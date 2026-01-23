Perú

Gianella Neyra regresa al cine con ‘Amando a Amanda’, que se estrena el 28 de mayo

La esperada comedia romántica protagonizada por Gianella, dirigida por Ani Alva Helfer y coproducida con Michelle Alexander, llegará a los cines peruanos.

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia protagonizan nueva comedia romántica ‘Amando a Amanda’ . IG.

La reconocida actriz Gianella Neyra vuelve a protagonizar una película peruana con el estreno de 'Amando a Amanda’, una comedia romántica que explora las complejidades de los vínculos afectivos y las segundas oportunidades.

Además, promete convertirse en uno de los títulos imperdibles del 2026, combinando un elenco de primer nivel, una dirección sólida y una historia que invita a reír, pensar y, sobre todo, a creer en las segundas oportunidades.

El filme se lanzará oficialmente el próximo 28 de mayo, marcando el regreso de Neyra al cine tras varios años enfocada en otros proyectos televisivos y teatrales.

Durante la presentación internacional, realizada en el marco del Content Americas en Miami, Neyra compartió detalles sobre el desafío que representa dar vida a Amanda, un personaje cargado de matices y humanidad.

“Amando a Amanda”: la esperada
“Amando a Amanda”: la esperada comedia romántica peruana ya tiene fecha de estreno

Una historia sobre amores reales y decisiones adultas

‘Amando a Amanda’ propone una mirada honesta y contemporánea al amor, los cambios y las prioridades en la vida adulta. La cinta, bajo la dirección de Ani Alva Helfer —quien ya ha cosechado éxitos con títulos como “Soltera, casada, viuda y divorciada”—, se aleja de los clichés románticos para abordar historias reconocibles, con personajes que dudan, se equivocan y buscan nuevas oportunidades.

“No quisimos contar una historia idealizada, sino una sobre relaciones reconocibles que dudan, se equivocan y vuelven a intentarlo”, señaló Gianella Neyra, destacando el enfoque sincero y cotidiano del filme.

Gianella Neyra protagoniza una historia
Gianella Neyra protagoniza una historia sobre vínculos y segundas oportunidades en “Amando a Amanda”

Un equipo creativo de primer nivel

La presentación de “Amando a Amanda” en Miami reunió a figuras clave de la industria audiovisual peruana e internacional. Junto a Gianella Neyra y la directora Ani Alva Helfer estuvieron la CEO de Del Barrio Producciones, Michelle Alexander, y la productora ejecutiva Cecilia Gómez de la Torre. Todas coincidieron en el valor de la historia y en la ambición de que la película trascienda fronteras.

“Desde el inicio pensamos ‘Amando a Amanda’ como una historia con capacidad de viajar. No solo por el idioma, sino por los temas que aborda: vínculos, maternidad, trabajo, segundas oportunidades”, comentó Michelle Alexander, subrayando la universalidad de la trama.

El proyecto es una coproducción entre Del Barrio Producciones,Gianella Neyra, Ani Alva Helfer y AV Films, con la colaboración de Ceci G Entertainment & Consulting para la distribución internacional. Esta estructura refuerza la apuesta de llevar el cine peruano a nuevos mercados y audiencias, aprovechando la creciente proyección de las producciones nacionales.

Gianella Neyra, Ani Alva y
Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.

Un elenco de lujo para una historia cercana

Acompañando a Gianella Neyra, el elenco de “Amando a Amanda” incluye a reconocidos actores como Giovanni Ciccia, Rodrigo Sánchez Patiño, Valentina Saba, Nacho Di Marco, Fiorella Díaz y Noah Martínez. Juntos, dan vida a un mosaico de personajes que atraviesan situaciones cargadas de humor, drama y emociones genuinas.

La película promete combinar risas y reflexión, abordando los desafíos de las relaciones adultas y la búsqueda de la felicidad sin caer en lugares comunes.

Una campaña de estreno que apunta al público local e internacional

Con el inicio oficial de la campaña de estreno, ‘Amando a Amanda’ se prepara para conquistar al público con una historia fresca, divertida y cercana. La película no solo apela a quienes buscan entretenimiento, sino también a quienes valoran relatos auténticos sobre la vida adulta, el amor y las nuevas oportunidades.

El estreno del 28 de mayo marca el regreso de Gianella Neyra a la gran pantalla y refuerza el compromiso de la industria peruana con la producción de cine de calidad, capaz de emocionar y conectar con espectadores de todo el mundo.

Elenco estelar y estreno confirmado:
Elenco estelar y estreno confirmado: así es “Amando a Amanda”, la próxima apuesta del cine peruano

