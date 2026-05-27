Más de 4,5 millones de peruanos acumulan deudas vencidas por S/50 mil millones: saldo crecería 11% este año

Solo entre 5% y 10% de los deudores regularizan su situación usando modelos tradicionales, mientras que herramientas analíticas elevan la tasa de reinserción hasta el 25%.

El mercado peruano de créditos vencidos y castigados se ha consolidado como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro del sistema financiero, de acuerdo con un análisis de VANZUL.

Según estimaciones recientes, el volumen de créditos castigados en el país oscila entre 40 mil y 50 mil millones de soles, lo que representa un reto significativo tanto para las entidades acreedoras como para los millones de personas involucradas.

Créditos castigados: Una población de deudores en crecimiento en Perú

Pero, ¿Qué son los créditos castigados? En el sector financiero, los deudores pueden clasificarse según su nivel de incumplimiento y la antigüedad de la deuda. En líneas generales, existen dos grandes categorías:

Morosos en mora temprana : son aquellos que presentan retrasos en el pago de cuotas, pero cuya deuda aún no ha sido castigada o retirada de los libros contables de la entidad financiera. Habitualmente se trata de atrasos de entre 30 y 90 días.

Morosos con créditos castigados (NPL): son deudores cuya obligación impaga ha superado un plazo determinado (por lo general, más de 120 días) y la entidad financiera decide castigar la deuda, es decir, reconocerla como pérdida en sus estados financieros y, en muchos casos, transferir su gestión a empresas especializadas.

En el Perú, alrededor de 4,5 millones de personas forman parte del universo de deudores con créditos en mora o castigados.

El grueso corresponde a personas naturales que, tras eventos de incumplimiento, han quedado fuera del sistema financiero formal. Esta situación impacta la capacidad de acceso a productos bancarios y limita las oportunidades de reinserción económica.

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La automatización y el análisis de datos mejoran la identificación de perfiles de riesgo y diseñan propuestas de cobro personalizadas para aumentar la recuperación de créditos.

Además, en los últimos 5 años, el segmento de créditos vencidos ha registrado una tasa de crecimiento anual promedio de entre 7% y 9%, impulsada por una mayor profundización del crédito, ciclos económicos adversos y los efectos persistentes de la pandemia.

Las proyecciones del sector estiman que este ritmo podría incrementarse a un rango de 9% a 11% durante los próximos años, favorecido por una mayor rotación y venta de portafolios hacia empresas especializadas en su recuperación.

Desafíos para la reinserción financiera

Uno de los principales obstáculos del mercado de créditos castigados reside en la baja tasa de reincorporación de deudores al sistema formal, señala VANZUL.

Con modelos tradicionales de gestión, solo entre 5% y 10% de las personas logra regularizar su situación y volver a acceder a servicios financieros.

El desarrollo de herramientas analíticas y estrategias personalizadas busca ampliar ese margen, con algunos actores del sector reportando tasas de reinserción que alcanzan entre 15% y 25%.

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VANZUL proyecta administrar una cartera de créditos vencidos de 650 millones de soles en 2026, cuadruplicando el volumen gestionado el año anterior.

¿Innovación y tecnología en la gestión de créditos castigados?

VANZUL revela que el sector ha incorporado soluciones tecnológicas orientadas a maximizar la recuperación de activos y facilitar la reinserción financiera.

La automatización, el análisis de datos y la segmentación avanzada permiten identificar perfiles de riesgo y diseñar propuestas adaptadas a las necesidades de cada deudor, logrando así una mayor efectividad en los procesos de cobro y negociación.

Según informó Carlos Farro, gerente general de VANZUL, al cierre de 2025 la empresa gestionaba más de 198 millones de soles en este tipo de activos y acompañaba a más de 16 mil clientes en procesos de regularización.

Para 2026, VANZUL proyecta administrar una cartera de créditos vencidos cercana a los 650 millones de soles, lo que cuadruplica el volumen del año anterior y representa la posibilidad de asistir a más de 50 mil personas.

Esta expectativa refleja tanto la expansión del segmento como la creciente confianza de inversionistas y entidades financieras en los modelos avanzados de gestión y recuperación de activos.

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