Perú

IGP lanza innovadora experiencia de realidad virtual: usuarios podrán “caminar” sobre la Luna y Marte en una propuesta inmersiva

La coordinadora del Planetario del IGP, Adita Quispe, explicó que la iniciativa busca despertar la curiosidad científica desde temprana edad y fomentar el interés por la investigación en el país

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Adita Quispe, coordinadora del Planetario del IGP, explicó que los lentes de realidad virtual tienen como objetivo despertar la curiosidad científica desde temprana edad y fomentar el interés por la investigación en el país. Señaló además que el Instituto Geofísico del Perú mantiene un fuerte compromiso con la educación. Fuente: Exitosa

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presentó una innovadora experiencia con lentes de realidad virtual que permite a niños y adultos explorar el espacio sin salir de la Tierra. A través de esta propuesta inmersiva, los usuarios pueden recorrer una simulación de la Estación Espacial Internacional y “caminar” virtualmente sobre la superficie de la Luna y de Marte, viviendo de cerca la sensación de una auténtica aventura espacial.

La iniciativa forma parte de las actividades educativas del IGP y se suma a su oferta de espectáculos astronómicos en sala domo, donde se recrea el cielo nocturno de distintas épocas del año y desde diferentes lugares de la Tierra, además de contenidos de ciencia y astronomía.

En entrevista con Exitosa, Adita Quispe, coordinadora del Planetario, explicó que el objetivo es despertar curiosidad científica desde temprana edad y ampliar el interés por la investigación en el país. “El Instituto Geofísico del Perú siempre está preocupado en la educación”, señaló.

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Hombre con lentes de realidad virtual blancos y chaleco azul con logo del IGP, sosteniendo controladores. De fondo, logos del Ministerio del Ambiente e IGP
Un hombre prueba los nuevos lentes de realidad virtual del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que permiten a usuarios de todas las edades explorar el espacio, la Luna y Marte de forma inmersiva. (Captura: Exitosa)

Experiencia inmersiva permite caminar en la Luna y Marte

La nueva estación de realidad virtual permite al visitante “experimentar esa sensación que sienten los astronautas” al desplazarse en el espacio. Según Quispe, el recorrido incluye una simulación de la Estación Espacial Internacional, donde el público puede “navegar” y movilizarse como lo haría una tripulación en microgravedad.

La propuesta también incorpora escenarios de exploración fuera del módulo espacial. La coordinadora detalló que los usuarios pueden trasladarse a la superficie lunar para recorrer un entorno inspirado en el satélite natural de la Tierra y comprender sus condiciones de observación y desplazamiento. En paralelo, el sistema incluye un trayecto por la superficie marciana, con un recorrido pensado para recrear la experiencia de caminar sobre Marte.

Durante el enlace, Quispe describió la dinámica con ejemplos en tiempo real: mientras un visitante se ubicaba en la Estación Espacial Internacional, otro exploraba la superficie lunar. La idea, indicó, es que la experiencia resulte didáctica y accesible, especialmente para el público escolar que llega en grupo.

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Planetario Nacional
Descubre los secretos del universo en el renovado Planetario Nacional "Mutsumi Ishitsuka" del IGP, donde la ciencia y la astronomía se fusionan para ofrecerte una experiencia inolvidable. (Andina)

Ingreso al planetario: reservas, turnos y capacidad por grupo

La atención del Planetario del IGP es de martes a domingo. Quispe precisó que todos los martes se ofrece atención gratuita a los colegios estatales, mientras que el resto de días el ingreso es previa reserva con el planetario.

La capacidad operativa está diseñada para recibir grupos amplios. “La capacidad es de cuarenta y cinco personas por horario y podemos tener hasta seis horarios en un día”, afirmó la coordinadora durante la entrevista. La programación y la logística de ingreso se organizan por turnos para ordenar el acceso y asegurar que cada grupo complete la experiencia.

Además de la realidad virtual, el planetario mantiene su cartelera de presentaciones en formato domo. Las funciones tienen una duración aproximada de una hora y, según la información institucional difundida para el público, la programación mensual se publica en Joinnus. El precio de entradas por esa vía es 12 soles.

IGP ofrece entradas gratis a su planetario para la proyección de 'constelaciones incas '
IGP ofrece entradas gratis a su planetario para la proyección de 'constelaciones incas ' | Foto: MINAM

Presentaciones del planetario abordan el Sol, las constelaciones incas y el universo

El Planetario Nacional Mutsumi Ishitsuka ofrece presentaciones temáticas que combinan recreaciones del firmamento y documentales fulldome. En su lista de contenidos figuran propuestas como Una Noche de verano, Los cielos de América, Del Planetario al Universo y Dos pequeñas piezas de vidrio, orientadas a distintas edades.

A esos espectáculos se suma El Sol, nuestra estrella viviente, una presentación que aborda el papel del Sol como fuente de energía del planeta y su relevancia para comprender el paso del tiempo. También está Constelaciones incas, que recrea el cielo tal como lo contemplaban los incas y explica figuras identificadas en la Vía Láctea.

Adita Quispe, la física que nos invita a descubrir el universo desde el Planetario IGP
(Andina)

Quispe adelantó que el planetario incorporó un nuevo tema centrado en la vida de los árboles. “La nueva presentación que se está implementando o se está presentando es la vida de los árboles, donde se busca resaltar la importancia, el rol importante de nuestra estrella, el sol”, señaló. La propuesta apunta a explicar el funcionamiento interno de las plantas, su relación con la energía solar y su aporte al sustento de la vida en la Tierra.

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