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Katia Palma se pronuncia tras comunicado de July Naters: “El maestro también tiene que aprender a soltar”

En el streaming ‘Sin +Q Decir’, la actriz señaló que no pertenece a Pataclaun, que solo fue parte de una escuela, y defendió su libertad creativa:

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Katia Palma respondió al comunicado de July Naters, directora de Pataclaun, sobre el sketch de “monja clown” difundido en Chapa tu money. En el streaming Sin Más q Decir, la actriz señaló que no pertenece a Pataclaun, que solo fue parte de una escuela, y defendió su libertad creativa: “El maestro también tiene que aprender a soltar”

Katia Palma respondió a July Naters, directora de Pataclaun, luego de que ella tomara distancia del sketch de “monja clown” difundido por 'Chapa tu money’, el programa de YouTube de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

En el streaming 'Sin Más q Decir’, la actriz reconoció la formación recibida, pero fue tajante al marcar límites: “Yo no pertenezco a Pata Clown. He sido parte, sí, de una escuela”.

La polémica se instaló después de que Naters publicara un comunicado para aclarar que ese contenido no representa la línea artística del proyecto Pataclaun y que, si bien respeta la libertad creativa, también busca “cuidar la historia, el lenguaje y el nombre” del colectivo.

“He sido parte de una escuela”: la línea que marcó distancia

La actriz fue explícita al definir su relación con Pataclaun. “Yo no pertenezco a Pataclaun. He sido parte, sí, de una escuela. Ojo, de una escuela”, insistió.

Y recordó que muchas figuras pasaron por el mismo camino formativo. “Así como ha sido Cachín, ha sido Queca, ha sido Wendy… han sido todos. Y todos los que han pasado por la escuela”, dijo, en un intento de normalizar la idea de que Pataclaun funcionó como espacio de formación para un grupo amplio.

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En el mismo bloque, Palma destacó el valor de esa formación. “Hay que decirlo, que es una buena escuela de formación”, afirmó, y reforzó que el agradecimiento no se discute.

Katia Palma habló en el streaming Sin Más q Decir sobre el pronunciamiento de July Naters respecto al sketch de “monja clown”.
Katia Palma habló en el streaming Sin Más q Decir sobre el pronunciamiento de July Naters respecto al sketch de “monja clown”.

“Todas estamos agradecidas, pero el maestro también tiene que aprender a soltar”

Katia Palma sostuvo que existe gratitud hacia Naters por el proceso de formación, pero subrayó que el crecimiento profesional también implica independencia.

“Yo con July todas estamos agradecidas porque nos ha formado, monstruo. Pero claro, es un maestro y el maestro tiene que también aprender a soltar”, declaró.

Luego utilizó un ejemplo para defender la libertad posterior del artista: si alguien aprende técnicas en un lugar, no queda obligado a “no usarlas” fuera de ese espacio. “Yo te formo… tú también puedes ser libre de irte a otro lado. Yo no te voy a decir: ‘Esa es mi técnica, no la uses’”, explicó.

La comparación buscó aterrizar el debate: no se trata de negar el origen, sino de discutir si ese origen puede condicionar lo que una persona hace después, con otros formatos y otras plataformas.

Las comparaciones en el set: “¿Un porcentaje por lo que ganamos?”

La conversación en el streaming sumó intervenciones que empujaron la idea de independencia creativa. Flor planteó un ejemplo directo: “O quieres un porcentaje… de lo que yo estoy ganando porque fui a tu escuela y aprendí, es un absurdo”.

Israel añadió otra comparación vinculada a la formación actoral: “Es como si Roberto Ángeles le dijera a Christian Meier: ‘No utilices esa técnica de actuación en esa novela porque es mía’”.

Y Katia remató con una referencia a personajes que trascienden a sus creadores en la cultura popular, en una analogía sobre cómo se transforma lo aprendido cuando entra en circulación pública.

July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. IG
July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. IG

El punto de fondo: Pataclaun como marca y el humor en plataformas

El cruce entre Naters y Palma no gira solo en torno a un sketch. El conflicto real se ubica en el espacio donde chocan dos lógicas: la de un proyecto histórico que busca cuidar su “nombre” y “lenguaje” y la de artistas que se mueven en un ecosistema actual —streaming, YouTube, improvisación— donde el humor es más frontal y los límites son distintos.

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July Naters no prohibió que se haga humor, pero sí dijo que ese contenido no es Pataclaun. Katia Palma no negó la historia del colectivo, pero defendió el derecho a crear fuera de él sin que eso sea leído como pertenencia o representación oficial.

“Durante años, Pataclaun desarrolló un espectáculo y programa televisivo con ese personaje junto a actrices formadas en nuestra escuela, siempre desde el respeto al público, al oficio y al lenguaje del clown”, señaló.

July Naters, directora de Pataclaun, aclaró que el contenido viral de “monja clown” difundido por Chapa tu money no pertenece a la línea artística del proyecto
July Naters, directora de Pataclaun, aclaró que el contenido viral de “monja clown” difundido por Chapa tu money no pertenece a la línea artística del proyecto

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