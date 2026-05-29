INPE aísla a cinco internos por hallazgo de explosivo artesanal y mensaje amenazante en penal del Callao

INPE detectó un artefacto explosivo artesanal abandonado en el ingreso del penal del Callao. Difusión

La presencia de un artefacto explosivo artesanal en el ingreso del penal del Callao activó un operativo de seguridad dentro y fuera del establecimiento penitenciario. El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia efectuadas por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que detectó un objeto sospechoso acompañado de un mensaje con amenazas dirigidas a internos presuntamente vinculados con extorsiones.

El caso movilizó a agentes especializados de la Policía Nacional del Perú y obligó a reforzar las medidas de control en el ex penal Sarita Colonia. Según informó el INPE, el dispositivo se encontraba abandonado cerca de la puerta principal del recinto y presentaba características compatibles con un explosivo artesanal.

La alerta surgió en medio de investigaciones relacionadas con actividades delictivas que continuarían desde el interior de centros penitenciarios. El manuscrito hallado junto al artefacto mencionaba amenazas directas contra internos acusados de exigir dinero a transportistas e ingenieros, situación que actualmente forma parte de las diligencias policiales.

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INPE dispone aislamiento preventivo de cinco internos

Junto al objeto se encontró un manuscrito con amenazas dirigidas a internos acusados de presuntas extorsiones.

Como parte de las acciones inmediatas, el INPE ordenó el aislamiento preventivo de cinco internos mientras avanzan las investigaciones sobre el origen del explosivo y las posibles conexiones con redes de extorsión.

La medida alcanzó a Carlos Enrique Constantino Muñoz, sentenciado por homicidio calificado, y a Carlos Alberto Gonzales Robleto, condenado por homicidio simple, ambos recluidos en el pabellón 6. También incluyó a José Daniel Millones Huanini, Enrique Alcides Peña Echevarría y Marco Antonio Milla Ogosi, internos ubicados en el pabellón 3 por delitos de homicidio simple, tráfico ilícito de armas y tentativa de robo agravado, respectivamente.

El INPE informó que personal penitenciario ejecutó requisas en las celdas y revisiones corporales a los internos involucrados en las pesquisas. La institución precisó que estas acciones forman parte de los protocolos de seguridad establecidos frente a incidentes de riesgo.

Policía desactiva el explosivo en exteriores del penal

Agentes de la UDEX realizaron una detonación controlada y acordonaron la zona.

Tras la comunicación realizada por las autoridades penitenciarias, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al establecimiento para intervenir el objeto sospechoso. La zona permaneció acordonada durante las labores de seguridad.

De acuerdo con la información preliminar difundida por el INPE, el artefacto estaba compuesto por una botella de plástico adherida con cinta a una pequeña caja negra. Las primeras evaluaciones señalaron que el dispositivo habría incluido un mecanismo electrónico con posible activación remota mediante un celular.

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Especialistas de la Policía Nacional ejecutaron una detonación controlada para neutralizar el explosivo y evitar riesgos en los alrededores del penal. Después de la intervención, los agentes iniciaron el recojo de evidencias para determinar el origen del objeto y la identidad de las personas responsables.

Manuscrito amenaza con atacar el penal Sarita Colonia

Además del explosivo, las autoridades encontraron un mensaje escrito con amenazas contra internos señalados por presuntas extorsiones. El manuscrito atribuyó las advertencias a una agrupación denominada “La Federación”.

Según el contenido difundido en el documento, la organización advertía que “hará explotar el penal” y exigía a determinados reclusos dejar de extorsionar a transportistas e ingenieros. La Policía Nacional incorporó esta información dentro de las investigaciones abiertas tras el hallazgo.

Las diligencias buscan establecer si existe relación entre el mensaje y organizaciones criminales que operarían desde el interior del establecimiento penitenciario. El caso también incluye el análisis de posibles comunicaciones y vínculos externos de los internos sometidos a aislamiento preventivo.

Refuerzan seguridad en el penal del Callao

El INPE comunicó que reforzó la seguridad externa del establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones. La entidad indicó que las medidas preventivas tienen como finalidad preservar el orden y evitar nuevos incidentes en los alrededores del penal.

La institución penitenciaria advirtió además que, si las investigaciones determinan alguna responsabilidad de los internos aislados, podrían aplicarse sanciones disciplinarias. Entre las medidas contempladas figura el traslado a penales de mayor seguridad.

La Policía Nacional mantiene las diligencias para identificar a las personas que dejaron el artefacto explosivo en la puerta del penal y determinar la procedencia de los materiales utilizados en su fabricación.