Perú

Corazón Serrano arrasa en los Premios Cape Música 2026 y deja atrás a Grupo 5 y Agua Marina como 'Mejor artista de cumbia'

La agrupación de Piura se coronó en la gala de la música peruana no solo como la favorita del género cumbia, sino también con un reconocimiento especial para su director y productor Edwin Guerrero Neira

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Dos premios dorados en forma de disco y micrófono a la izquierda; retrato de ocho mujeres de Corazón Serrano sonriendo a la derecha
Corazón Serrano se consagra como Mejor Artista de Cumbia en los Premios CapeMúsica 2026 tras superar a Grupo 5 y Agua Marina.

Corazón Serrano se impuso ante Grupo 5 y Agua Marina para llevarse el galardón a ‘Mejor Artista de Cumbia’ en la tercera edición de los Premios CapeMúsica 2026, celebrada la noche del 27 de mayo en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, en San Borja, Lima.

La agrupación de Pacaipampa también sumó un segundo reconocimiento en la misma noche: su director y productor, Edwin Guerrero Neira, ganó como Mejor Productor de Cumbia, superando a los hermanos Elmer y Christian Yaipén Quesquén, líderes de Grupo 5.

La ceremonia, organizada por la Cámara Peruana de la Música (CapeMúsica) —integrada por las sociedades de gestión colectiva APDAYC, UNIMPRO y SONIEM—, reconoció a cantantes, autores, compositores, ejecutantes y productores en 21 categorías.

Corazón Serrano y una noche de doble triunfo

El premio a Mejor Artista de Cumbia marcó una diferencia respecto a la edición anterior, cuando Corazón Serrano había empatado con Agua Marina. Esta vez, la agrupación se alzó como única ganadora de la terna, dejando atrás a sus dos competidores históricos en el género. La victoria consolida a la orquesta como uno de los referentes más sólidos de la cumbia peruana en el circuito de premiaciones de la industria musical nacional.

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Edwin Guerrero Neira, músico, productor fonográfico y director musical de Corazón Serrano, recogió además el galardón a Mejor Productor de Cumbia, en una terna que también incluía a la Empresa Musical Internacional La Bella Luz EIRL. Bajo su conducción, el grupo originario de Piura ha mantenido una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales y ha construido un estilo romántico y popular que lo distingue dentro del género.

Yahaira Plasencia, sonriente y con un vestido azul brillante, sostiene un premio dentro de una caja azul, rodeada por cuatro hombres en un evento
Yahaira Plasencia gana como Mejor Autor de Salsa con 'El ex machito', canción inspirada en su relación con Jefferson Farfán. (Asociación Peruana de Autores y Compositores)

La noche también deparó una sorpresa en la categoría de autoría. Yahaira Plasencia ganó como Mejor Autor de Salsa junto a Beto Gómez, Gino Montaldo, Josué Díaz y Paulo Morales, por el tema “El ex machito”, cuya letra contiene referencias directas a su expareja Jefferson Farfán.

La cantante expresó su sorpresa ante el galardón y lo dedicó a las mujeres peruanas. “No esperaba este premio, me sorprendió. Para mí el reconocimiento lo tuve desde que fui nominada en una terna tan importante en mi nueva faceta como compositora y productora. ‘El ex machito’ creo que ha identificado a muchas mujeres de Perú”, declaró.

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La salsera también adelantó que prepara un nuevo álbum con composiciones propias y que seguirá escribiendo temas basados en sus experiencias personales.

El momento más emotivo y la lista completa de ganadores

El instante que más impactó al público presente fue la entrega del Premio a la Destacada Trayectoria Artística a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez, músico y exdirector musical de los programas ‘La Voz Perú’ y ‘Yo Soy’ de Latina, quien enfrenta una enfermedad genética llamada Von Hippel-Lindau y lucha contra un cáncer renal bilateral.

Rodríguez llegó a la ceremonia en silla de ruedas y fue ovacionado de pie por sus colegas. “No hay nada que me detenga, he tenido momentos difíciles de salud y aquí estoy listo para seguir. Siento que es importante el reconocimiento en vida antes que la gente se muera”, afirmó el músico. El reconocimiento a la Trayectoria Autoral fue para el maestro José Alberto Villalobos Cavero, figura de la música afroperuana.

Anna Carina Copello y Jesús 'El Viejo' Rodríguez sonríen mientras sostienen premios dorados con el mapa de Perú, sentados en un auditorio
Jesús 'El Viejo' Rodríguez emociona al público al recibir el Premio a la Destacada Trayectoria Artística pese a su delicado estado de salud. En la imagen, junto a Anna Carina Copello. (Asociación Peruana de Autores y Compositores)

La sorpresa musical de la velada la protagonizó Miki González, quien interpretó clásicos de su repertorio como ‘Vamos a Tocache’, ‘Lola’ y ‘Akundum’. Christian Meier ganó como Mejor Artista de Rock & Pop, Antonio Cartagena como Mejor Artista de Salsa, y Alborada como Mejor Artista Andino.

En la categoría criolla hubo un empate entre Manuel Donayre y Maritza Rodríguez ‘La princesita de la canción criolla’. Roni Carbajal Yrigoyen se llevó el premio a Mejor Autor Rock por el tema “En algún lugar”, y Dilio Galindo ganó como Mejor Autor de Canción Andina por “Falso amor”. Ana Carina Copello, junto a Jesús Rodríguez y Raúl Vásquez Flores, obtuvo el galardón a Mejor Autor de Cumbia por el tema “Solita”. Luigi García Chiok ‘Nero Lvigi’ ganó como Mejor Autor de Música Urbana, y Juan Carlos Fernández Valdivia fue reconocido como Mejor Autor del Año 2025.

La presidenta de SONIEM, Julie Freundt, resaltó el significado de la premiación para la industria. “Es la verdadera fiesta de la música y el esfuerzo de todos. Todos los actores de la música miremos a un solo lugar, que es la internacionalización y el respeto al derecho y la defensa ante la IA”, declaró durante la ceremonia, de acuerdo con la cobertura de Éxito Noticias. El presidente de CapeMúsica, Armando Massé, también destacó la importancia del evento para fortalecer la gestión colectiva y la defensa de los derechos de autor en Perú.

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