Su debut en Roland Garros y el calendario de torneos de la temporada