Carlos Alcántara responde tras ser visto bailando con chicas: “Tengo derecho a decidir con mi vida”

El actor explicó que vive una nueva etapa, defendió su derecho a salir y aclaró que, pese al cambio, mantiene un vínculo por sus hijos: “Eso no se puede perder”. TikTok

Carlos Alcántara habló sobre su separación de Jossie Lindley y admitió que el final de una relación larga deja un golpe emocional, aunque hoy intenta enfocarse en sus proyectos y en su rol como padre.

En declaraciones a 'Amor y Fuego’, el actor se pronunció luego de ser captado en más de una oportunidad bailando con mujeres en discotecas y asistiendo a eventos en compañía femenina.

“Luego de haber vivido con una persona que has amado, has querido mucho y con la que has formado una familia y eso se ha terminado, de hecho es doloroso”, dijo ‘Cachín’, al explicar que atraviesa un proceso de cambio personal.

El comediante también remarcó que, pese a los comentarios que circulan en redes, su vida no se resume a salidas nocturnas. Y pidió una cosa concreta: que no se inventen historias.

“Pareciera que todos los días estoy de rumba”: su respuesta tras ser visto bailando

Durante la entrevista, Alcántara respondió a quienes lo señalan por mostrarse en una etapa más social luego de la separación.

“Siempre disfruto cualquier momento que tenga para bailar”, comentó, enumerando estilos y espacios: “un salsódromo, una discoteca electrónica, música negra, música criolla”.

Sin embargo, negó que viva de fiesta. “Por eso es que me ven por ahí bailando, pero no es todos los días como ustedes suelen decir… Pareciera que todos los días estoy de rumba, pero no, no es así”, sostuvo.

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También subrayó que mantiene una rutina de cuidado personal. “También descanso, también me cuido”, afirmó, antes de reconocer que está disfrutando una etapa distinta.

El actor defendió su derecho a salir y aclaró que no está “todos los días” de fiesta, como se comenta en redes. Captura Willax TV - Amor y Fuego.

“Tengo derecho a decidir con mi vida”: el límite ante rumores

El popular ‘Cachín’ aseguró que no le incomoda que comenten sobre lo que hace, pero sí que le atribuyan cosas falsas.

“A mí no me molesta que comenten de lo que yo hago… lo que no me gusta, creo que a nadie le gusta, es que digan lo que no es, que inventen cosas”, dijo.

En ese punto, marcó una postura clara: “Yo tengo derecho a decidir con mi vida lo que quiero hacer”, expresó, al defender su libertad para salir, socializar o asistir a un concierto con una amiga.

El actor también respondió a críticas relacionadas con la edad. “Porque yo me considero joven… por ahí los comentarios es que deberías estar en tu casa, ya no está para esos trotes. Me siento sanito, vivito y coleando”, señaló.

“Es doloroso”: el duelo tras el fin de una relación

El núcleo emocional de sus declaraciones estuvo en cómo describe la separación. Alcántara no buscó dramatizar, pero sí fue directo al hablar del quiebre: “De hecho, que es doloroso”.

Luego explicó cómo interpreta esa etapa. “El duelo me suena más a pérdida física, pero es así”, comentó, dejando ver que, aunque no se trate de una muerte, el cierre de una vida compartida implica un proceso de adaptación.

En la misma línea, sostuvo que está avanzando sin descuidar obligaciones. “Yo ahora estoy dándole para adelante, yo no dejo de cumplir con mis responsabilidades, pero soy feliz dentro de lo que se puede”, afirmó.

Carlos Alcántara habló con Amor y Fuego sobre su separación de Jossie Lindley y dijo que “es doloroso” cerrar una etapa familiar. Captura Willax TV.

“Seguimos teniendo una relación”: el vínculo con Jossie Lindley por sus hijos

Al ser consultado por la convivencia familiar, Alcántara marcó una diferencia entre la separación sentimental y el lazo que mantiene con su expareja por sus hijos.

“Las familias son funcionales, disfuncionales. Seguimos teniendo una relación, tenemos hijos en común, entonces eso no se puede perder”, dijo.

Con esa frase, evitó el relato de ruptura total y planteó un escenario de continuidad familiar, aunque en otra forma. “Pero sí, ya las cosas cambiaron. Ya está, la página se cerró, se dio vuelta y a empezar de nuevo”, resumió.

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Esa idea, “empezar de nuevo”, fue el cierre conceptual de su intervención: aceptar el cambio, sostener responsabilidades y no quedarse atrapado en la nostalgia.

Carlos Alcántara conmueve con emotiva dedicatoria de cumpleaños a su esposa, Jossie Lindley.

El día de la boda de su hijo: “¿Cómo me voy a robar el show?”

En el mismo contacto con la prensa, Alcántara respondió sobre imágenes donde se le vio disfrutando la boda de su hijo junto a su expareja. “¿Cómo me voy a robar el show si es el matrimonio de mi hijo?”, dijo, al asegurar que el más feliz era el novio y su pareja.

A partir de ahí, volvió al tema del baile, que suele ser parte de su personalidad pública. Para el actor, esa faceta no contradice su rol familiar ni el proceso emocional que atraviesa.

Carlos Alcántara y Jossie Lindley protagonizan esperado reencuentro familiar en la boda de Gianfranco Alcántara tras su separación. (Instagram Carlos Alcántara)