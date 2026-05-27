Perú es el segundo productor de estaño en el mundo: conoce la utilidad de este mineral

el Perú ocupa el segundo lugar a nivel global en producción de estaño y el tercero en cobre. Foto: Depósito Gaitán

El Perú ocupa una posición estratégica en la producción mundial de minerales críticos, recursos considerados esenciales para la transición energética y el desarrollo de tecnologías vinculadas a las energías renovables. Así lo destacó el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Gonzalo Quijandría, durante el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería.

El representante gremial señaló que el país se ubica como el segundo productor mundial de estaño y el tercero de cobre, minerales que cumplen un rol clave en la fabricación de dispositivos tecnológicos y en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. Además, remarcó que el Perú produce otros 21 minerales críticos que forman parte de la agenda global de transformación energética.

Minerales críticos y transición energética

Quijandría explicó que los minerales críticos son fundamentales para avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles y reducir el impacto ambiental asociado al uso de combustibles fósiles. Según indicó, estos recursos permiten impulsar tecnologías relacionadas con energías renovables y enfrentar problemas como las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global.

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“A los minerales que nos ayudarán en esa transición energética se les denomina minerales críticos. Entre ellos resaltan el cobre y el estaño”, puntualizó durante su exposición. También sostuvo que el Perú tiene una participación relevante dentro de este proceso global debido a la variedad de minerales que produce.

Los minerales críticos cumplen un papel clave en el desarrollo de energías más sostenibles y en la disminución de los efectos ambientales generados por los combustibles fósiles. Foto: Andina

El también presidente del comité sectorial minero afirmó que el país se ha convertido en un actor importante para atender la demanda internacional de estos recursos. “Entonces, el Perú se inserta dentro de esa agenda global, y termina siendo un elemento crítico para la humanidad. Nosotros somos conscientes de eso. Ese es el debate que queremos profundizar”, expresó.

El estaño y su presencia en los aparatos digitales

El vicepresidente de la SNMPE destacó que uno de los principales usos del estaño está relacionado con la fabricación y ensamblaje de dispositivos electrónicos. Explicó que este mineral es utilizado en las soldaduras que permiten unir componentes dentro de equipos digitales.

“Cuando uno abre cualquier aparato digital encuentra ahí que hay soldaduras de estaño que son las que unen los elementos digitales. Lo que se puede ver en todo aparato digital”, comentó Quijandría al referirse a la importancia de este recurso en la industria tecnológica.

Asimismo, precisó que el estaño se encuentra presente en productos de uso cotidiano como teléfonos celulares, computadoras y cámaras de televisión. “Eso hace del estaño un producto indispensable”, enfatizó.

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El vicepresidente de la SNMPE señaló que el estaño tiene un rol importante en la producción y armado de equipos electrónicos. Foto: Aleametal

Perú y su posición en la minería mundial

Quijandría sostuvo que el Perú es el principal abastecedor de estaño en el hemisferio occidental, mientras que China lidera la producción orientada al mercado asiático. Añadió que la relevancia del país en este mineral lo convierte en una pieza importante dentro del proceso de transformación energética global.

Además del estaño y el cobre, recordó que el Perú también mantiene posiciones destacadas en otros minerales. “El país ha logrado tener una serie de proyectos mineros que nos han colocado en estos rankings mundiales de productores de minerales. Somos segundos en estaño, terceros en cobre, séptimos en oro, entre otros”, manifestó.

El representante gremial indicó también que uno de los factores necesarios para acelerar las inversiones mineras previstas en cartera es preservar la estabilidad jurídica. Según señaló, ello permitirá fortalecer el desarrollo de nuevos proyectos y consolidar la posición del país en la industria minera internacional.