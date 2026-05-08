8 de mayo de 2025, el día que Perú saludó a su primer papa: La historia de Robert Prevost y su admirable labor en Chiclayo

Robert Prevost y el Perú: a un año de la elección del papa León XIV que conquistó Chiclayo. (Foto: Agencia Andina)

Este 8 de mayo se cumple un año desde que el cardenal estadounidense-peruano Robert Francis Prevost fue elegido como nuevo papa de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de León XIV. Su designación marcó un hecho histórico dentro del Vaticano al convertirse en el primer pontífice nacido en Estados Unidos, pero también generó una fuerte identificación en el Perú debido a su estrecha relación con el país, donde desarrolló gran parte de su vida pastoral, obtuvo la nacionalidad peruana y consolidó un vínculo especial con la Diócesis de Chiclayo.

La elección de León XIV ocurrió el 8 de mayo de 2025 durante el segundo día del cónclave realizado en el Vaticano. Luego de varias votaciones y tras la esperada fumata blanca sobre la Capilla Sixtina, el cardenal Dominique Mamberti anunció el tradicional “Habemus Papam”, confirmando que Prevost había sido elegido sucesor del papa Francisco.

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Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el nuevo pontífice sorprendió al mundo al dedicar parte de su primer mensaje en español a Chiclayo, ciudad peruana donde ejerció como obispo durante varios años. Las palabras del Sumo Pontífice provocaron reacciones de emoción entre miles de fieles peruanos.

Una ilustración acuarela del Papa León, vestido con vestimentas ceremoniales rojas y doradas, saludando con la mano derecha levantada, en un fondo con los colores de la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papa León XIV saludó a Perú en su primer mensaje

Tras ser presentado oficialmente como nuevo pontífice desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, León XIV ofreció un discurso marcado por llamados a la paz, la unidad y la continuidad del legado impulsado por el papa Francisco. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de su primera aparición ocurrió cuando decidió cambiar del italiano al español para enviar un saludo especial al Perú y, particularmente, a la Diócesis de Chiclayo, lugar donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

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“Y si me permiten también un saludo a todos aquellos, en modo particular, a mis queridas diócesis de Chiclayo, en el Perú”, expresó León XIV ante miles de fieles congregados en la Plaza San Pedro. El pontífice recordó además al “pueblo fiel” que acompañó su trabajo episcopal y destacó la fe de las comunidades chiclayanas. Sus palabras provocaron una inmediata reacción en Perú, donde cientos de personas siguieron en vivo la transmisión desde el Vaticano y celebraron emocionadas el gesto del nuevo líder de la Iglesia Católica.

El saludo al Perú rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y fue interpretado como una muestra del fuerte vínculo que Robert Prevost mantiene con el país. Medios internacionales resaltaron que el nuevo papa no solo posee nacionalidad peruana, sino que también pasó más de cuatro décadas realizando trabajo misionero y pastoral en distintas ciudades del norte peruano. Incluso usuarios de distintas partes de América Latina destacaron la cercanía del pontífice con Chiclayo y celebraron que mencionara al Perú en su primer mensaje como sucesor de Pedro.

El papa León XIV agradeció al pueblo de Chiclayo por apoyarlo en su labor pastoral | América TV

Hstoria de Robert Prevost en Perú

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, en 1955. Ingresó a la Orden de San Agustín y fue ordenado sacerdote en 1982. Apenas tres años después llegó al Perú como parte de una misión agustiniana en Chulucanas, Piura, iniciando así una relación con el país que se prolongaría durante décadas.

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Posteriormente regresó al Perú en 1988 para dirigir el seminario agustiniano de Trujillo, labor que desempeñó durante cerca de diez años. Durante ese periodo también asumió diversas responsabilidades pastorales y formativas dentro de la Iglesia peruana, ganándose reconocimiento por su cercanía con las comunidades del norte del país.

En 2014, el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de Chiclayo y al año siguiente fue designado oficialmente como obispo de esa jurisdicción eclesiástica. Fue precisamente durante esa etapa cuando obtuvo la nacionalidad peruana. Según confirmó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Prevost se naturalizó peruano en 2015 y mantiene vigente su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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El Comedor Parroquial San José en Chiclayo, donde Robert Prevost, hoy Papa León XIV, mostró su compromiso con los más necesitados. Foto: Composición Infobae Perú

Chiclayo, la ciudad que marcó su vida

La relación de León XIV con Chiclayo fue uno de los aspectos más recordados tras su elección como pontífice. Durante casi una década lideró la diócesis lambayecana y desarrolló labores pastorales en distintas zonas urbanas y rurales. Religiosos y fieles locales lo describieron como un obispo cercano, sencillo y comprometido con las comunidades más alejadas.

Diversos testimonios difundidos tras su elección recordaron que Prevost visitaba constantemente pueblos del interior de Lambayeque y mantenía contacto directo con los fieles. También participó en labores sociales, actividades pastorales y proyectos de acompañamiento comunitario en medio de situaciones difíciles para la región.

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Su identificación con el Perú fue tal que incluso organismos del Estado celebraron públicamente su elección. Reniec difundió el mensaje “¡El Papa es chiclayano de corazón!”, mientras que Migraciones recordó la ceremonia oficial mediante la cual obtuvo la nacionalidad peruana el 24 de agosto de 2015.

Robert Prevost se paseaba a caballo cuando vivía en Chiclayo

Legado pastoral que dejó Robert Prevost en Lambayeque

Antes de convertirse en León XIV, Robert Prevost dejó una profunda huella en Lambayeque durante los años que lideró la Diócesis de Chiclayo. Religiosos, fieles y autoridades locales recordaron que el entonces obispo se caracterizaba por recorrer personalmente las parroquias y comunidades rurales más alejadas de la región, incluso trasladándose a caballo para llegar a zonas de difícil acceso. Su trabajo estuvo enfocado en el acompañamiento pastoral, el apoyo social y la atención directa a poblaciones vulnerables.

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Durante su gestión impulsó diversos proyectos sociales relacionados con salud, educación, emprendimiento y asistencia comunitaria. Tras su elección como papa, instituciones de Lambayeque anunciaron la continuidad de al menos cinco obras promovidas por Prevost entre 2014 y 2023, las cuales beneficiaban a miles de familias de escasos recursos. Entre ellas figuraban programas de apoyo alimentario, iniciativas educativas y campañas de ayuda social desarrolladas junto a parroquias, asociaciones civiles y empresarios de la región.

Su liderazgo también fue especialmente recordado durante las emergencias provocadas por el fenómeno de El Niño y la pandemia de la COVID-19. Diversos testimonios señalan que Prevost promovió campañas solidarias, colectas y acciones de asistencia para familias afectadas por las lluvias y la crisis sanitaria. En Chiclayo, muchos fieles destacaron que mantenía un estilo sencillo y cercano, alejado del protagonismo mediático, pero constantemente presente en actividades pastorales y labores humanitarias dentro de Lambayeque.

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Robert Prevost recorrió todas las calles de Chiclayo durante los años que estuvo al frente de la Diósecis de la provincia

Celebración en el Perú por León XIV

La elección de Robert Prevost como nuevo líder de la Iglesia Católica generó celebraciones en distintas partes del Perú, especialmente en Chiclayo y otras ciudades del norte. Tras conocerse el resultado del cónclave, decenas de fieles acudieron a iglesias y plazas para expresar su emoción por la designación del religioso que había trabajado durante años en el país.

La expresidenta Dina Boluarte también reaccionó públicamente y destacó la relación del pontífice con el Perú. En mensajes difundidos tras la elección, autoridades y entidades públicas resaltaron que León XIV vivió más de 40 años en territorio peruano y consolidó una fuerte conexión espiritual y pastoral con el país.

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Pimentel incorpora la imagen del Papa León XIV a su oferta cultural y religiosa para visitantes y peregrinos. Foto: Composición Infobae Perú

En redes sociales, miles de usuarios compartieron fotografías, videos y recuerdos de Prevost durante su etapa en Chiclayo y Trujillo. Incluso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se sumó a las celebraciones con publicaciones alusivas a su nacionalidad peruana y a su histórico nombramiento como papa.