Perú

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

La candidata de Fuerza Popular asegura que un Congreso dividido en dos cámaras garantizaría estabilidad institucional y permitiría completar el mandato de cinco años, en un escenario donde los sondeos no muestran ventajas claras

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Este video presenta la cobertura noticiosa de un medio de comunicación. Incluye una entrevista exclusiva con Keiko Fujimori, quien es vista sentada en un interior, y las actividades de Roberto Sánchez en Ica, donde se le observa hablando ante micrófonos entre una multitud. Una presentadora televisiva también aparece en un estudio de noticias. La emisión se identifica con la marca 'Ocurre Ahora'.

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que la reinstauración de un Congreso bicameral haría “imposible” una vacancia presidencial, abriendo la puerta a un periodo de gobierno completo de cinco años. La líder de Fuerza Popular afirmó que la distribución de fuerzas políticas en el Legislativo facilitaría mayor estabilidad institucional, según declaraciones difundidas en el avance del programa Fuego Cruzado Electoral.

“En un Congreso bicameral sería imposible una vacancia presidencial,” aseguró Fujimori, para quien este sistema aportaría “mayor institucionalidad y predictibilidad” al país.

El tema de la bicameralidad ha cobrado relevancia en el contexto de una campaña marcada por la polarización y la incertidumbre sobre la duración de los mandatos presidenciales. La candidata destacó que los resultados de las encuestas reflejan un empate técnico, debido a un importante margen de error y al alto nivel de indecisos, votos en blanco y viciados. “Soy hija de matemático, así es que para mí es un empate porque el margen de error es dos puntos, dos puntos hacia abajo, dos puntos hacia arriba”, sostuvo Fujimori en la citada entrevista.

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Keiko Fujimori, mujer asiática, de mediana edad, con blazer azul marino y collar de cruz, habla en una entrevista con un micrófono en la solapa
La líder política Keiko Fujimori participa en una entrevista televisiva, ofreciendo sus declaraciones sobre el actual "fuego cruzado electoral" en Perú.

Bicameralidad y estabilidad política

La propuesta de volver a un Congreso bicameral implica dividir el Legislativo en dos cámaras: una de diputados y otra de senadores, sistema que existió en Perú hasta 1992. De acuerdo con la candidata de Fuerza Popular, esta reforma obligaría a que la aprobación de normas sea más reflexiva, lo que permitiría procesos legislativos más sólidos y menos propensos a decisiones apresuradas. “Aprobar una norma va a ser mucho más reflexiva”, expresó en el programa.

Fujimori Higuchi argumentó que el reparto actual de fuerzas políticas, con aproximadamente el 50% alineado al centro derecha y el otro 50% a sectores opuestos, favorecería la gobernabilidad en un sistema bicameral. Según la candidata, esa composición aseguraría que “el próximo 7 de junio el electorado tendrá que elegir una opción a la que van a tener que mantener 5 años”.

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Primer plano de Keiko Fujimori durante una entrevista televisiva, sentada y gesticulando. Viste un blazer azul oscuro y una blusa blanca
Keiko Fujimori participa en una entrevista exclusiva para el programa Fuego Cruzado Electoral, abordando temas relevantes de la actualidad política peruana.

Encuestas y percepción del electorado

En el mismo adelanto televisivo, Keiko Fujimori analizó el escenario electoral, subrayando el peso de los indecisos y el voto nulo o en blanco en los sondeos. “Tomo las encuestas como una fotografía, pero entendiendo que nos falta dos semanas claves hasta el momento de la elección”, declaró. La candidata insistió en que la contienda permanece abierta y que el desenlace dependerá de la movilización del electorado en los días previos a los comicios.

La candidata reiteró que el margen de error en las encuestas impide proclamar una ventaja clara para cualquiera de los postulantes. Con esta postura, Fujimori se mostró cautelosa ante los resultados y apostó por intensificar su campaña para captar a los votantes indecisos en el tramo final.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez señalan un mapa de Perú con marcadores, bajo un cartel que dice 'Segunda Vuelta Lucha por el Voto en Regiones'.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales peruanos, analizan detalladamente un mapa de las regiones de Perú, planificando su estrategia para la obtención de votos en la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de la bancada fujimorista y reformas institucionales

Durante la entrevista, Fujimori explicó que su bancada impulsará proyectos de reforma orientados a fortalecer la institucionalidad. La bicameralidad forma parte de esa agenda, junto con otras iniciativas orientadas a dotar de mayor estabilidad al sistema político peruano. La candidata vinculó la posibilidad de completar los cinco años de mandato presidencial al funcionamiento de un Congreso dividido en dos cámaras, porque el proceso de vacancia sería mucho más complejo y riguroso.

“Aprobar una norma va a ser mucho más reflexiva”, dijo Fujimori, quien también remarcó la importancia de mantener la gobernabilidad y evitar escenarios de inestabilidad como los que han caracterizado a los últimos gobiernos.

Keiko Fujimori, vestida con camisa blanca, sonríe y extiende un brazo hacia una multitud de personas que la rodean, algunas sonrientes
Keiko Fujimori saluda sonriente a sus seguidores en un evento público, rodeada por una multitud que busca acercarse a ella.

Dinámica familiar y relación con Kenji Fujimori

En otro momento de la entrevista, Keiko Fujimori fue consultada sobre su relación con su hermano, Kenji Fujimori, a partir de una fotografía suya con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Aunque la candidata no profundizó en detalles, la pregunta buscó explorar la dinámica interna en la familia Fujimori y evaluar su impacto en la campaña.

La figura de Kenji Fujimori ha sido relevante en la política peruana, y los desencuentros familiares han tenido repercusiones públicas. La candidata evitó entrar en controversias y centró su discurso en el futuro institucional del país.

Keiko Fujimori, con camisa blanca, se asoma por la ventana de un vehículo rojo y estrecha la mano de una persona. Tiene la boca abierta
La líder política Keiko Fujimori saluda a un simpatizante mientras se asoma por la ventana de un vehículo rojo durante un evento público.

Proyecciones para el 7 de junio y expectativas del electorado

A medida que se acerca la fecha de las elecciones, el debate sobre la bicameralidad y la posible duración completa del mandato presidencial se ha instalado en la agenda pública. Fujimori invitó a los votantes a reflexionar sobre la importancia de elegir una alternativa capaz de gobernar durante un lustro sin interrupciones. La campaña de Fuerza Popular apuesta a que la reforma del Congreso se convierta en un eje de estabilidad y gobernabilidad en el próximo periodo presidencial en Perú.

Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva
Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El programa Fuego Cruzado Electoral adelantó que los temas institucionales y la relación entre líderes políticos seguirán siendo protagonistas durante los días previos a los comicios.

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