¿Qué se celebra el 7 de junio en Perú y por qué es feriado este 2025?

La propuesta para declarar feriado el 7 de junio fue presentada por el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso). (Diario Viral)

Perú celebra cada año una fecha de profundo valor histórico y patriótico: el 7 de junio. Esta jornada recuerda la Batalla de Arica, una de las acciones militares más emblemáticas durante la Guerra del Pacífico, y a su vez rinde homenaje a la Bandera Nacional, un símbolo que representa la identidad y la unión de los peruanos. Esta fecha forma parte del calendario oficial y es reconocida como feriado nacional no laborable.

¿Qué se celebra el 7 de junio en Perú?

La batalla de Arica, librada el 7 de junio de 1880, fue uno de los enfrentamientos más decisivos y emblemáticos de la Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto que enfrentó a Chile contra la alianza formada por Perú y Bolivia por el control de territorios ricos en recursos minerales, como el desierto de Atacama. Esta guerra tuvo profundas implicancias políticas, económicas y sociales para los países involucrados y dejó heridas abiertas en la memoria colectiva de la región.

El contexto previo a la batalla estaba marcado por la tensión creciente por el dominio del salitre y otros minerales que eran fundamentales para la economía mundial en esa época. Chile, con una estrategia militar agresiva y mejor preparada, había ido avanzando sobre territorios bolivianos y peruanos. La alianza entre Perú y Bolivia, que se había formalizado a través de un tratado defensivo, comenzó a mostrar sus fisuras tras derrotas importantes, como la batalla del Alto de la Alianza en mayo de 1880, donde Bolivia sufrió un duro revés y se retiró prácticamente del conflicto, dejando a Perú solo frente al avance chileno.

La batalla del 7 de junio de 1880 y el acto de Alfonso Ugarte simbolizan la resistencia peruana frente a la adversidad. Foto:El Popular

En este escenario, el puerto de Arica, situado en la costa sur del Perú, se convirtió en el último bastión de defensa peruana en el sur. Su posición estratégica era vital para controlar el acceso marítimo y mantener las comunicaciones en la región. Las fuerzas peruanas, comandadas por el coronel Francisco Bolognesi, se atrincheraron en el Morro de Arica, un promontorio rocoso que dominaba la ciudad y el mar, ofreciendo una ventaja defensiva natural, aunque limitada ante la superioridad numérica y tecnológica chilena.

El 7 de junio, a primeras horas de la mañana, comenzó el asalto chileno. Los cañones estallaron en un intenso bombardeo que desmoronó las defensas peruanas. Las tropas chilenas, mejor equipadas y con refuerzos frescos, avanzaron sin pausa hacia el Morro. La batalla fue feroz y sangrienta, con combates cuerpo a cuerpo en los que los defensores peruanos mostraron una resistencia inquebrantable a pesar de las pérdidas. El coronel Bolognesi, fiel a su promesa, defendió la posición hasta el último cartucho, siendo un símbolo de honor y entrega para sus soldados y para el país.

El coronel Francisco Bolognesi junto a los defensores de Arica antes de la crucial batalla. (Andina)

En medio del caos y la derrota inminente, destacó la figura del joven alférez Alfonso Ugarte, quien tomó una decisión heroica que trascendió el ámbito militar para convertirse en una leyenda nacional. Ugarte, consciente de que la bandera peruana podría caer en manos enemigas, la protegió montado en su caballo y se lanzó al vacío desde lo alto del Morro, evitando que el símbolo patrio fuera capturado y mostrando un amor incondicional por la patria.

La batalla de Arica marcó un punto crítico en la Guerra del Pacífico. La pérdida del puerto y la muerte de muchos de sus defensores, entre ellos Bolognesi y Ugarte, significaron un duro golpe para el Perú. Sin embargo, su sacrificio quedó grabado en la memoria colectiva como ejemplo supremo de patriotismo y resistencia ante la adversidad.

Cada año, el 7 de junio se recuerda esta batalla como un homenaje a la valentía de aquellos que defendieron con honor la soberanía nacional, especialmente el acto heroico de Alfonso Ugarte, que inspira a generaciones a mantener vivo el espíritu de amor por el país y la lucha por la justicia.

¿Cómo se estableció el feriado del 7 de junio?

Este 7 de junio se celebra el día de la bandera, y el Perú disfrutará por primera vez de un nuevo feriado. Composición Infobae.

El Congreso de la República aprobó que el 7 de junio sea feriado nacional no laborable, oficializando una medida que busca asegurar que los peruanos puedan recordar y honrar esta fecha con un día de descanso.

No obstante, la presidenta Dina Boluarte observó la autógrafa de ley aprobada, argumentando que la acumulación de feriados no laborables remunerados podría afectar la competitividad y productividad del Perú. Por este motivo, el Ejecutivo planteó alternativas, como establecer este día como feriado facultativo en el sector privado, con la posibilidad de recuperar las horas no laboradas para minimizar el impacto económico.

¿Quiénes descansan el 7 de junio y cómo afecta al trabajo?

En el sector público, el feriado se observa sin mayores complicaciones, ya que la mayoría de trabajadores estatales cumple jornadas de lunes a viernes. Al caer en sábado, el descanso coincide con el fin de semana, por lo que no se generan días adicionales de descanso ni recuperación de horas.

El Congreso de la República promovió, a través de una documento, que el 7 de junio pase a ser feriado desde el 2024. (Composición: Infobae Perú)

Para el sector privado, la situación depende del régimen laboral y el calendario de cada empresa. En negocios o instituciones donde se trabaja también los sábados, los empleados tienen derecho a descansar el 7 de junio con goce de remuneración. En cambio, para quienes no laboran ese día habitualmente, no corresponde un día adicional de descanso ni compensación económica, lo que puede generar diferencias en el impacto del feriado dentro de este sector.