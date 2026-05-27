¿Sube el precio del pan? Gremio asegura que panaderías están en riesgo de cerrar por elevado costo de los insumos

El aumento de los gastos de producción y diversos factores económicos están afectando a las panaderías a nivel nacional, según señaló Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería (Crédito: Exitosa)

El incremento en los costos de producción y el impacto de distintos factores económicos vienen golpeando a las panaderías del país. Así lo advirtió Pio Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería, quien alertó de que numerosos negocios del sector podrían verse obligados a cerrar si la situación continúa agravándose.

En declaraciones a Exitosa, el representante del gremio señaló que el precio del pan y de los productos de pastelería podría aumentar en las próximas semanas si no se implementan medidas que permitan aliviar la presión económica sobre los pequeños empresarios. Según explicó, el sector enfrenta dificultades relacionadas con el costo de los insumos, el alza del dólar, la inseguridad y la escasez de mano de obra especializada.

Factores que afectan a las panaderías

Pantoja sostuvo que las altas temperaturas y los cambios climáticos también vienen afectando el consumo de productos de panadería. “El largo y prolongado cambio de clima, el calor, hace que el consumo per cápita también baje, porque las personas prefieren algo más fresco”, manifestó.

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Asimismo, explicó que el reciente incremento del dólar repercute en distintos gastos que deben asumir las panaderías, entre ellos los alquileres y los costos laborales. En ese sentido, advirtió que existe una escasez de trabajadores especializados, lo que ha generado un aumento en el valor de la mano de obra. “Cada vez es más difícil conseguir buenos panaderos”, indicó.

El alza de los costos de producción y diversos factores económicos vienen afectando a las panaderías del país. Foto: difusión

Posible aumento en el precio del pan

Durante la entrevista, el dirigente fue consultado sobre la posibilidad de un incremento en el precio del pan ante los problemas que atraviesa el sector agrícola y el encarecimiento de diversos productos. Frente a ello, señaló que el gremio aún espera que se adopten medidas que permitan amortiguar el impacto económico antes de trasladar los costos al consumidor.

“Creemos que, antes de subir el precio, debemos dar un tiempo perentorio para ver cuáles van a ser algunas medidas que permitan amortiguar esta situación”, afirmó. Además, recordó que anteriormente las panaderías evitaron elevar sus precios pese al fuerte incremento de los combustibles.

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Preocupación por la economía y la inseguridad

Pantoja también señaló que el contexto político y la inseguridad ciudadana terminan afectando el consumo de la población y la estabilidad de los negocios. Según indicó, estos factores repercuten directamente en la economía familiar y, en consecuencia, en la demanda de productos básicos como el pan.

En esa línea, recordó que el sector panadero intentó contener el impacto económico en anteriores crisis. “Fuimos condescendientes con la población y atendimos la propuesta del Estado”, expresó al referirse al periodo en el que el precio de los combustibles subió entre 40% y 50%. No obstante, precisó que el petróleo y la gasolina continúan registrando precios elevados, lo que sigue afectando los costos de producción.

Las elevadas temperaturas y las variaciones climáticas también están impactando en el consumo de productos de panadería. Foto: RCR Perú

Precio del pan ha aumentado en Perú en los últimos años

En los últimos años, el precio del pan en Perú ha mostrado un incremento sostenido debido al encarecimiento de varios insumos básicos utilizados en su elaboración. Entre los principales factores destacan el aumento internacional del trigo y la harina, así como los mayores costos de la levadura, la manteca, la electricidad y el transporte. Panaderos de distintas regiones han advertido que estas alzas han reducido sus márgenes de ganancia y obligado a ajustar el valor del producto final.

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Desde 2021, diversas panaderías de Lima y otras ciudades pasaron de vender el pan a S/ 0,25 por unidad a precios cercanos a S/ 0,35 e incluso S/ 0,40, dependiendo del tamaño y la zona. A ello se suman los efectos de la inflación alimentaria y el aumento de tarifas de servicios básicos registrados en 2025 y 2026. Especialistas señalan que las tensiones internacionales, el costo de los combustibles y problemas climáticos también han influido en el precio de los alimentos derivados del trigo.