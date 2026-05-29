Cusco obliga uso de mascarillas en hospitales y centros médicos ante alerta por sarampión a semanas de las fiestas jubilares

Pacientes y visitantes usan mascarillas en un centro médico de Cusco, Perú, siguiendo la obligación impuesta por las autoridades ante una alerta de sarampión en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades sanitarias del Cusco activaron nuevas medidas de prevención frente al incremento de casos de sarampión registrados en el sur del país. Desde este jueves, el uso de mascarillas resulta obligatorio en todos los establecimientos de salud de la región, disposición que alcanza a médicos, personal administrativo, pacientes y visitantes. La decisión surge en un contexto marcado por alertas epidemiológicas y por la proximidad de actividades masivas previstas durante el mes jubilar cusqueño.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó que el escenario regional exige reforzar acciones de control ante el riesgo de ingreso del virus. Aunque Cusco no presenta contagios confirmados, la cercanía con regiones afectadas y el constante desplazamiento de personas mantienen en vigilancia a las autoridades sanitarias. En paralelo, se desarrollan coordinaciones con municipios y organismos de seguridad para definir condiciones que permitan ejecutar eventos públicos sin afectar las medidas preventivas.

El anuncio también coincide con el inicio de campañas de vacunación y recomendaciones dirigidas a espacios cerrados y con alta concentración de personas. La Geresa considera prioritario fortalecer la prevención antes del inicio de actividades culturales, desfiles y celebraciones tradicionales previstas para las próximas semanas.

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Uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros médicos

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El gerente regional de Salud, Jorge Omar Farfán Ochoa, confirmó que el uso de mascarillas rige desde hoy en todos los establecimientos de salud del Cusco. Según precisó, la medida incluye al personal sanitario y a quienes acudan como usuarios o acompañantes.

“En instituciones de salud está obligatoria a partir del día de hoy el uso de mascarillas, tanto para nuestro personal como para los usuarios”, declaró el funcionario durante una intervención difundida por medios locales.

La disposición forma parte de un conjunto de acciones preventivas adoptadas por la Geresa ante el aumento de casos de sarampión en regiones vecinas. Las autoridades consideran que hospitales y centros médicos representan puntos de alta exposición debido al flujo constante de personas.

Casos de sarampión en regiones vecinas generan alerta sanitaria

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina

Durante sus declaraciones, Farfán Ochoa explicó que Puno supera los 360 contagios confirmados de sarampión y mencionó reportes adicionales en Lima, Arequipa y Moquegua. El funcionario advirtió sobre la existencia de transmisión comunitaria en algunas zonas del país.

“Tenemos sarampión en Lima, tenemos sarampión en Arequipa, Moquegua y San Luis. Hay transmisión comunitaria de sarampión”, sostuvo.

La Geresa señaló que la situación epidemiológica regional obliga a mantener vigilancia permanente en Cusco. El incremento de visitantes por las actividades jubilares también elevó las preocupaciones de las autoridades sanitarias, debido al movimiento diario de personas entre regiones.

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Aunque no existen casos confirmados en territorio cusqueño, la entidad regional indicó que el riesgo de ingreso del virus continúa presente. Por esa razón, las autoridades iniciaron coordinaciones con instituciones públicas y organismos de seguridad.

Actividades del mes jubilar podrían presentar restricciones

Desfile cívico. (Foto: Andina)

Los eventos previstos por el mes jubilar del Cusco permanecen bajo evaluación. Según informó la Geresa, desfiles, actividades culturales y celebraciones tradicionales podrían ejecutarse bajo condiciones especiales si las autoridades consideran necesario reforzar las medidas de prevención.

Farfán Ochoa señaló que las coordinaciones incluyen reuniones con municipalidades y el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. El objetivo consiste en definir protocolos sanitarios para evitar riesgos durante las concentraciones masivas.

“Vamos a poder desarrollar las actividades, no de manera normal, sino sin poner en riesgo la continuidad de ellas”, indicó el gerente regional de Salud.

El funcionario también explicó que las autoridades buscan garantizar la continuidad de los eventos sin exponer a la población a posibles contagios. Entre las medidas analizadas figuran controles sanitarios y recomendaciones obligatorias en espacios con alta asistencia de público.

Evaluación para ampliar el uso obligatorio de mascarillas

Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud

La Geresa confirmó además que mantiene conversaciones con el sector Educación para extender el uso obligatorio de mascarillas a instituciones educativas y otros espacios cerrados con concentración de personas.

“Estamos realizando la coordinación con Educación para que en nuestras instituciones educativas también sea obligatorio el uso de barbijo”, afirmó Farfán Ochoa.

Las autoridades sanitarias consideran que los ambientes con poca ventilación representan un factor de riesgo para la propagación del sarampión. Por esa razón, recomendaron mantener puertas y ventanas abiertas y reforzar el lavado frecuente de manos.

“Hay que prevenir que nos enfermemos con sarampión y uno de ellos es el uso del barbijo en aquellos espacios cerrados que no tengan o que tengan poca ventilación y donde exista un conglomerado de personas”, expresó otro representante de la Geresa durante la difusión de las recomendaciones sanitarias.

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Campañas de vacunación continúan en distintos distritos

La Geresa informó que brigadas médicas mantienen campañas de vacunación en diversos puntos de la región. Las acciones se concentran principalmente en menores de 20 años, grupo considerado prioritario dentro del esquema preventivo.

Según las autoridades sanitarias, los equipos de vacunación verifican el estado vacunal de cada persona y aplican la dosis correspondiente en caso resulte necesaria. También precisaron que las campañas incluyen inmunización contra influenza y neumococo ante el descenso de temperaturas previsto para las próximas semanas.

“Estamos fortaleciendo en los trescientos sesenta y nueve establecimientos de la región estas actividades de vacunación”, señaló uno de los voceros sanitarios.

En el distrito de San Sebastián se instalaron seis puntos de vacunación para facilitar el acceso de la población. La Geresa exhortó a los ciudadanos a acudir a establecimientos de salud ante síntomas compatibles con sarampión, especialmente fiebre acompañada de erupciones cutáneas.

“Si yo tengo un integrante de mi familia que tiene fiebre más una erupción cutánea, granitos, lo que sea, acudir inmediatamente a nuestro establecimiento de salud”, indicó un representante de salud regional.