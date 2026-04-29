Perú

Las bolsas de Chile, Colombia y Perú avanzan hacia una plataforma común: Lima activó el nuevo sistema de negociación bursátil

La Bolsa de Valores de Lima completó su migración a la nueva plataforma de nuam, un sistema desarrollado con Nasdaq y Devexperts que procesa hasta 10.000 transacciones por segundo

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Bolsa de Valores de Lima
La Bolsa de Valores de Lima activó la nueva plataforma tecnológica de nuam y registró un alza del 19,7% en el volumen negociado durante la primera jornada. - Crédito Andina

Los mercados de valores de Chile, Colombia y Perú avanzan hacia una arquitectura bursátil común. El proceso, liderado por nuam —holding que integra las tres bolsas—, dio un paso concreto el 27 de abril de 2026, cuando Perú activó la nueva plataforma tecnológica de negociación de renta variable que ya operaba en Colombia, y que próximamente se desplegará en Chile.

La primera jornada en la nueva infraestructura transcurrió sin interrupciones. El mercado peruano registró 1.155 operaciones por un monto total de US$ 16,5 millones, cifra que superó en 19,7% el volumen negociado en la sesión previa del viernes. El resultado confirmó niveles de actividad coherentes con el comportamiento habitual de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

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Una infraestructura diez veces más potente

En el núcleo de la nueva plataforma opera un motor de calce —el sistema que identifica y cruza las órdenes de compra y venta en el mercado— con capacidad para procesar hasta 10.000 transacciones por segundo y una latencia inferior a 100 microsegundos. Esa cifra representa una capacidad diez veces superior a la de la infraestructura anterior y ubica a nuam en el rango de operación de los mercados bursátiles más desarrollados del mundo.

Bolsa de valores
El motor de calce de la nueva plataforma permite procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, situando a nuam entre los mercados más avanzados globalmente. Foto: Andina

La plataforma fue desarrollada junto a proveedores tecnológicos globales como Nasdaq y Devexperts. Su despliegue en Perú contó con la participación activa de sociedades agentes de bolsa, autoridades regulatorias y equipos técnicos locales, cuya coordinación fue determinante para que el sistema entrara en operación sin contratiempos.

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“Este paso en Perú es la confirmación de que la integración bursátil regional avanza con hechos concretos. Hoy no solo estamos implementando una nueva infraestructura, sino viéndola operar en el mercado”, afirmó Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

nuam conectará a tres mercados con 105 millones de habitantes que superan un PIB por US$880 billones - crédito nuam exchange
Juan Pablo Córdoba indicó que nuam conectará a tres mercados con 105 millones de habitantes que superan un PIB por US$880 billones - crédito nuam exchange

Soporte para nuevos productos y expansión hacia Chile

La nueva infraestructura no se limita a mejorar la velocidad de procesamiento. Dará soporte al mercado contado de renta variable —acciones y cuotas de fondos de inversión— y servirá de base para el desarrollo de nuevos instrumentos financieros, entre ellos futuros y opciones, productos que ampliarían la oferta disponible para los participantes del mercado regional.

Para los inversionistas institucionales, intermediarios y operadores sofisticados, el cambio se traduce en mayor eficiencia operativa, mejor gestión de órdenes y condiciones más competitivas. La reducción de la latencia a menos de 100 microsegundos elimina fricciones técnicas que pueden afectar la ejecución de operaciones de alto volumen.

La nueva plataforma bursátil ofrece soporte tanto para acciones como para cuotas de fondos de inversión y productos derivados como futuros y opciones. REUTERS/Luisa Gonzalez
La nueva plataforma bursátil ofrece soporte tanto para acciones como para cuotas de fondos de inversión y productos derivados como futuros y opciones. REUTERS/Luisa Gonzalez

La incorporación de Perú se suma a un proceso ya en marcha. La misma plataforma opera desde antes en Colombia, donde la continuidad de la negociación validó la solidez del sistema antes de su despliegue en Lima. Ese antecedente redujo la incertidumbre técnica y reforzó la confianza de los participantes del mercado peruano ante el cambio de infraestructura.

El siguiente paso será Chile, en coordinación con los actores del mercado local y las autoridades regulatorias correspondientes. Una vez completado ese despliegue, los tres mercados que conforman nuam operarán sobre una misma base tecnológica, con reglas operativas compatibles y capacidad de procesamiento equivalente, cerrando así el ciclo de integración bursátil que el holding inició con su constitución.

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