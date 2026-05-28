Perú

¿Cuánto equivalen los soles peruanos en pesos chilenos? Conoce el tipo de cambio para dos de las monedas más importantes de Sudamérica

El valor entre ambas monedas varía según el comportamiento del mercado cambiario, pero en 2026 el sol peruano se mantiene relativamente estable frente al peso chileno, permitiendo estimaciones referenciales útiles para conversiones cotidianas y operaciones financieras entre ambos países

Guardar
Google icon
La economía chilena registra un avance moderado en su actividad. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto habría aumentado cerca de 2,5% durante 2025.
La economía chilena registra un avance moderado en su actividad. De acuerdo con proyecciones del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto habría aumentado cerca de 2,5% durante 2025. Foto: composición Infobae Perú

Perú y Chile son dos de las economías más importantes en Sudamérica y Latinoamérica. La relación entre sus monedas: el sol peruano y el peso chileno, no es fija, ya que se ajusta de manera constante según el comportamiento del mercado cambiario. Esta variación responde a factores económicos internos de ambas nacionaes, además de influencias externas como la dinámica global de las divisas y la percepción de riesgo en los mercados internacionales.

En registros recientes de 2026, la equivalencia se ha movido en un rango aproximado entre 254 y 269 pesos chilenos por cada S/ 1. En distintos momentos de mayo, el tipo de cambio ha oscilado alrededor de 258,29 pesos chilenos y 263,15 pesos chilenos por S/ 1, lo que confirma una relativa estabilidad dentro de márgenes acotados, aunque con variaciones diarias propias del mercado.

Tipo de cambio actual entre el sol peruano y el peso chileno

El valor de referencia más utilizado en operaciones informales y consultas rápidas sitúa al sol peruano en torno a los 258 a 263 pesos chilenos. Esta cifra corresponde principalmente a un promedio interbancario, es decir, el valor que se negocia entre bancos y grandes operadores financieros antes de la aplicación de comisiones.

PUBLICIDAD

En la práctica, el monto final puede variar ligeramente dependiendo de la entidad donde se realice el cambio. Bancos y casas de cambio suelen aplicar márgenes adicionales que modifican el resultado final, por lo que la conversión efectiva puede ser algo menor o mayor al rango promedio mencionado.

El rango más empleado como referencia en cambios informales y consultas cotidianas ubica al sol peruano alrededor de los 258 a 263 pesos chilenos.
El rango más empleado como referencia en cambios informales y consultas cotidianas ubica al sol peruano alrededor de los 258 a 263 pesos chilenos. Foto: Reuters

Para montos pequeños, la equivalencia permite estimaciones rápidas. Por ejemplo, S/ 10 se traducen aproximadamente en un rango de 2.580 a 2.630 pesos chilenos, dependiendo del tipo de cambio aplicado en el momento de la operación.

En el caso de montos más altos, la relación se mantiene proporcional. Así, S/ 100 equivalen aproximadamente a entre 25.800 y 26.300 pesos chilenos, mientras que S/ 1.000 pueden representar entre 258 mil y 263 mil pesos chilenos.

Factores que explican las variaciones del tipo de cambio

El comportamiento del tipo de cambio entre ambas monedas está influido por la oferta y demanda de divisas, así como por las condiciones macroeconómicas de cada país. También intervienen las expectativas del mercado sobre crecimiento, inflación y estabilidad financiera.

PUBLICIDAD

Un elemento clave es la política monetaria. En el caso del Banco Central de Chile, las decisiones sobre la tasa de interés influyen directamente en el valor del peso chileno frente a otras monedas, incluido el sol peruano.

La dinámica del tipo de cambio entre ambas monedas responde a la interacción entre la oferta y la demanda de divisas, además de las condiciones macroeconómicas vigentes en cada país.
La dinámica del tipo de cambio entre ambas monedas responde a la interacción entre la oferta y la demanda de divisas, además de las condiciones macroeconómicas vigentes en cada país. Foto: Bloomberg

Panorama económico de Chile y su impacto en la moneda

La economía de Chile atraviesa una etapa de crecimiento moderado. Según estimaciones del Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto creció alrededor de 2,5% en 2025, mientras que para 2026 se proyecta una expansión entre 1,5% y 2,5%, lo que refleja una desaceleración, aunque dentro de un rango positivo.

En este contexto, la inflación ha tendido a converger hacia el objetivo cercano al 3%, establecido como referencia por la autoridad monetaria. Sin embargo, factores como el precio de los combustibles han generado presiones ocasionales, lo que ha llevado a mantener una política monetaria prudente.

A nivel externo, el desempeño económico de Chile sigue estrechamente vinculado a sus exportaciones, especialmente de cobre. Esto hace que su moneda sea sensible a los precios internacionales de las materias primas, un elemento que también influye indirectamente en el tipo de cambio con el sol peruano.

De acuerdo con el Banco Mundial, el país mantiene perspectivas de crecimiento estable, aunque sin grandes aceleraciones, lo que contribuye a un escenario cambiario relativamente ordenado, pero expuesto a la volatilidad global.

Temas Relacionados

soles peruanospesos chilenostipo de cambioSudaméricaperu-economia

Más Noticias

Día de la Hamburguesa en Perú 2026: por qué se celebra hoy 28 de mayo y dónde comer en Lima

Es una festividad que ha ganado popularidad en los últimos años y que permite a las personas disfrutar de este delicioso platillo y aprovechar las promociones especiales que se ofrecen en todo el país.

Día de la Hamburguesa en Perú 2026: por qué se celebra hoy 28 de mayo y dónde comer en Lima

Excampeón con Sporting Cristal aseguró que Felipe Vizeu “está falto de confianza” y elogió a Hernán Barcos: “Sería absurdo no ficharlo”

Marcus di Giuseppe, conocido como ‘Bica’, habló del complicado presente del cuadro ‘celeste’ y del bajo nivel del actual ‘9’ del equipo, así como de la posible llegada del ‘Pirata’

Excampeón con Sporting Cristal aseguró que Felipe Vizeu “está falto de confianza” y elogió a Hernán Barcos: “Sería absurdo no ficharlo”

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

En la audiencia virtual, la exmodelo afirmó que Bélgica la deportó al Perú y cuestionó por qué, si existían pruebas, no fue retenida. Pidió poder defenderse desde Lima por su hijo y su madre.

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

Satélite de la NASA detecta crecida de agua cálida cerca a la costa de Perú que anticipa llegada de El Niño

Una reciente observación a través de satélites operados por la NASA y la Agencia Espacial Europea identificó anomalías oceánicas que sugieren el inicio de un evento climático con repercusiones sobre actividades económicas y el clima en la región

Satélite de la NASA detecta crecida de agua cálida cerca a la costa de Perú que anticipa llegada de El Niño

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

La actual pareja de Jefferson Farfán felicitó en América Hoy a la salsera por su reconocimiento en los CapeMúsica 2026 y aseguró que el galardón es “cien por ciento merecido” por su mensaje a las mujeres.

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

Estos son los 5 magistrados que le dieron la espalda a Luz Pacheco y blindaron a cuestionado funcionario del TC

Luz Pacheco dice que ya no hay confianza con sus colegas del TC luego que impidieron que cesara a cuestionado funcionario

ENTRETENIMIENTO

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

Xiomy Kanashiro reacciona al triunfo de Yahaira Plasencia en los CapeMúsica 2026 por ‘Ex Machito’, tema inspirado en Jefferson Farfán

Suheyn Cipriani impresiona en el desfile en traje de baño de la preliminar del MGI All Stars: obtuvo 9.3 de puntaje final

¿Quién es Nadeska Widausky, la modelo recientemente capturada por la Interpol?

Magaly Medina critica los canjes de Karla Tarazona y Christian Domínguez para su boda: “Ni siquiera se puede comprar su terno”

DEPORTES

Excampeón con Sporting Cristal aseguró que Felipe Vizeu “está falto de confianza” y elogió a Hernán Barcos: “Sería absurdo no ficharlo”

Excampeón con Sporting Cristal aseguró que Felipe Vizeu “está falto de confianza” y elogió a Hernán Barcos: “Sería absurdo no ficharlo”

Se conoció que Hernán Barcos fichará por Sporting Cristal pese a negativa de los jugadores

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sorteo de los octavos de la Copa Sudamericana 2026: hora y dónde ver el evento de Conmebol

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026