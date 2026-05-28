¿Cuánto equivalen los soles peruanos en pesos chilenos? Conoce el tipo de cambio para dos de las monedas más importantes de Sudamérica

La economía chilena registra un avance moderado en su actividad. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto habría aumentado cerca de 2,5% durante 2025. Foto: composición Infobae Perú

Perú y Chile son dos de las economías más importantes en Sudamérica y Latinoamérica. La relación entre sus monedas: el sol peruano y el peso chileno, no es fija, ya que se ajusta de manera constante según el comportamiento del mercado cambiario. Esta variación responde a factores económicos internos de ambas nacionaes, además de influencias externas como la dinámica global de las divisas y la percepción de riesgo en los mercados internacionales.

En registros recientes de 2026, la equivalencia se ha movido en un rango aproximado entre 254 y 269 pesos chilenos por cada S/ 1. En distintos momentos de mayo, el tipo de cambio ha oscilado alrededor de 258,29 pesos chilenos y 263,15 pesos chilenos por S/ 1, lo que confirma una relativa estabilidad dentro de márgenes acotados, aunque con variaciones diarias propias del mercado.

Tipo de cambio actual entre el sol peruano y el peso chileno

El valor de referencia más utilizado en operaciones informales y consultas rápidas sitúa al sol peruano en torno a los 258 a 263 pesos chilenos. Esta cifra corresponde principalmente a un promedio interbancario, es decir, el valor que se negocia entre bancos y grandes operadores financieros antes de la aplicación de comisiones.

PUBLICIDAD

En la práctica, el monto final puede variar ligeramente dependiendo de la entidad donde se realice el cambio. Bancos y casas de cambio suelen aplicar márgenes adicionales que modifican el resultado final, por lo que la conversión efectiva puede ser algo menor o mayor al rango promedio mencionado.

El rango más empleado como referencia en cambios informales y consultas cotidianas ubica al sol peruano alrededor de los 258 a 263 pesos chilenos. Foto: Reuters

Para montos pequeños, la equivalencia permite estimaciones rápidas. Por ejemplo, S/ 10 se traducen aproximadamente en un rango de 2.580 a 2.630 pesos chilenos, dependiendo del tipo de cambio aplicado en el momento de la operación.

En el caso de montos más altos, la relación se mantiene proporcional. Así, S/ 100 equivalen aproximadamente a entre 25.800 y 26.300 pesos chilenos, mientras que S/ 1.000 pueden representar entre 258 mil y 263 mil pesos chilenos.

Factores que explican las variaciones del tipo de cambio

El comportamiento del tipo de cambio entre ambas monedas está influido por la oferta y demanda de divisas, así como por las condiciones macroeconómicas de cada país. También intervienen las expectativas del mercado sobre crecimiento, inflación y estabilidad financiera.

PUBLICIDAD

Un elemento clave es la política monetaria. En el caso del Banco Central de Chile, las decisiones sobre la tasa de interés influyen directamente en el valor del peso chileno frente a otras monedas, incluido el sol peruano.

La dinámica del tipo de cambio entre ambas monedas responde a la interacción entre la oferta y la demanda de divisas, además de las condiciones macroeconómicas vigentes en cada país. Foto: Bloomberg

Panorama económico de Chile y su impacto en la moneda

La economía de Chile atraviesa una etapa de crecimiento moderado. Según estimaciones del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto creció alrededor de 2,5% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta una expansión entre 1,5% y 2,5%, lo que refleja una desaceleración, aunque dentro de un rango positivo.

En este contexto, la inflación ha tendido a converger hacia el objetivo cercano al 3%, establecido como referencia por la autoridad monetaria. Sin embargo, factores como el precio de los combustibles han generado presiones ocasionales, lo que ha llevado a mantener una política monetaria prudente.

A nivel externo, el desempeño económico de Chile sigue estrechamente vinculado a sus exportaciones, especialmente de cobre. Esto hace que su moneda sea sensible a los precios internacionales de las materias primas, un elemento que también influye indirectamente en el tipo de cambio con el sol peruano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Banco Mundial, el país mantiene perspectivas de crecimiento estable, aunque sin grandes aceleraciones, lo que contribuye a un escenario cambiario relativamente ordenado, pero expuesto a la volatilidad global.