Vapeadores: mitos, riesgos y por qué crece su consumo en jóvenes

Los especialistas advierten sobre el aumento del consumo de vapeadores entre adolescentes por la desinformación y el marketing de la industria tabacalera

Los vapeadores, dispositivos que surgieron como alternativa al cigarrillo, se instalaron en el día a día de muchos adolescentes y adultos en Argentina. A pesar de su uso creciente, los riesgos asociados al vapeo preocupan a especialistas y organismos de salud, quienes alertan sobre las consecuencias para la salud individual y colectiva. El fenómeno involucra a menores de edad, padres, la industria tabacalera y autoridades sanitarias, en un escenario donde la adicción y la desinformación ocupan un rol central.

Daniela Blanco, periodista especialista en Salud, advirtió en Infobae en Vivo Al Mediodía: “El vapeo arrancó como un puente para dejar de fumar, pero hoy se convirtió en un problema de salud”. La comunicadora subrayó que la percepción de “menor daño” respecto al cigarrillo es errónea, y remarcó la importancia de analizar este fenómeno bajo la mirada científica y regulatoria vigente en Argentina.

A contramano de la imagen socialmente aceptada y de la moda que impulsan las redes, Blanco enfatizó que “el vapeador no es la curita que resuelve el daño del cigarrillo”. Ante la consulta sobre los daños vinculados al vapeo, sentenció: “Dejás el cigarrillo, pero tenés el problema del vapeo”.

El mito de que vapear es menos dañino que fumar tabaco persiste entre jóvenes y adultos, pese a las evidencias científicas en contra (AP Foto/Marco Ugarte)

Por qué preocupa el aumento del vapeo en adolescentes

Blanco explicó que la curva de consumo comenzó con adultos que usaban el vapeo como método para dejar el tabaco. Sin embargo, los datos actuales revelan una tendencia alarmante en adolescentes. “El ingreso del cigarrillo en la Argentina está establecido en los 14, 15 años y el vapeo casi que roza el inicio a los 13”, dijo Blanco. Atribuyó parte de este fenómeno al marketing y a la industria tabacalera, que difunden productos con sustancias sintéticas, sabores y presentaciones diseñadas para resultar atractivas.

“La industria encontró un adminículo, que es este aparatito al que se le ponen sintéticos peligrosos, porque también usa níquel, usa cromo, que son elementos cancerígenos”, detalló Blanco. Advirtió sobre la naturalización y la romantización del vapeo, especialmente en jóvenes. “Se puso de moda. No está bueno, afecta la salud”, agregó la especialista.

Según Blanco, la creencia de que vapear es menos nocivo que fumar tabaco se basa en un mito. Al respecto, fue tajante: “El vapeo no hace menos mal que el tabaco”. Indicó también que reportes de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Argentina de Tabacología alertan que actualmente “los chicos vapean más” y que crece la falsa percepción entre padres y adultos responsables.

La creciente popularidad del vapeo en Argentina preocupa a médicos por los riesgos de adicción y graves complicaciones pulmonares (Freepik)

Qué riesgos concretos genera el vapeo

Consultada por las consecuencias médicas, Blanco citó a expertos de la Asociación Argentina de Tabacología y afirmó: “Un vapeador constante puede tener una infección pulmonar grave que lo pueda llevar a la muerte”. Subrayó que el hábito del vapeo puede detonar procesos inflamatorios tan graves como una tormenta de citoquinas a nivel pulmonar, una de las complicaciones observadas durante la pandemia.

La periodista remarcó que fumar y vapear producen adicción. “El tabaquismo y el vapeo, ambos generan adicción”, puntualizó y agregó que existen mitos peligrosos: “Los cigarrillos electrónicos son menos dañinos que fumar, que sirven como alternativa, que no generan adicción o que los sabores son inocuos. Nada de eso es así”.

Blanco relató que en Argentina la venta de vapeadores está prohibida por la ANMAT y por el Ministerio de Salud de la Nación, aunque se siguen comercializando líquidos y dispositivos de manera clandestina. “Cualquier negocio que venda vapeadores y elementos, lo hacen como más cool y más light. Todo está mal”, expresó. Además enfatizó que los sabores añadidos no disminuyen el daño y que la adicción a la nicotina puede trasladarse o incluso potenciarse a través del vapeo.

Los adolescentes que utilizan vapeadores tienen hasta tres veces más riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa dentro de las familias y de la sociedad

El intercambio en el estudio visibilizó el impacto social y familiar del vapeo. Blanco comentó: “Muchos adolescentes vapean a escondidas. Hay una desinformación acerca de que el vapeo es menos nocivo que el tabaco. Este es un mito que vamos a tachar en este acto”. Insistió también en que la adicción al vapeo puede ser un camino de entrada hacia el consumo de tabaco convencional. “Los adolescentes que vapean tienen tres veces más riesgo de iniciación tabáquica”, aseguró.

La profesional advirtió sobre la poca visibilidad del vapeo en casas y lugares públicos: “El problema con la comunicación en salud es que a veces una conducta social legitima algo que está mal”. El hecho de que el vapeo no deje el olor característico del cigarrillo favorece la clandestinidad y la aceptación social. Blanco sumó: “La gente que vapea, vos no te das cuenta. No saludás a alguien y te das cuenta que estuvo vapeando”.

El impacto social y familiar del vapeo se agrava por la falta de olor, la naturalización del hábito y la poca visibilidad en espacios públicos y hogares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto normativo y posicionamiento de los expertos

Aismismo, puso el foco sobre el marco regulatorio: “Está prohibido por la ANMAT y por el Ministerio de Salud de la Nación”. Sin embargo, su venta y consumo persisten en kioscos y locales no habilitados. “El vapeo no debiera estar legitimado. Habría que intervenir si en una fiesta los chicos empiezan a vapear”, enfatizó.

Respecto a las terapias para dejar de fumar, Blanco distinguió las alternativas validadas por organismos oficiales, como los parches de nicotina y los chicles, de otros productos que no cuentan con suficiente respaldo científico. Recordó: “Si un joven o un adulto quiere dejar de fumar, que no vaya al quiosco a comprar nada. Primero que vaya al neumonólogo”.

La periodista fue terminante sobre los caminos de la adicción y sus consecuencias. “Nunca es gratis haber fumado” y “el cigarrillo mata en el mundo a ocho millones de personas y a 45 mil en la Argentina”, puntualizó. Por último, reafirmó la necesidad de abordar el tema desde la evidencia científica y la prevención: “El mensaje es claro: no está bueno fumar, menos vapear pensando que es un efecto menor, sino que es un efecto mayor”.

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