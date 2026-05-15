Campaña veterinaria gratuita para este 16 de mayo: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada incluye servicios sin costo para las mascotas, como aplicación de antipulgas, desparasitación interna, limpieza de oídos y corte de uñas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Pueblo Libre llevará a cabo una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este sábado 16 de mayo. La jornada se desarrollará en el parque 3 de Octubre, ubicado en la cuadra 5 de la avenida General M. Vivanco, desde las 9:00 hasta las 12:30 horas. La actividad busca promover el bienestar animal en la comunidad y brindar atención primaria a las mascotas del distrito.

Los organizadores esperan una amplia participación de vecinos y propietarios responsables, quienes podrán acceder sin costo a una variedad de servicios pensados para la salud y el aseo de sus animales.

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La campaña forma parte de los esfuerzos municipales por incentivar el cuidado responsable y la prevención de enfermedades en perros y gatos, así como fomentar la convivencia saludable en los espacios públicos de Pueblo Libre.

La iniciativa municipal promueve la tenencia responsable y la prevención de enfermedades en perros y gatos a través de la atención veterinaria primaria - Créditos: Municipalidad de Pueblo Libre.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre los servicios que se ofrecerán figuran:

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Aplicación de antipulgas: Los profesionales administrarán productos específicos para eliminar pulgas y prevenir infestaciones, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las mascotas y evitar contagios a otros animales o personas.

Desparasitación interna: Este procedimiento consiste en la administración de medicamentos orales que eliminan parásitos intestinales, reduciendo el riesgo de enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a los miembros del hogar.

Limpieza de oídos: El personal veterinario revisará y limpiará los conductos auditivos de perros y gatos, lo que ayuda a prevenir infecciones, irritaciones o la acumulación de suciedad y cerumen.

Corte de uñas: El equipo realizará el recorte de uñas de las mascotas, para evitar molestias, lesiones o daños en las patas y promover su movilidad adecuada.

La campaña veterinaria está dirigida a todos los residentes de Pueblo Libre que deseen llevar a sus animales de compañía para recibir atención preventiva y orientación sobre su cuidado.

Es importante que los perros asistan con correa y bozal si presentan conductas agresivas, mientras que los gatos deben llegar en jaula o mochila de transporte, a fin de garantizar la seguridad de todos los asistentes y el personal.

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El personal veterinario ofrece atención primaria y orientación directa a los propietarios sobre el cuidado adecuado de sus animales de compañía - Créditos: Magnific.

Beneficios de la desparasitación

Prevención de enfermedades intestinales: La desparasitación elimina lombrices, tenias y otros parásitos internos que pueden causar diarrea, vómitos, pérdida de peso y malestar general en perros y gatos.

Protección de la salud humana: Muchos parásitos intestinales que afectan a las mascotas pueden transmitirse a las personas (zoonosis), especialmente a niños y adultos mayores, por lo que desparasitarlas disminuye riesgos para toda la familia.

Mejor absorción de nutrientes: Al eliminar los parásitos, los animales pueden aprovechar mejor los nutrientes de su alimento, lo que favorece su crecimiento, desarrollo y calidad de vida.

Reducción de la transmisión a otros animales: Una mascota desparasitada reduce la probabilidad de contagiar a otros perros o gatos en el hogar o espacios públicos, promoviendo un entorno más saludable.

Prevención de complicaciones graves: Algunos parásitos internos pueden migrar a otros órganos y provocar daños hepáticos, pulmonares o cardíacos. La desparasitación regular previene estas complicaciones.

Control de síntomas externos: La presencia de parásitos puede causar pelaje opaco, picazón o irritación en la piel. Al desparasitarlas, las mascotas lucen más sanas y activas.

Facilidad y bajo costo: La desparasitación es un procedimiento sencillo, accesible y seguro, recomendado por veterinarios como parte esencial del cuidado preventivo.