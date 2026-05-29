Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

En una entrevista exclusiva para 'Amor y Fuego', el actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', habla sobre sus emocionantes proyectos, incluyendo su rol como productor en la obra de teatro 'Casi Normales' y el esperado regreso de 'La Gran Sangre' al cine. Además, responde a las preguntas sobre su reciente separación. Willax/ Amor y Fuego.

Carlos Alcántara decidió abrir una de las etapas más sensibles de su vida personal y, lejos del humor que lo caracteriza en la televisión y el cine, habló con sinceridad sobre el difícil proceso que enfrenta tras su separación de su aún esposa, Jossie Lindley. El popular actor peruano, conocido cariñosamente como ‘Cachín’, conversó con las cámaras de ‘Amor y Fuego’ luego de ser captado en diversas ocasiones disfrutando de salidas nocturnas, bailando con distintas mujeres y compartiendo momentos con conocidas figuras de la farándula local.

Las imágenes rápidamente despertaron comentarios y especulaciones sobre su nueva vida sentimental, especialmente porque durante años fue considerado uno de los rostros más sólidos del espectáculo peruano a nivel familiar. Sin embargo, lejos de mostrarse incómodo o evasivo, el actor optó por sincerarse sobre cómo vive actualmente esta nueva etapa personal, marcada por el fin de una larga relación y la necesidad de reconstruirse emocionalmente.

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Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.

Con un tono reflexivo, el actor reconoció que una separación nunca es sencilla, sobre todo cuando existe una historia de amor, convivencia y una familia construida durante años. “Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho es doloroso”, expresó el actor, dejando en evidencia que, pese a intentar seguir adelante, aún atraviesa un proceso emocional complejo.

Sus declaraciones sorprendieron porque mostraron un lado vulnerable poco habitual en él. Aunque públicamente se le ha visto sonriente y compartiendo con amigos o compañeras del medio artístico, el actor dejó claro que detrás de esas apariciones existe también un duelo emocional que viene manejando de manera personal y madura.

Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.

Fue difícil

En las últimas semanas, las cámaras de espectáculos captaron a ‘Cachín’ en discotecas y reuniones sociales acompañado de distintas mujeres, entre ellas algunas conocidas figuras de la televisión peruana. Estas imágenes alimentaron rumores sobre posibles romances o nuevas ilusiones amorosas tras el final de su matrimonio con Jossie Lindley. Sin embargo, el actor evitó profundizar en esos temas y prefirió centrar sus declaraciones en el proceso interno que vive actualmente.

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Uno de los momentos que más llamó la atención recientemente fue verlo compartir nuevamente con su expareja durante la boda de uno de sus hijos. Las imágenes mostraban a ambos manteniendo una relación cordial y cercana, algo que despertó comentarios sobre una posible reconciliación o sobre cómo manejan actualmente su vínculo familiar. Frente a ello, el actor fue claro al señalar que, pese a la separación sentimental, existe una conexión que jamás desaparecerá debido a los años compartidos y a la familia que formaron juntos.

“Las familias son funcionales y disfuncionales; seguimos teniendo una relación, tenemos hijos en común, entonces eso no se puede perder. Pero las cosas cambiaron y ya está. La página se cerró, se dio vuelta y a empezar de nuevo”, manifestó con serenidad.

Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.

Las palabras de Carlos Alcántara reflejaron una postura madura frente al fin de su relación sentimental. Aunque admitió que el proceso es doloroso, también dejó claro que ambos han decidido continuar sus caminos por separado, priorizando siempre el bienestar de sus hijos y manteniendo el respeto mutuo.

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El actor también habló sobre cómo intenta sobrellevar emocionalmente esta nueva etapa de su vida. Aunque evitó utilizar términos demasiado dramáticos, reconoció que existe un proceso de adaptación emocional que debe atravesar. “El duelo me suena más a pérdida física, pero es así. Yo le estoy dando para adelante, no dejo de cumplir con mis responsabilidades, soy feliz dentro de lo que se puede. Me siento bien y eso es lo importante. Que uno se quiera, que se sienta bien como está”, remarcó.

Con estas declaraciones, el protagonista de exitosas películas y series peruanas dejó entrever que actualmente se encuentra enfocado en sí mismo, en sus proyectos personales y en mantener estabilidad emocional. También resaltó la importancia del amor propio y de aceptar los cambios que trae la vida, incluso cuando estos resultan dolorosos.

Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.

Sus salidas nocturnas

Pero el actor no fue el único que se pronunció sobre las imágenes difundidas en los programas de espectáculos. ‘Amor y Fuego’ también recogió declaraciones de algunas mujeres vinculadas recientemente a Carlos Alcántara tras ser vistas compartiendo con él en distintos eventos sociales.

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Una de ellas fue la conductora Laura Huarcayo, quien aclaró inmediatamente cualquier tipo de especulación sentimental y dejó claro que entre ambos solo existe una amistad. “Es mi amigo. Solamente eso”, respondió de forma directa ante las cámaras del programa.

Por otro lado, la actriz Yiddá Eslava, quien también fue vinculada al actor luego de algunas apariciones públicas, tomó las cosas con humor y naturalidad, asegurando que Alcántara tiene todo el derecho de disfrutar esta nueva etapa de soltería. “Él es libre, quiere vivir la vida”, sentenció.

Las declaraciones de ambas figuras terminaron reforzando la idea de que Carlos Alcántara simplemente atraviesa una etapa distinta de su vida, en la que busca retomar actividades sociales, reencontrarse con amistades y disfrutar de espacios personales tras el fin de una larga relación sentimental.

Pese a las especulaciones, el actor dejó claro que actualmente su prioridad es mantenerse bien emocionalmente y continuar enfocado en sus responsabilidades familiares y profesionales. Aunque admite que el dolor existe y que una separación nunca es sencilla, también demuestra que intenta asumir este proceso con madurez y optimismo.

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Carlos Alcántara revela cómo enfrenta su separación tras ser captado en discotecas. Captura: Amor y Fuego.