Segunda vuelta electoral: ONPE cierra contrato con Consorcio AFE para el reparto del material electoral

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el Consorcio AFE será responsable del traslado del material electoral previsto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio. La decisión se tomó luego de las fallas logísticas reportadas durante la primera vuelta, y en un contexto donde AFE fue el único postor, según declaró el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas.

El funcionario destacó que la adjudicación se encuentra en la fase de entrega de documentación requerida por la normativa vigente, y que la firma del contrato se proyecta como máximo para el viernes 22 de mayo.

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La ONPE precisó que el servicio contratado incluye el traslado de las urnas y demás materiales desde el almacén central de Lurín hacia la Cancillería, para luego distribuirlos a las oficinas desconcentradas y, finalmente, a los locales de votación ubicados en Lima y Callao. Esta operación será clave para garantizar la llegada oportuna de los insumos electorales en un proceso que se desarrolla bajo estricta supervisión.

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un solo postor y antecedentes de la licitación

De acuerdo con declaraciones del gerente de Gestión Electoral, Gustavo García, la ONPE solo recibió una propuesta económica luego de lanzar el concurso público el 6 de mayo. El funcionario subrayó que todo el proceso está a cargo de un comité especializado. La única oferta presentada correspondió al consorcio AFE, que ya ha recibido la adjudicación provisional, aunque resta la validación de los documentos legales exigidos.

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Pachas explicó que la entrega de la adjudicación y la etapa de documentación son fases independientes. “AFE ha sido el postor ganador. Estamos en la etapa de entrega de documentación. El acto de entrega de la buena pro es una cosa, pero luego el proveedor o postor tiene que cumplir con los documentos de ley”, puntualizó el jefe interino de la ONPE.

Ilustración que simboliza la vigilancia ciudadana e institucional sobre el conteo de votos en todo el territorio peruano, con la participación de ONPE y Transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exclusión de Galaga y antecedentes en el proceso electoral

La empresa Servicios Generales Galaga SAC, responsable de la logística en la primera vuelta electoral y objeto de críticas por diversas irregularidades, no fue invitada a participar en el nuevo concurso. Pachas confirmó que ONPE envió invitaciones a trece empresas calificadas y que la exclusión de Galaga se debió a una investigación en curso sobre su desempeño en la jornada del 12 de abril.

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La ONPE detalló que el Consorcio AFE presentó su propuesta técnica el 14 de mayo, sin que se recibieran otras ofertas. La entidad aseguró que esa propuesta fue evaluada por un comité para determinar su cumplimiento con los requisitos técnicos y legales del proceso.

Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú realiza la revisión y consolidación de actas en una sala de cómputo con urnas y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participación de AFE en anteriores procesos electorales

El gerente general de AFE, Justo Federico Carvajal Aguirre, afirmó que el consorcio ya había participado en la logística de los comicios nacionales de 2016 y 2021. Carvajal señaló que la limitada cantidad de empresas con capacidad para movilizar material electoral en plazos reducidos condiciona la participación en este tipo de concursos.

ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

“Son muy pocas las empresas que pueden brindar este servicio y, con todo lo que ha pasado, seguramente hay temor de no poder cumplir o estar en el ojo de la tormenta. Nosotros mismos hemos tenido que pensar y repensar mucho para estructurar nuestra propuesta porque los plazos que la ONPE está dando son muy apretados y esto no es para que lo ejecute una empresa nueva o con poca experiencia”, expresó el gerente general.

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ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

AFE se presenta como un grupo con experiencia en el manejo de la logística electoral y conocimiento de los riesgos asociados a la operación. “Conocemos cómo funciona la logística y la responsabilidad que uno asume con esto”, sostuvo Carvajal.

Composición y servicios del Consorcio AFE

El consorcio está conformado por tres compañías:

AFE Transportation , especializada en movilización y distribución masiva;

AFE Service , dedicada a infraestructura documental y almacenamiento; y

AFE Courier, que opera en el segmento de paquetería y distribución local y nacional.

Según su sitio web, el grupo dispone de una plataforma logística de 10.000 metros cuadrados y ofrece servicios de transporte puerta a puerta, almacenaje y mensajería corporativa.

AFE figura en el registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) desde 2004 bajo la razón social AFE Service Sociedad Anónima Cerrada, con domicilio fiscal en Surquillo, Lima. La empresa cuenta con 103 trabajadores en planilla y 92 prestadores de servicios.

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ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Sin sanciones en procesos previos y denuncias sobre filtraciones

AFE no registra denuncias ni sanciones por su desempeño en los comicios de 2016 y 2021, a diferencia de Gálaga, que acumulaba penalidades y advertencias de la Contraloría General de la República antes de la primera vuelta de 2026. Además, AFE no presenta deudas sujetas a cobranza coactiva en la Sunat.

En los primeros meses de 2026, AFE remitió una carta al entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, advirtiendo sobre posibles filtraciones en el monto presupuestado para una licitación anterior, lo que habría favorecido a Galaga. El documento, fechado el 11 de febrero, detalló que la empresa ganadora obtuvo la adjudicación por S/ 2′229.401,49, muy cerca del valor del Certificado de Crédito Presupuestal fijado en S/ 2′350.000,00. “Lo único que podría generar esta medida son actos de corrupción con posibles filtraciones de información”, afirmó AFE.

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ONPE entrega material electoral a Cancillería para elecciones en el extranjero. (Foto: ONPE)

Expectativas y próximos pasos en la logística electoral

La ONPE prevé cerrar el proceso administrativo y firmar el contrato con el Consorcio AFE a más tardar el 22 de mayo, para dar inicio al traslado del material electoral hacia los puntos designados en Lima y Callao. La entidad busca asegurar que la segunda vuelta del 7 de junio cuente con la logística necesaria tras los problemas reportados en la primera ronda.