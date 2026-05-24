Un calor inusual pone en alerta a Lima y otras 10 regiones: desde cuándo y qué dice el Senamhi del fenómeno

El Senamhi declara alerta naranja por temperaturas máximas extremas en Lima y otras diez regiones del Perú. (Andina)

Un incremento inusual de la temperatura diurna pone en estado de alerta naranja a la costa y sierra de Perú desde hoy, domingo 24 de mayo, incluyendo a Lima y otras diez regiones, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La advertencia oficial, correspondiente al Aviso Meteorológico N.° 201, se extiende desde las 10:00 horas de este domingo 24 hasta las 23:59 horas del martes 26 de mayo, con una vigencia total de 61 horas.

Durante este periodo, el Senamhi prevé que las temperaturas máximas oscilen entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 25 °C y 31 °C en la costa central y entre 24 °C y 31 °C en la costa sur. En la sierra norte y centro se esperan registros entre 20 °C y 31 °C, mientras que en la sierra sur los valores máximos alcanzarán entre 18 °C y 30 °C.

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Las temperaturas oscilarán entre 28 °C y 36 °C en la costa norte y hasta 30 °C en la sierra sur, según el pronóstico oficial. (Andina)

Los mapas de previsión muestran que la alerta cubre principalmente las franjas costeras y parte de la sierra, abarcando Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

El fenómeno se caracteriza por escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorece un incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). De acuerdo con el aviso oficial, también se esperan ráfagas que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, especialmente durante las horas de la tarde.

El domingo 24 de mayo, SENAMHI proyecta que la costa norte experimentará temperaturas máximas de hasta 36 °C, mientras que la costa centro, que incluye la capital, marcará entre 25 °C y 31 °C.

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El lunes 25 y el martes 26 de mayo el patrón se repetirá, con valores que permanecen en los mismos rangos, haciendo especial énfasis en la continuidad del fenómeno y su impacto sostenido en las zonas afectadas.

El fenómeno meteorológico estará vigente 61 horas, desde el domingo 24 hasta el martes 26 de mayo, afectando principalmente áreas costeras y parte de la sierra peruana.

Medidas del Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población adoptar medidas de preparación frente a este escenario meteorológico. Entre las principales recomendaciones figura aplicarse bloqueador o protector solar en caso de exposición al sol, así como utilizar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. El organismo también sugiere beber abundante líquido y evitar la exposición directa a los rayos solares.

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La institución, además, aconseja mantener una ventilación adecuada en viviendas y centros de labores, emplear ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una hidratación adecuada en las jornadas de calor intenso. También subraya la importancia de seguir atentamente las indicaciones de las autoridades regionales y locales durante el periodo de alerta.

Según la información oficial, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de INDECI mantiene un monitoreo constante de la situación y coordina acciones con las autoridades de los departamentos afectados, a fin de mitigar los impactos de las elevadas temperaturas.

Las regiones bajo vigilancia incluyen Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. (Andina)

Bajo vigilancia

El nivel de peligro establecido es naranja, lo que implica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos.

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El aviso emitido por el Senamhi y respaldado por el Indeci insta a la población a mantenerse informada sobre el desarrollo del fenómeno y a cumplir con las instrucciones oficiales, con el objetivo de reducir riesgos para la salud y la seguridad.

“Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos”, especifica el comunicado, el cual recalca la necesidad de cumplir las instrucciones dadas por las autoridades y adoptar las medidas de autoprotección sugeridas.

Las previsiones meteorológicas, reflejadas en los mapas oficiales, anticipan que la situación persistirá durante tres días consecutivos, con afectaciones en la mayor parte de la franja costera y algunas zonas de la sierra. El periodo de mayor riesgo comprende desde la mañana del domingo 24 hasta la noche del martes 26 de mayo.

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La información contenida en el Aviso Meteorológico N.° 201 y en las recomendaciones del Indeci constituye la base para la preparación colectiva y la toma de decisiones ante este episodio de temperaturas extremas, que abarca a Lima y a otras diez regiones del país.