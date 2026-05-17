Segunda vuelta electoral 2026: ONPE introduce cédula simplificada y confirma que no habrá problemas logísticos como el 12 de abril

Ilustración de acuarela que representa el mapa de Perú, una urna de la ONPE, una silueta presidencial y dos figuras sonrientes, simbolizando el contexto de las elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú anunció una serie de cambios operativos para la segunda vuelta presidencial que se celebrará el 7 de junio, en la que la ciudadanía elegirá entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Las disposiciones, informadas por Radio Exitosa y confirmadas por fuentes oficiales, buscan agilizar el proceso de votación y reducir los inconvenientes registrados en la jornada electoral del pasado 12 de abril.

ONPE establece reglas de juego para la segunda vuelta

Según detalló la ONPE, la segunda vuelta contará con una nueva cédula de sufragio más simple y compacta, así como con la implementación de horarios específicos para votar. Esta medida responde a la necesidad de evitar aglomeraciones y optimizar el flujo de electores en los centros de votación. La entidad también dispuso modificaciones en el régimen de multas electorales, endureciendo las sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones cívicas.

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De acuerdo con la información difundida por Radio Exitosa, las autoridades electorales recalcaron que el objetivo central de estos ajustes es acelerar los tiempos de sufragio y evitar los retrasos que marcaron la primera vuelta. El proceso anterior se caracterizó por demoras logísticas y dificultades en la instalación de mesas, lo que generó quejas y cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza la revisión y consolidación de actas en una sala de cómputo con urnas y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pago de deudas por multas

Para garantizar la participación y el cumplimiento de las normas, la ONPE estableció que los ciudadanos con deudas pendientes en el sistema electoral enfrentarán restricciones en diversos trámites. Entre las limitaciones se incluyen restricciones para realizar gestiones notariales, inscripciones civiles, solicitudes de licencias y postulaciones a cargos públicos. Esta disposición busca incentivar el pago de sanciones y asegurar que las obligaciones electorales sean atendidas de manera oportuna.

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Las multas derivadas de la inasistencia al sufragio o la omisión de funciones como miembro de mesa pueden regularizarse mediante la plataforma digital Págalo.pe, en oficinas del Banco de la Nación o directamente en dependencias del JNE. La ONPE recordó la importancia de cumplir con estos pagos para evitar consecuencias legales y administrativas.

Sobres lacrados y carpetas con logos de ONPE y JNE sobre una mesa, simbolizando la entrega oficial de actas electorales en Perú, con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué casos se exonera de multas?

En el contexto de la segunda vuelta, la ONPE también estableció que los electores que cuenten con una justificación válida para no votar o no ejercer como miembros de mesa deberán presentar la documentación correspondiente dentro de los plazos establecidos. La documentación será evaluada por las autoridades competentes, quienes determinarán la procedencia de la exoneración de multas.

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Una urna electoral transparente de la ONPE, con votos en su interior, se observa en un centro de votación peruano junto a documentos y pizarras que muestran los resultados de la primera vuelta electoral, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez liderando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al reporte de Radio Exitosa, la ONPE subrayó que estas sanciones y restricciones tienen como propósito garantizar la integridad democrática y la participación ciudadana en la jornada electoral del 7 de junio. La segunda vuelta se presenta como un evento clave para definir el rumbo político del país, en un contexto marcado por la polarización y la vigilancia internacional.

La contienda presidencial enfrenta a Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú. Ambos candidatos avanzaron a la segunda vuelta tras una primera jornada electoral ajustada y compleja, con resultados oficiales anunciados en medio de tensiones y denuncias de presuntas irregularidades por parte del candidato de Renovación Popular.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se perfilan para la segunda vuelta presidencial en Perú, con la ONPE a punto de finalizar el conteo de votos tras una alta participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Misiones de observaciones

La supervisión internacional sobre el proceso ha sido intensa. Misiones de observación de la Unión Europea y la Defensoría del Pueblo reportaron que no se detectaron irregularidades sustanciales en el conteo de votos ni en la transmisión de actas, según recogieron medios internacionales y nacionales. Las autoridades peruanas esperan que los nuevos procedimientos operativos y la simplificación de trámites permitan superar los retos logísticos que marcaron la elección de abril.

El Jurado Nacional de Elecciones prevé concluir la resolución de actas pendientes y publicar los resultados finales alrededor del 15 de mayo, según consignó la prensa internacional. La expectativa oficial es que las nuevas medidas de la ONPE contribuyan a una jornada más ágil y ordenada, con mayor seguridad en la emisión y el conteo de los votos.

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La jornada del 7 de junio será determinante para el futuro político de Perú, y las autoridades han reiterado el llamado a la participación responsable, el cumplimiento de las obligaciones cívicas y el respeto a los mecanismos institucionales dispuestos para la resolución de controversias y sanciones.