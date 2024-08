Integrante de Hermanos Yaipén es denunciado por violencia familiar por su expareja: “Pensé que me mataría”

Integrante de Hermanos Yaipén es denunciado por violencia familiar | Magaly TV La Firme - ATV

Christian Víctor Gómez Showing, quien recientemente se unió a la orquesta de cumbia Hermanos Yaipén, ha sido denunciado por su expareja, Karla Salazar Díaz, por agresión física y psicológica. La demanda salió a la luz en el programa de Magaly Medina, donde la presunta víctima ofreció un desgarrador testimonio sobre los dos años de relación amorosa que mantuvo con el cantante.

La mujer de 36 años indicó que, durante su tóxico romance, Christian Gómez la agredió en múltiples ocasiones. “Durante años, Christian me ha atacado física y psicológicamente. Me ha metido puñetes en la cara, me ha jalado de los pelos”, relató, visiblemente afectada. La gravedad de las agresiones alcanzó su punto más crítico cuando Salazar Díaz se encontraba embarazada.

Karla Salazar Díaz, expareja del cantante, ha brindado desgarradores testimonios sobre las agresiones que afirma haber sufrido.

Según su relato, en una ocasión, el integrante de Hermanos Yaipén la sacó del carro y la arrojó al suelo con tal violencia que temió por su vida. “Yo corrí porque pensé que me iba a matar, cuando él está como loco no mide su fuerza. Me escondí detrás de los carros, pero me encontró. Ahí llegó el Serenazgo y él me pidió que no dijera nada, me dio la mano e hizo como si no pasara nada. El sereno me dijo que habían visto por las cámaras que me había agredido, pero yo les dije que no”, recordó.

Karla Salazar denuncia brutal agresión

La situación se tornó aún más trágica cuando Karla Salazar Díaz reveló que perdió a su bebé en febrero de este año, hecho que atribuye a otra agresión violenta por parte del cantante. Pese a esto, decidió perdonarlo, convencida por el aparente arrepentimiento del artista. Sin embargo, según la mujer, Christian la volvió a agredir físicamente en abril, esta vez porque se negó a mantener relaciones sexuales con él.

Karla Salazar Díaz asegura haber perdido a su bebé debido a una agresión por parte de Christian Gómez.

El ciclo de violencia continuó, y según la denunciante, a finales de junio, cuando la relación ya había terminado, ocurrió la última agresión registrada en video. En un clip, grabado el 25 de junio, se puede ver a Christian Gómez mostrando una actitud violenta, insultando a Salazar Díaz y golpeando su auto repetidamente. La presunta víctima aseguró que el cantante también le arrebató su cartera.

A pesar de haberle advertido que lo denunciaría ante la Policía, Karla Salazar manifestó que el cumbiambero ha continuado hostigándola. “Me empezó a cach***, que soy una perr*** de mierd***, que iba a llorar lágrimas de sangre, que yo no sabía cuánto ganaba ni los abogados que tenía, que nadie me iba a creer”, precisó la mujer, visiblemente afectada.

Los padres de Christian Gómez han sido acusados de ser cómplices de las agresiones.

Por otro lado, Karla Salazar Díaz señaló a los padres de Christian Gómez como cómplices de las agresiones, ya que, a pesar de vivir con la pareja en un departamento en Pueblo Libre y presenciar los presuntos maltratos, optaron por defender a su hijo en lugar de condenar sus actos.

La versión de Christian Gómez

El nuevo integrante de Hermanos Yaipén admitió en un audio, presentado por su expareja, haber cometido actos violentos contra ella. “Estoy arrepentido en este momento de lo que te he hecho, perdón, pero no tengo pena, te lo juro. No sé por qué. Eso me preocupa, no sé por qué no tengo ni un poco de pena”, se le escucha decir en la grabación.

Cuando el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ se puso en contacto con él, Christian Gómez desmintió las acusaciones de su expareja, calificando la denuncia como “una trampa para desprestigiar” su carrera artística. Además, afirmó que Karla Salazar Díaz sufre alteraciones mentales.

“No hemos terminado en buenos términos con ella, la verdad, hace tiempo ya. Es una chica que tiene problemas psiquiátricos”, expresó al programa de espectáculos.

El nuevo integrante de los Hermanos Yaipén, Christian Gómez, enfrenta graves acusaciones por violencia física y psicológica.

Hermanos Yaipén despidió a Christian Gómez

Después de que se diera a conocer la denuncia contra Christian Gómez por agresión física a Karla Salazar, la orquesta Hermanos Yaipén se manifestó a través de sus redes sociales sobre el asunto y tomaron la decisión de apartar al nuevo integrante.

“Queremos expresar de manera firme que no respaldamos ni apoyamos ningún acto de violencia, especialmente cuando se trata de violencia contra mujeres. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia que vulnere los derechos de una persona, y en caso de ser testigos de tales actos, procederemos a denunciarlos. En este sentido, queremos informar que el Sr. Christian Víctor Moises Gómez, en relación con los hechos denunciados por su ex pareja, es separado y damos por cancelada la invitación de pertenecer 03 meses a la orquesta”, expresaron en un comunicado.

Hermanos Yaipén despidió a Christian Gómez. Instagram/hermanosyaipen

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o miembros de tu familia, puedes comunicarte de manera completamente gratuita con la Línea 100, que ofrece información, orientación, consejería y apoyo emocional en quechua, aimara y castellano para quienes lo necesiten, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes. Estos centros ofrecen asesoría legal, apoyo emocional y asistencia social en todo el país. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y aquellos ubicados en comisarías operan las 24 horas del día. Para más detalles, puedes comunicarte al (01) 419 7260.

Asimismo, el Servicio de Atención Urgente (SAU) ofrece asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, ayudando en el acceso a la justicia, la protección y la recuperación.

Finalmente, si te encuentras en una situación de riesgo o violencia en una relación de pareja, puedes obtener información y orientación psicológica para ti o para quienes lo necesiten a través del Chat 100, disponible en el siguiente enlace.