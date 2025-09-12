Perú

Guía práctica para dejar de vapear y fumar: Minsa alerta sobre riesgos de cigarrillos electrónicos en jóvenes

Especialistas recuerdan que dejar la nicotina a tiempo es posible, pero retador: exige información, apoyo y una estrategia clara. Así puedes recuperar tu salud física, mental y emocional

Por Tomás Ezerskii

Guardar
México ha implementado medidas para
México ha implementado medidas para combatir vapeo y consumo excesivo de tabaco. Foto: (iStock)

“Solo un ‘toque’ para relajarme”, “no es tan dañino como un cigarro”, “todos en el colegio / la universidad lo hacen”. Así suele empezar la relación de muchos jóvenes con el vapeo. Lo que parece un juego o una moda se convierte pronto en una dependencia difícil de romper: el cerebro en desarrollo queda atrapado por la nicotina, una sustancia que genera adicción casi inmediata y altera la memoria, la atención y el control de los impulsos.

El Ministerio de Salud (Minsa) ha lanzado una alerta sobre el consumo de cigarrillos electrónicos y tabaco en adolescentes y adultos jóvenes, advirtiendo que la adicción a la nicotina compromete no solo los pulmones y el corazón, sino también la salud mental y emocional. Los especialistas recuerdan que dejarlo a tiempo es posible, pero exige información, apoyo y una estrategia clara.

¿Por qué el vapeo y el tabaco afectan más al cerebro joven?

Credito Pexels
Credito Pexels

Los especialistas consultados por el Minsa explican que la nicotina genera una falsa sensación de calma al estimular neurotransmisores como la dopamina. Sin embargo, el consumo sostenido altera la estructura cerebral en etapas clave del desarrollo. Esto puede traducirse en problemas de concentración, baja tolerancia al estrés, dificultades para el aprendizaje y desregulación emocional.

La médica psiquiatra Sandra Orihuela, del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, advirtió que los adolescentes se vuelven particularmente vulnerables a estos cambios. “El consumo sostenido de nicotina en adolescentes puede tener consecuencias en el desarrollo cognitivo y emocional futuro. Los vapeadores, aunque se perciben como menos dañinos, también contienen nicotina y pueden disfrazar problemas emocionales no resueltos”, explicó.

El riesgo no se limita al daño neurológico. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el vapor inhalado en los cigarrillos electrónicos contiene sustancias tóxicas como formaldehído, nitrosaminas y metales pesados. Estos compuestos son altamente dañinos para el sistema respiratorio y, a largo plazo, podrían incrementar el riesgo de cáncer de pulmón.

Además, los datos más recientes revelan que en el Perú un 7,2 % de adolescentes entre 13 y 15 años ya consume tabaco, mientras que un 6,3 % utiliza vapeadores. Pese a la Ley n.° 32159, que prohíbe la venta y publicidad de estos productos a menores de 18 años, casi la mitad de los estudiantes encuestados asegura poder adquirirlos en bodegas o quioscos cercanos a sus colegios.

El Minsa alerta que, más allá de las regulaciones, el acceso sigue siendo fácil y la exposición temprana abre la puerta a un problema mayor: la adicción a la nicotina.

Cómo dejar la nicotina: estrategias para superar el vapeo y el tabaco

La nueva Ley de Cigarrillos
La nueva Ley de Cigarrillos Electrónicos fue aprobada el 16 de enero. (American Cancer Society)

Abandonar el consumo de nicotina no es sencillo, sobre todo en jóvenes, pero existen métodos efectivos respaldados por la evidencia médica. El Minsa recomienda que las familias acompañen el proceso con información clara y un entorno de confianza, además de buscar apoyo en los Centros de Salud Mental Comunitaria, donde se brinda tratamiento especializado.

Entre las estrategias más utilizadas para dejar de fumar o vapear se encuentran:

  • Definir una motivación personal: tener claro el objetivo detrás de dejar la nicotina, como mejorar la salud o evitar la adicción.
  • Fijar una fecha de inicio: comprometerse con un día específico para desechar cigarrillos, vapeadores y líquidos.
  • Identificar los momentos de riesgo: reconocer qué situaciones, emociones o lugares disparan la necesidad de consumir.
  • Buscar apoyo profesional: psicólogos, médicos y programas especializados en adicciones pueden orientar con terapias y tratamientos.
  • Mantenerse ocupado: el deporte, la música o el arte ayudan a canalizar la ansiedad y distraer de los síntomas de abstinencia.
  • Reconocer los avances: premiarse por cada logro alcanzado fortalece la motivación y reduce las recaídas.

Los psicólogos también sugieren que los adolescentes reciban acompañamiento emocional para manejar el estrés, la ansiedad o el bullying, factores que muchas veces desencadenan el inicio del consumo. En palabras de Daniela Valverde, del Centro de Salud Mental Comunitaria Illarimun: “La comunicación clara y la generación de ambientes de confianza son fundamentales para prevenir el uso de sustancias”.

Finalmente, los expertos subrayan que el síndrome de abstinencia es temporal y puede superarse con apoyo. Los primeros tres días suelen ser los más difíciles, pero con la ayuda adecuada es posible dejar atrás la adicción y recuperar la salud.

Temas Relacionados

TabacoVapeNicotinaMinsaFumarCigarrilloCigarrillos electronicosperu-noticias

Más Noticias

Sport Huancayo y el IPD deberán pagar multa total de casi S/ 1 millón por accidente donde hincha cayó de una tribuna

Indecopi precisó que el club no activó el seguro obligatorio ni atendió de inmediato al afectado, mientras que el Instituto Peruano del Deporte permitió el uso de una tribuna sin las condiciones mínimas de seguridad

Sport Huancayo y el IPD

Semana de Concientización del Cáncer Infantil: INSN organiza feria con actividades educativas y de esperanza

De acuerdo con la OMS, aunque muchos tipos de cáncer infantil no son prevenibles porque se originan en factores genéticos o biológicos, sí existen medidas generales que contribuyen a reducir el riesgo en la población y a mejorar los pronósticos en la niñez

Semana de Concientización del Cáncer

Pecana peruana conquista Asia: Ica envía por primera vez 25 toneladas de fruto seco a un importante mercado oriental

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego destacó que este envío representa un paso clave para que más productos peruanos accedan a nuevos mercados internacionales

Pecana peruana conquista Asia: Ica

Huelga en EsSalud: Médico propone “cerrar consultorios” y “tirar huevos” a colegas que no participen en medida de fuerza

La paralización de enfermeras y médicos en EsSalud continúa en hospitales de todo el país, mientras un dirigente sindical genera polémica por sus declaraciones contra quienes no se sumen al paro

Huelga en EsSalud: Médico propone

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

En entrevista con Infobae Perú, Magaly Medina revela cómo se gestó la investigación que dejó en vilo a su audiencia el miércoles 10 de septiembre. La comunicadora señala que la nota pasó todo un proceso antes de que finalmente viera la luz.

Magaly Medina revela cómo inició
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso del Perú debuta en

Congreso del Perú debuta en Kick y usuarios no perdonan: “Ladrones”, “No les basta con vivir de mis impuestos”

Martín Vizcarra se dirige a Dina Boluarte: “Va a estar cómoda en [el penal de Barbadillo], el menú está 8 soles”

Kenji se ausenta de misa por aniversario de la muerte de Alberto Fujimori: la escueta respuesta de Keiko al ser consultada

Congreso aprueba archivar denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunto homicidio en protestas

Dina Boluarte menciona un meme en acto oficial: “Perú es clave, como dicen los jóvenes, tienen razón”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela cómo inició

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Maju Mantilla y su productor habrían tenido romance clandestino de 2 años: “Antes del ampay de Westin a Gustavo Salcedo”

Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor casado y señalado como presunto amante de Maju Mantilla

Gustavo Salcedo confiesa que buscó a productor de Maju Mantilla tras enterarse de infidelidad: “No me dio la cara”

DEPORTES

Jorge Fossati lamentó no “ayudar

Jorge Fossati lamentó no “ayudar más” a la selección peruana en las Eliminatorias 2026 y advirtió: “Algunos hoy están contentos”

Selección peruana de vóley Sub-19 participará en el Atenea Open como preparación de cara a los Juegos Bolivarianos 2025

Guillermo Viscarra deja atrás el pase al repechaje con Bolivia: “Ahora se vienen cosas lindas con Alianza Lima”

La reflexión de Juan Reynoso acerca de su paso por la selección peruana en Eliminatorias 2026: “Me hago responsable de lo que me tocó”

Cruces confirmados para el Perú vs Portugal por Copa Davis 2025: el capitán Horna eligió a ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno