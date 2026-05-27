Superintendencia del Mercado de Valores abre convocatoria laboral para estudiantes y egresados

Las vacantes están dirigidas a postulantes con formación en áreas como administración, contabilidad, economía, derecho y secretariado. Foto: Gobierno del Perú

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) lanzó una nueva convocatoria de prácticas dirigida a estudiantes universitarios de últimos ciclos, egresados universitarios y egresados técnicos. El proceso contempla tres vacantes disponibles en Lima y estará vigente hasta el 9 de junio de 2026.

Las plazas están orientadas a perfiles vinculados con administración, contabilidad, economía, derecho y secretariado. La entidad informó que las prácticas se desarrollarán en sus oficinas ubicadas en los distritos de San Borja y San Isidro, mientras que la recepción de postulaciones se realizará únicamente de manera virtual.

Vacantes disponibles para universitarios y técnicos

Dos de las plazas convocadas corresponden a la Oficina de Administración de la SMV. Una de ellas está dirigida a estudiantes del último año o egresados universitarios de las carreras de Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o especialidades afines.

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La otra vacante está orientada a estudiantes del último año o egresados de carreras técnicas superiores relacionadas con Secretariado, Administración, Asistencia Administrativa, Recepción o áreas similares. En ambos casos, la modalidad es de prácticas preprofesionales y profesionales.

Todas las vacantes de esta convocatoria son para practicantes. Foto: difusión

Perfil requerido y conocimientos solicitados

La entidad precisa que los postulantes para las vacantes de la Oficina de Administración deberán contar con manejo de Microsoft Office y Excel a nivel intermedio. Además, recomienda revisar las bases oficiales para conocer en detalle todos los requisitos y condiciones del proceso.

En el caso de la convocatoria para la Oficina de Secretaría de Directorio y Relaciones Institucionales, la plaza está destinada a estudiantes de los últimos años o egresados de la carrera de Derecho. Entre los conocimientos requeridos figuran temas vinculados con Derecho Administrativo, Derecho Penal y Derecho Societario.

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Lugares de prácticas y modalidad de postulación

Las prácticas para la Oficina de Administración se desarrollarán en la sede ubicada en la avenida San Borja Norte N.° 382, en el distrito de San Borja. Por su parte, la vacante para el área de Secretaría de Directorio y Relaciones Institucionales tendrá como sede la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes N.° 3617, en San Isidro.

La SMV indicó que las postulaciones se recibirán entre el 8 y 9 de junio de 2026 mediante el correo electrónico practicantes@smv.gob.pe. Los interesados deberán enviar su currículum vitae documentado en formato PDF o Word y consignar obligatoriamente el código de la práctica en el asunto o contenido del mensaje para que su inscripción sea considerada válida dentro del proceso de selección.

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Dos de las vacantes disponibles fueron asignadas a la Oficina de Administración de la SMV. Foto: Nexo Inmobiliario

¿Cuál es el rol de la SMV?

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo encargado de supervisar y regular el funcionamiento del mercado de valores en el Perú. Su labor principal consiste en garantizar que las operaciones financieras vinculadas con la bolsa, fondos de inversión y otras entidades del sistema se desarrollen de manera transparente y segura. Además, busca proteger a los inversionistas y asegurar que la información financiera difundida por las empresas sea clara y confiable.

La entidad también tiene la facultad de emitir normas y fiscalizar a las compañías y personas que participan en este mercado. Entre sus responsabilidades figuran verificar el cumplimiento de la legislación vigente, promover buenas prácticas y fomentar un entorno que facilite el acceso al financiamiento y a las inversiones. En los últimos años, la SMV ha reforzado acciones vinculadas con educación financiera, regulación de nuevas modalidades de financiamiento y fortalecimiento de la transparencia corporativa.

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