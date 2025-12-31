Más malo que bueno: El balance de Aspec en torno a la protección del consumidor en 2025

Este año los peruanos ha visto más hitos malos que buenos para sus derechos como consumidores. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Este 2025 ha sido desafiante para los consumidores. No solo las llamadas spam no se han detenido a pesar de diferentes medidas para detenerlas, sino que se han vivido caídas repetidas en sistemas de bancos, y billeteras digitales, se ha visto un alza de precios en productos esta Navidad y el aeropuerto Jorge Chávez se inauguró tras varias demoras, aún con dificultades para el transporte alrededor.

¿Entre todo esto han habido cambios positivos? La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios considera que sí. Aunque, el balance el año deja más cosas malas que buenas.

Pero entre lo positivo están la fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y las multas aplicadas a entidades y empresas que vulneraron los derechos de los consumidores.

Lo bueno para los consumidores

Aspec resalta que en mayo, como resultado de su campaña, y a fin de poner coto a las llamadas SPAM, se publicó la Ley N° 32323 que modifica el Código del Consumidor a fin de que sea el consumidor quien, de manera informada, inequívoca y libre, realice el primer contacto con las empresas.

A pesar de que estas aún no se detienen, si está pendiente que el Poder Ejecutivo implemente la normativa adicional necesaria para la asignación de numeración telefónica especial a los proveedores. Esta, sin embargo, ya ha incumplido el plazo que debía considerarse para aplicarse.

Mayo 30: Se inauguró el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Setiembre 17: Mediante Resolución Nº 688-2025/INDECOPI-PIU el INDECOPI sancionó a la cadena de cines CINEPLEX (CINEPLANET) por impedir a un consumidor ingresar a una sala con alimentos adquiridos fuera del establecimiento. Ese derecho fue conquistado por ASPEC en 2018 cuando, por Resolución N° 0219-2018/SPC-INDECOPI, se declaró inválida -por considerarla una cláusula abusiva- la prohibición por parte de la cadena de cines de ingresar con alimentos y bebidas comprados fuera

Octubre 13: Como resultado de campaña de ASPEC, la DIGESA accedió finalmente a colocar en su página web oficial el listado detallado de productos que contienen el peligroso colorante rojo N° 3

Noviembre 11: Se publicó la Ley N° 32495 que modificó el Código del Consumidor a fin de que las plataformas digitales de comercio electrónico estén obligadas a disponer de un Libro de Reclamaciones accesible para los consumidores

Noviembre 25: ASPEC cumplió 31 años de funcionamiento ininterrumpido, lo que la convierte en la organización de su tipo más longeva en el Perú.

Lo malo para los consumidores

Mientras, Aspec también destaca los hitos negativos para los consumidores de este año. En la primera parte del año no solo se dio el trágico evento del Real Plaza Trujillo, sino también se reveló la prohibición de la eritrosina en Estados Unidos.

Enero 13: Usuarios de seguros de salud de la tercera edad expresaron su preocupación frente a los incrementos significativos en los pagos de las pólizas de atención médica que vienen cobrando las aseguradoras

Enero 14: ASPEC verificó el incumplimiento del Reglamento de la Ley Nº 31595 de 2024, que busca la descontaminación ambiental y el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado en las áreas urbanas del país

Enero 20: La FDA, la autoridad sanitaria de Estados Unidos, prohibió el uso del colorante rojo N° 3, conocido también como eritrosina o FD&C Rojo Nº 3 por sus posibles efectos cancerígenos. En el Perú, la DIGESA se limitó a recomendar evitar productos que contengan dicho colorante, instando a leer las etiquetas antes de realizar una compra

Febrero 22: Se desplomó el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo. El resultado fue 4 personas muertas y 78 heridas

Marzo 27: La DIGEMID emitió la Alerta Sanitaria N° 38 en relación al suero fisiológico al 9%, solución para perfusión fabricado por Medifarma S.A. Su uso por parte de diversas clínicas en Lima y Trujillo ocasionó la muerte de, por lo menos, 7 personas

Mayo 26: Se anunció que LAP, empezaría a cobrar la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Luego, en la segunda parte del año, se vio toda la controversia por la reforma de pensiones, y el retiro de AFP:

Julio 10: Usuarios continuaron criticando la inacción de las entidades financieras frente a operaciones inusuales y potencialmente fraudulentas en cuentas de clientes, sin que se hayan emitido alertas oportunas a sus titulares

Setiembre 05: Se publicó el Decreto Supremo N° 189-2025-EF que reglamenta la “Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano” de 2024 que, más que favorecer a los afiliados, beneficia claramente a las AFP

Setiembre 19: ASPEC verificó el incumplimiento de la Ordenanza N° 690 de 2004 de la Municipalidad de Lima que regula el uso de elementos de seguridad como rejas para proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad física, el libre tránsito y la propiedad privada de los vecinos. Los requisitos establecidos no se respetan

Octubre 13: ASPEC demandó la urgente necesidad de modificar las tablas de mortalidad de la SBS para que reflejen la realidad de la esperanza de vida en el Perú. Dichas tablas se utilizan para calcular el monto de las pensiones que pagan las AFP y en la actualidad, aunque parezca increíble, consideran una expectativa de vida de hasta 110 años

Octubre 27: El Consejo Fiscal reveló que el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, sea porque implican multimillonarios desembolsos no previstos o porque reducen los ingresos del Tesoro Público. En conjunto, dichas leyes generan un costo para el Tesoro Público que supera los 35,000 millones de soles anuales, lo que representa una pérdida significativa para las finanzas del Estado

Diciembre 02: Continuando con su campaña para alertar sobre la reduflación, monitoreo de ASPEC reveló que este año ya no se comercializan panetones de un kilogramo sino de solo 900 gramos y aún de 850 gramos.