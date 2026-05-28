La colombiana Promigas adquiere el 100% de Zelestra Latam y se hace con la planta fotovoltaica más grande del Perú

La planta solar San Martín de Zelestra en Perú, con 300 MWdc, se consolida como la mayor fotovoltaica del país tras la compra.

Tras 6 meses de tratativas, Promigas concretó la adquisición del 100 % de Zelestra Latam, plataforma que suma 1.273 MW en proyectos de energías renovables en América Latina, con presencia en Perú, Colombia y Chile.

De acuerdo con la compañía, la operación fortalece su posicionamiento como plataforma multienergética y afianza su apuesta por la transición energética en la región. El precio de la adquisición al cierre fue de USD 456,47 millones.

Promigas suma 1.273 MW en renovables tras adquirir Zelestra Latam

Zelestra Latam, antes conocida como Solarpack, opera proyectos de energía solar, eólica y almacenamiento de baterías en los tres países.

En Perú, destaca la Planta Solar San Martín, ubicada en La Joya, con una capacidad de 300 MWdc y considerada la mayor planta fotovoltaica del país. A este complejo se sumará la Planta Solar Babilonia, actualmente en construcción y financiamiento, que aportará 242 MWdc adicionales.

La plataforma de Zelestra Latam fortalecerá la estrategia regional de energía sostenible de Promigas.

En Chile, la empresa desarrolla un portafolio de parques solares y eólicos, junto a activos de almacenamiento de baterías (BESS), con planes de expansión a mediano plazo.

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En Colombia, mantiene proyectos de generación y almacenamiento como parte de la plataforma regional integrada por Promigas.

Promigas mantiene proyectos clave en distribución y generación en Perú

La adquisición se suma a la trayectoria de Promigas en el desarrollo de infraestructura energética en Perú, donde opera en distribución, comercialización y generación eléctrica.

A través de subsidiarias como Quavii, la empresa gestiona la distribución de gas natural en regiones del norte, como Lambayeque, La Libertad, Áncash, Piura y Cajamarca. También opera centrales térmicas a gas natural y facilita el acceso domiciliario al gas mediante esquemas de financiación para hogares.

Promigas en Perú desarrolla actividades en el sector energético, con foco en distribución, comercialización y generación eléctrica.

Con la integración de Zelestra Latam, Promigas incorpora capacidades en energías renovables que complementan su experiencia en el sector y fortalecen su propuesta de valor en el país.

La compañía aseguró la continuidad de los proyectos, los equipos locales y los compromisos asumidos, manteniendo altos estándares operativos y un enfoque cercano con clientes y comunidades.

Rojas: “Son las personas quienes hacen posible la transformación”

El presidente de la compañía, Juan Manuel Rojas, afirmó que la adquisición marca un paso decisivo en la evolución de Promigas hacia un holding multienergético en la región.

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Destacó que, en el caso de Perú, la operación permite complementar la trayectoria de la empresa con nuevas capacidades en energías renovables y sumar talento, integrando un equipo humano con experiencia, conocimiento y una sólida capacidad de ejecución.

“Son las personas quienes hacen posible la transformación energética, y junto al talento local seguiremos contribuyendo al desarrollo energético sostenible del país”, afirmó Juan Manuel Rojas.

La operación refuerza el compromiso de largo plazo de Promigas con el desarrollo de un sistema energético más sostenible, confiable y diversificado en Perú y en la región. La adquisición quedó oficialmente cerrada tras la aprobación de las autoridades competentes.

Promigas reafirma su compromiso con la transición energética y la continuidad de los equipos y proyectos en los países donde opera.

Promigas vs. el Estado peruano

Actualmente, Promigas mantiene un proceso formal de arbitraje internacional contra el Estado peruano por una controversia tarifaria vinculada a su concesión de gas natural en el norte del país.

La empresa colombiana presentó el reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que la fijación regulatoria de tarifas realizada por Osinergmin no cubre los costos reales de distribución.

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Tras no lograr acuerdos mediante una etapa de trato directo y ante la falta de respuesta a sus propuestas para corregir la inviabilidad económica de la operación, la compañía decidió escalar la disputa al ámbito internacional.

Promigas señala que esta situación afecta la recuperación de inversiones estimadas en unos US$ 400 millones y limita los avances en la masificación del gas natural en regiones como Piura.