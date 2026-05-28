“Shifu”, el bebé tigrillo rescatado en Junín, lucha por sobrevivir tras ser alimentado con leche casera

Composición: Infobae Perú

Una cría de tigrillo de apenas tres semanas fue rescatada en una chacra de café del distrito de Pangoa, en la provincia de Satipo, región Junín, luego de que agricultores de la zona alertaran sobre la ausencia de la madre. El pequeño felino fue encontrado solo entre los cultivos y presentaba complicaciones de salud cuando llegó a manos de especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Tras el rescate, los veterinarios detectaron que el animal había sido alimentado con leche casera, un producto que no es apto para este tipo de especies silvestres durante sus primeras semanas de vida. Debido a su delicado estado físico y bajo peso, la cría —bautizada como “Shifu”— permanece bajo observación y cuidados especializados mientras el equipo técnico del Serfor evalúa su recuperación y una futura liberación a su hábitat natural.

Rescatan cría de tigrillo hallada en chacra cafetalera de Satipo

Especialistas de Serfor y efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron en un car wash de San Martín de Porres para rescatar a un zorrito andino de aproximadamente cuatro meses, tras una alerta ciudadana. (Foto: Serfor)

El rescate ocurrió en una zona agrícola del distrito de Pangoa, una de las áreas de mayor producción cafetalera de la región Junín. Fueron trabajadores del campo quienes encontraron al pequeño felino entre la vegetación de la chacra. Según relataron, inicialmente esperaron el retorno de la madre; sin embargo, al pasar las horas y no observar su presencia, optaron por comunicarse con la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central.

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Especialistas del Serfor acudieron hasta el lugar para trasladar a la cría y realizar una evaluación médica inmediata. El diagnóstico inicial reveló que el cachorro pesaba apenas 230 gramos y presentaba un estado físico delicado.

De acuerdo con la entidad, el animal había sido alimentado con leche casera antes del rescate, lo que terminó afectando su condición de salud. Los expertos recordaron que las crías de felinos silvestres necesitan fórmulas especiales adaptadas a sus requerimientos nutricionales, ya que productos domésticos pueden generar deshidratación, problemas digestivos e incluso comprometer su supervivencia.

El médico veterinario Gareb Coayla, especialista en fauna silvestre de la ATFFS Selva Central, explicó que este tipo de ejemplares requieren cuidados altamente especializados durante las primeras semanas de vida. Tras recibir atención veterinaria y una dieta adecuada, la cría logró estabilizarse progresivamente.

Las imágenes difundidas por el Serfor muestran al pequeño tigrillo siendo alimentado cuidadosamente y recibiendo monitoreo constante por parte del equipo técnico. Debido a su corta edad, el animal todavía depende completamente de cuidados humanos para mantenerse con vida.

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Este nuevo rescate se suma a otros casos registrados en la selva peruana, donde pobladores encuentran crías de animales silvestres en zonas agrícolas o cercanas a centros poblados. Las autoridades insisten en que, ante este tipo de situaciones, lo recomendable es evitar manipular a los ejemplares y reportar inmediatamente el hallazgo a las entidades correspondientes.

¿Qué se sabe del tigrillo y cuál será el futuro de “Shifu”?

Debido al comportamiento del felino se presume que habría sido víctima de tráfico de fauna silvestre - crédito @Ambientebogota/X

El pequeño felino fue bautizado como “Shifu” por los especialistas que actualmente están a cargo de su recuperación. Según informó el Serfor, el cachorro permanecerá bajo observación veterinaria mientras se evalúa su evolución física y comportamiento.

La prioridad del equipo técnico es garantizar que el animal logre desarrollarse adecuadamente antes de analizar una eventual liberación a su hábitat natural. Para ello, deberá superar varias etapas de recuperación, alimentación y adaptación.

El tigrillo, conocido también como margay en algunas zonas de América Latina, es un felino silvestre de tamaño pequeño que suele habitar bosques montanos y áreas de neblina en los Andes y la Amazonía. Aunque físicamente puede parecer similar a un gato doméstico, posee hábitos completamente distintos y está adaptado a la vida en estado silvestre.

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Una de sus principales características es su capacidad para trepar árboles con gran agilidad. Además, se trata de un animal esquivo y difícil de observar en libertad, ya que generalmente desarrolla actividad nocturna y evita el contacto humano.

Especialistas en fauna silvestre advierten que la expansión agrícola, la pérdida de bosques y el tráfico ilegal de animales representan amenazas constantes para esta especie y otros felinos que habitan en el Perú.