Día Mundial de la Salud Digestiva: la fecha que visibiliza enfermedades gastrointestinales y promueve la prevención y el tratamiento

Un esfuerzo sostenido en la educación sanitaria se despliega anualmente para resaltar la trascendencia de mantener el bienestar del aparato gastrointestinal y difundir recomendaciones clave para la población (Magnific)

El Día Mundial de la Salud Digestiva se celebra cada 29 de mayo y se impulsó en 2005 como una campaña internacional orientada a informar a la población sobre la salud gastrointestinal.

La fecha se eligió por su vínculo con la creación de la organización que la promueve, fundada un 29 de mayo. Con el paso de los años, el día se consolidó como un marco para difundir mensajes de salud pública sobre trastornos frecuentes, desde la acidez y el estreñimiento hasta patologías complejas.

La conmemoración se diseñó como una plataforma anual de educación sanitaria: cada edición adopta un eje temático para ordenar materiales informativos y acciones de divulgación. En años recientes, las campañas incluyeron líneas de trabajo centradas en la prevención del cáncer colorrectal, la obesidad y el microbioma intestinal, entre otros asuntos, con el objetivo de promover hábitos y consultas a tiempo ante síntomas persistentes.

Desde cuándo se conmemora y por qué se eligió el 29 de mayo

El Día Mundial de la Salud Digestiva nació en 2005 como una campaña internacional para promover prevención y consultas oportunas sobre enfermedades gastrointestinales. (Magnific)

La iniciativa comenzó en 2005, cuando se organizaron las primeras actividades con la idea de instalar una jornada anual dedicada a la salud digestiva. El 29 de mayo quedó como fecha fija por su relación con la fundación de la entidad internacional que coordina la campaña, constituida un 29 de mayo, hito que funciona como anclaje histórico para la efeméride.

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En su origen, la jornada se planteó como un llamado a hablar de un conjunto de enfermedades que suelen subestimarse o postergarse en la consulta, pese a su impacto en el bienestar cotidiano. A partir de esa lógica, el Día Mundial de la Salud Digestiva se estructuró como un esfuerzo de concientización sostenido, con una agenda que no se limita a una sola jornada, sino que impulsa contenidos y actividades vinculadas con el tema anual.

Además de difundir información básica, la campaña se orientó a reforzar un mensaje transversal: el cuidado del sistema digestivo tiene relación directa con la forma en que el organismo procesa los alimentos, incorpora nutrientes y sostiene funciones asociadas al equilibrio interno.

Qué se entiende por salud digestiva y qué problemas se buscan visibilizar

La salud digestiva abarca el correcto funcionamiento intestinal y la microbiota, además de la prevención de trastornos como gastritis, úlceras y celiaquía. (Magnific)

La salud digestiva se asocia con el funcionamiento adecuado del sistema gastrointestinal, que incluye un tránsito intestinal regular y una microbiota equilibrada. En ese marco, el aparato digestivo cumple una tarea central: obtener nutrientes de los alimentos para producir energía y sostener procesos necesarios para el organismo.

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Dentro de ese enfoque, la microbiota intestinal ocupa un lugar relevante. En el intestino se concentra aproximadamente el 70 % de las defensas y conviven más de 1.000 especies de bacterias digestivas, en su mayoría con funciones que contribuyen al equilibrio del sistema. Ese conjunto de microorganismos se vincula con procesos de metabolismo y con el mantenimiento de barreras biológicas, por lo que el interés en su estabilidad se instaló como uno de los ejes de campañas recientes.

Entre los trastornos y síntomas que suelen aparecer a lo largo de la vida se mencionan el dolor o ardor de estómago, la acumulación de gases, el estreñimiento y los eructos. En ciertos casos, estos cuadros se asocian con inflamación del esófago o con úlceras gástricas, y pueden requerir tratamiento médico.

La jornada también se utiliza para recordar que existen afecciones digestivas de distinta gravedad, incluidas enfermedades del hígado como la hepatitis y la cirrosis, así como patologías que afectan al estómago, al intestino y órganos anexos.

En listados frecuentes de afecciones digestivas se incluyen la úlcera gástrica, los cálculos biliares, la intolerancia a la lactosa, las hemorroides, la pancreatitis, las infecciones intestinales, la celiaquía, la diverticulosis y la enfermedad de Crohn, entre otras.

Campañas y mensajes: microbiota, alimentación y uso de antibióticos

La microbiota intestinal se convirtió en eje central de las campañas recientes, enfocadas en nutrición, defensas del organismo y prevención de infecciones. (Magnific)

Una línea de mensajes que ganó espacio en distintas ediciones se concentró en el papel de la microbiota. En ese marco, se difundieron recomendaciones centradas en la alimentación y en prácticas que apuntan a evitar desequilibrios prolongados. Entre los consejos más repetidos figuran priorizar una dieta con fibra y alimentos fermentados, además de evitar el uso indiscriminado de antibióticos.

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En una de las campañas con foco en microbiota varios especialistas advirtieron que “para mantener un adecuado equilibrio hay alimentos como el yogurt, las ensaladas y frutas y el chucrut, que actúan como factores protectores; sin embargo, la gran preocupación es por el segmento de pacientes que se autoadministra antibióticos, alterando la microbiota por varias semanas”.

Ese mismo enfoque también incorporó referencias al inicio de la vida. En la misma línea se indicó: “Se ha comprobado que la lactancia materna permite traspasar al bebé una flora bacteriana más sana, lo que ayuda a mantener el equilibrio necesario del microbioma intestinal”.

En el plano científico, los avances en secuenciación de ADN y herramientas de bioinformática ampliaron el conocimiento sobre los microorganismos que habitan el cuerpo humano y su distribución en distintos tejidos. En relación con el intestino, se ha consignado que “en el intestino se estima que viven más de 100 trillones de células bacterianas. Somos más bacterias que humanos. Solo el tamaño del genoma de la microbiota es 150 veces mayor que el ser humano. Hemos evolucionado junto a nuestra microbiota en una relación mutua, delegándole a los microorganismos una serie de funciones relacionadas con la nutrición, la educación del sistema inmunológico y la prevención de infecciones”.

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Como parte del calendario anual, la conmemoración suele acompañarse de actividades de divulgación, campañas informativas, conferencias, foros, seminarios y cursos dirigidos a distintos públicos, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre prevención, señales de alerta y manejo de enfermedades digestivas.