Candidato izquierdista firma Compromiso por Perú con gremios y organizaciones sociales

Lima, 30 may (EFE).- El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez firmó este sábado un 'Compromiso por el Perú' con organizaciones sociales, gremiales y políticas en el que expresó su intención de gobernar enfrentando la inseguridad, la corrupción y el deterioro democrático, de cara a la segunda vuelta que lo enfrenta a la derechista Keiko Fujimori el próximo 7 de junio.

El candidato del partido Juntos por el Perú acudió a la firma del documento en Lima, en medio de las actividades en el último tramo de la campaña electoral y un día antes del debate televisado con Fujimori, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Las organizaciones sociales y políticas que firmaron el compromiso manifestaron que asumirán un voto vigilante a favor de la candidatura de Sánchez en base a la defensa de la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la recuperación económica y la lucha frontal contra la corrupción.

Además, señalaron que esta articulación busca convocar a diversos sectores ciudadanos y populares a construir "una alternativa política amplia" que permita recuperar la estabilidad institucional y devolver esperanza a la población.

Las agrupaciones de estudiantes, indígenas, trabajadores y víctimas de violencia insistieron en la "urgencia" de promover un gobierno de recuperación nacional para rescatar al Perú del "pacto mafioso liderado por el fujimorismo", al que atribuyen la delincuencia, los abusos de poder, la impunidad, la inestabilidad política, la corrupción y la violación de derechos humanos.

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El compromiso adoptado por Sánchez incluye la derogación de las llamadas leyes pro crimen, que impiden la lucha contra las economías ilegales; justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000), las esterilizaciones forzadas denunciadas en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y de las protestas sociales de los últimos cinco años.

Asimismo, de la defensa del derecho a la educación pública, los derechos laborales, el impulso de la salud pública universal, el desarrollo sostenible y equitativo, promoviendo la economía circular, economías solidarias e indígenas y las energías renovables, entre otros temas.

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Los partidos políticos que se unieron en este respaldo a Sánchez son la Alianza Venceremos, Ahora Nación, Primero la Gente, Adelante Pueblo Unido y la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresista (COIP). EFE