Migraciones: ¿Cuándo inician los trámites de pasaporte por orden de llegada?

Migraciones refuerza atención a nivel nacional en 2026.

La Superintendencia Nacional de Migraciones pondrá en marcha este lunes 1 de junio una modalidad inédita para el trámite del pasaporte electrónico en Perú: la atención será por orden de llegada y sin necesidad de gestionar una cita virtual.

Con este anuncio, la institución busca acercar sus servicios a la ciudadanía, agilizar los procesos y eliminar las barreras que imponía el sistema anterior.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, detalló que los usuarios podrán acudir directamente a las sedes habilitadas en todo el país para gestionar el pasaporte electrónico, en el horario regular de cada oficina.

“Queremos que más peruanos accedan al documento de manera rápida, priorizando una atención oportuna y ordenada”, señaló la autoridad. El cambio responde a la demanda creciente por viajes internacionales y a la necesidad de frenar el accionar de tramitadores ilegales que intervenían en la gestión de citas virtuales.

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La fase de implementación del nuevo modelo incluye las jornadas del jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo, en las que los ciudadanos podrán acercarse a las oficinas de Migraciones sin turno previo.

Este periodo permitirá validar la capacidad operativa en cada sede y ajustar los detalles para la atención exclusiva por orden de llegada a partir de junio.

Una persona recibe su pasaporte electrónico peruano de un funcionario de Migraciones, destacando la eficiencia en los trámites documentarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionará el trámite presencial y cuáles son los requisitos?

La eliminación de las citas virtuales supone una transformación en la experiencia de los usuarios. Migraciones ha dispuesto que el trámite se realice mediante la entrega de un ticket al ingresar a la oficina.

Cada persona deberá permanecer en la sede hasta la impresión de su pasaporte electrónico, aunque tendrá la opción de ausentarse temporalmente mientras se procesa su documento.

Para acceder al servicio, los ciudadanos deben presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, así como el comprobante de pago de S/120.90 por derecho de expedición. Este pago puede realizarse a través del Banco de la Nación, la plataforma Pagalo.pe, o de forma presencial en las agencias que cuentan con billetera digital Yape y terminales POS.

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La modalidad presencial se aplicará en todas las oficinas a nivel nacional, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC. Se dará preferencia legal a adultos mayores, gestantes y personas acompañadas de menores, asegurando la atención prioritaria de estos grupos.

Migraciones recomienda acudir con anticipación y cumplir con todos los requisitos para evitar contratiempos. La institución enfatiza que el nuevo sistema forma parte de su proceso de modernización y busca fortalecer la transparencia, así como combatir la intermediación ilegal detectada en el proceso de citas.

Balance de emisión de pasaportes

Durante el año 2026, Migraciones ya superó la emisión de 323.000 pasaportes electrónicos, con un crecimiento de más del 3% respecto al año anterior. Solo entre el 8 de abril y el 25 de mayo se procesaron más de 104.000 documentos, lo que refleja la alta demanda del servicio.

El organismo ha realizado ediciones especiales de la Feria del Pasaporte, donde se atendió a más de 5.400 personas sin cita, y desplegó a centenares de servidores y orientadores en las jornadas masivas.

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