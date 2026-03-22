Imitador de Julio Iglesias, segundo lugar de Yo Soy 2026, feliz con el resultado: “Voy a aprovechar este momento”

El imitador de Julio Iglesias, subcampeón de Yo Soy 2026, posa sonriente tras su éxito en el concurso de talento, expresando su alegría por aprovechar este momento. (Yo Soy)

Marco Hurtado, conocido por su interpretación de Julio Iglesias en la más reciente edición de Yo Soy 2026, celebró su segundo puesto en el certamen televisivo y expresó su satisfacción tras la final realizada en Perú.

En sus primeras declaraciones públicas, recogidas por Latina TV, el artista manifestó: “Voy a aprovechar este momento, porque mi proyecto personal no es solo ser Julio Iglesias, sino también desarrollarme como Marco Hurtado”. El participante agradeció el respaldo recibido durante el proceso y destacó el impacto positivo que la competencia ha tenido en su carrera.

El resultado marcó un hito en la trayectoria de Hurtado, quien reconoció el valor simbólico de este logro. “Sin duda es un sueño hecho realidad. Agradezco a todas las personas que me han apoyado, no solo aquí en Perú, sino también en el extranjero. Yo Soy me ha cambiado la vida para bien”, afirmó durante la entrevista con Latina TV.

Marco Hurtado evidenció su felicidad por haber sido parte del programa de imitación y alcanzar el segundo lugar | Instagram / Yo Soy

El imitador señaló que alcanzar la final representa un peldaño fundamental para sus aspiraciones profesionales, tanto en la música popular como en su desarrollo artístico individual.

El artista no dejó pasar la oportunidad para dirigirse a quienes lo acompañaron hasta el último show, subrayando la importancia del apoyo recibido. “Muchísimas gracias de todo corazón. He entregado todo en el escenario. El apoyo y los mensajes me han hecho recordar momentos importantes de mi vida”, compartió Hurtado. Relató la anécdota de un amigo que, tras recibir ayuda en el pasado, movilizó a su empresa para apoyarlo durante la votación, un gesto que consideró valioso y representativo del reconocimiento personal.

Uno de los momentos más destacados de su paso por el programa fue la presentación junto a sus compañeros del conservatorio, en la que integró una orquesta sinfónica. “Fue un momento histórico. Mostrar una orquesta sinfónica, aunque no completa, en el programa más exitoso del país, para mí fue como ganar”, sostuvo Hurtado en diálogo con Latina TV. El tenor explicó que esta experiencia permitió acercar la música clásica al público masivo y brindó visibilidad a sus colegas músicos.

El imitador de Julio Iglesias, quien obtuvo el segundo lugar en Yo Soy 2026, canta con pasión durante su presentación, mostrando su felicidad por el resultado y prometiendo aprovechar la oportunidad. (Yo Soy)

De la experiencia en Yo Soy, Hurtado destacó la camaradería y el aprendizaje compartido con otros participantes. “Me llevo mucha gratitud, hermandad y el aprendizaje de compartir con personas que también persiguen sus sueños. Hemos hecho una gran sinergia para lograr una gran temporada”, puntualizó en sus declaraciones.

El cantante adelantó que próximamente participará en la edición Yo Soy Grandes Batallas y continuará con su carrera como tenor bajo el nombre de Marcurtado, invitando al público a seguirlo en redes sociales.

Imitador de Liam Gallagher ganó ‘Yo Soy’ 2026

La final de Yo Soy 2026 coronó a Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, como el ganador absoluto de la temporada. Tras varios intentos en los castings y años de dedicación, Martín se impuso entre los finalistas en una gala transmitida en directo por Latina TV. El evento reunió a los participantes más destacados, quienes ofrecieron actuaciones cargadas de emoción y recibieron el respaldo del público mediante votación en tiempo real.

Luego de pasar por varios casting durante años, Ricardo Martín, logró consagrarse como el mejor en el programa de imitación | Latina / Yo Soy

Durante las semanas previas a la definición, la competencia mantuvo el interés con la presencia de Marco Hurtado (Julio Iglesias), Gael García (Marciano Cantero) y Fernando Sosa (Gustavo Cerati), quienes avanzaron hasta el último concierto de la edición. El desenlace estuvo determinado por la elección del público, que favoreció a Martín y lo ubicó en el primer lugar.

La noche final estuvo marcada por una atmósfera festiva y grandes expectativas. Ricardo Martín interpretó dos de los temas más reconocidos de Oasis: en la primera parte, su versión de ‘Wonderwall’ le permitió avanzar a la ronda decisiva, mientras que en la instancia final eligió ‘Stop crying your heart out’, consolidando su triunfo. En ese momento superó a Marco Hurtado, quien finalizó en la segunda posición tras presentar su tributo a Julio Iglesias.