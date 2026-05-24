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Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

El candidato presidencial y líder de Juntos Por el Perú obtuvo un poco más de 2 millones de votos en la primera vuelta del 12 de abril y ahora se proyecta a derrotar a Keiko Fujimori en las urnas, pero su primer gran reto es los debates del 24 y 31 de mayo.

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Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez (sombrero blanco, gafas) y Antauro Humala, dialogando con micrófonos sobre una mesa. Fondo abstracto.
Ilustración en acuarela que representa a Roberto Sánchez con sombrero y gafas, dialogando con Antauro Humala, quien gesticula mientras ambos se dirigen a micrófonos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 14 días del balotaje del 7 de junio, Roberto Sánchez y su entorno económico intentan moderar el discurso con el que Juntos por el Perú llegó a la primera vuelta, en especial sobre Julio Velarde, el Banco Central de Reserva y la propiedad privada, aunque ese giro choca con el plan de gobierno presentado ante las autoridades electorales y con las propuestas que el propio candidato defendió durante la campaña.

Cambios en la campaña de Roberto Sánchez

Esa tensión aparece también en uno de los puntos más sensibles del programa: la presión tributaria. Cuando le preguntaron a Pedro Francke si buscan elevarla al 25% del PBI, como figura en el plan de gobierno, respondió en Prueba de Fuego que no podía pronunciarse sobre el programa de Juntos por el Perú para la primera vuelta porque no participó en su elaboración y que el tema deberá dialogarse en el Congreso.

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FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido Juntos por Perú, habla durante una entrevista con Reuters antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, 10 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Francke, exministro de Economía durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, declaró al mencionado programa que fue convocado para aportar ideas en materia económica y que en ese grupo también participan Oscar Dancourt, Gustavo Guerra-García y Katherine Eyzaguirre, entre otros. No descartó volver al Ministerio de Economía y Finanzas en un eventual gobierno, aunque sostuvo que esa definición se tomará más adelante y que hace falta “una coalición amplia de gobierno que vaya mucho más allá de Juntos por el Perú”.

En esa misma entrevista, Pedro Francke afirmó que el aumento de la remuneración mínima vital a S/1.500, anunciado el lunes por Sánchez, era “perfectamente viable” porque el sueldo básico acumula retraso por la inflación de los últimos años. Sobre el Banco Central de Reserva, añadió: “Sabemos que esa es una tarea principal del BCR y, en ese sentido, creo que hay que buscar la continuidad del equipo técnico y de dirección del BCR”, en clara alusión de Julio Velarde quien lidera dicha institución desde julio de 2006.

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Ilustración de Roberto Sánchez en un podio con micrófono y papeles, frente a dos representantes de MYPES, con pizarra del salario S/1.500 y escudo peruano.
Roberto Sánchez, político peruano, expone la propuesta de S/1.500 de salario mínimo ante representantes de MYPES, quienes muestran preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro del equipo técnico contradice el discurso de la primera vuelta

La posición expuesta por Pedro Francke contrasta con lo que Sánchez sostuvo en campaña y con lo que quedó plasmado en el plan de gobierno. Ese documento propone una alternativa al modelo capitalista, una economía “solidaria”, la renegociación de los Tratados de Libre Comercio y de otros acuerdos comerciales que un eventual gobierno considere lesivos.

El mismo plan presentado por Roberto Sánchez plantea impulsar una “soberanía productiva”, sustituir importaciones estratégicas, prohibir de manera gradual la exportación de minerales sin procesamiento, “democratizar” el acceso a los mercados y dar mayor poder regulador al Estado. Durante la campaña, Sánchez propuso una “segunda reforma agraria”, nacionalizar el gas de Camisea y retirar a Julio Velarde del BCR desde el “primer día de gobierno”.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: Paula Elizalde)
El BCRP lanza una edición especial por los 200 años de relaciones entre Perú y EE. UU.

Frente a ese antecedente, el ahora asesor, Pedro Francke, aseguró que no habrá estatizaciones, que se respetará la propiedad privada y que se cumplirán los contratos. “Desde nuestro punto de vista, como plan de gobierno, que hay que ser bien claros: Nosotros estamos a favor de la inversión privada, de la innovación tecnológica, en particular de las pequeñas empresas y de la agricultura, pero no va a haber estatizaciones. Vamos a respetar la propiedad privada, vamos a respetar los contratos. Estas cosas de que se rompen los contratos porque se me ocurrió en la mañana, eso no debe suceder y debemos mantener la estabilidad macroeconómica”.

Francke sostuvo además que ese nuevo énfasis ya fue conversado con Sánchez y forma parte de documentos que están terminando de pulir. “Es algo que lo hemos conversado, escrito, en nuestros documentos que estamos terminando de pulir y es algo que ya está consensuado con el propio Roberto Sánchez”.

Pantalla muestra fotos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez con gráficos de barras rojos y azules. Personas de espalda observan la proyección del logo Ipsos.
Una proyección de Ipsos muestra los resultados de la encuesta de balotaje en Perú con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, observada por un grupo de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña busca ampliar alianzas y tomar distancia de Antauro Humala

Según Francke, los resultados de la primera vuelta obligan a construir “una gran alianza” entre sectores de izquierda y de centro. Mencionó a Ahora Nación, partido con el que postuló Alfonso López Chau.

Para explicar la adaptación del mensaje, dijo: “Y eso implica que, bueno, uno tiene que adecuar el programa gobierno a las condiciones políticas que hay, que es lo que ha elegido el pueblo peruano. La voluntad del pueblo peruano ha sido expresada en las urnas. Y uno tiene que actuar en relación a esa realidad; y no a la realidad que uno puede haber querido en la primera vuelta”.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Sobre Antauro Humala, cabecilla del ‘Andahuaylazo’, Francke negó que forme parte del equipo y afirmó: “Si él entrara, yo saldría en ese mismo instante”. Esa respuesta se produce después de que Sánchez, en el cierre de campaña del 8 de abril en la Plaza Dos de Mayo, planteara al exreo como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno suyo y que cuidaría las fronteras.

Francke también dijo en La Rotativa del Aire que un cambio de Constitución mediante Asamblea Constituyente debería pasar por referéndum y discutirse en el Congreso. Sobre un eventual indulto a Pedro Castillo, evitó pronunciarse.

Roberto Sánchez, con sombrero blanco y gafas, posa con Antauro Humala, de cabello gris y camisa de mezclilla azul, en un plano medio.
El exministro Roberto Sánchez, con un sombrero blanco y lentes, posa junto a Antauro Humala, quien lleva una camisa de jean azul, en un encuentro político. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exministros de Economía ven una estrategia electoral y no un cambio de fondo

En minería, Pedro Francke fue enfático en que se debe combatir la minería ilegal, aunque respecto del Registro Integral de Formalización Minera se mostró a favor de una “opción razonable” para la formalización y también de “facilitar” las hectáreas que no estaban siendo aprovechadas. “Lamentablemente en este caso ha habido pura postergación, postergación, postergación, pero nada serio”.

¿Roberto Sánchez a favor de la minería ilegal?

Ese planteamiento vuelve a chocar con los antecedentes del candidato. Lo cierto es que Roberto Sánchez ha suscrito, como autor o coautor, al menos una decena de proyectos vinculados al sector de la minería informal, incluidas iniciativas para ampliar la vigencia del Reinfo, en un caso hasta 2030, además de flexibilizaciones y otros beneficios.

Pedro Francke garantizó que se respetarán “estrictamente” las metas fiscales y cuestionó al Congreso por aprobar iniciativas con impacto fiscal. Sin embargo, pese a esta crítica se ha evidenciado según data del Congreso que Roberto Sánchez respaldó proyectos similares desde el Parlamento.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asiste a un evento de campaña este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco Salazar
El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, asiste a un evento de campaña este domingo, en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco Salazar

Luis Miguel Castilla presume que Julioi Velarde se iría del BCR de ganar JPP

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, afirmó que esos anuncios carecen de credibilidad y que “es evidente que esto se está haciendo como una técnica política para poder apelar al ‘antivoto’ que tiene miedo a las políticas disruptivas de Sánchez”. También recordó que, durante el paso de Francke por el Ministerio de Economía en la etapa inicial del gobierno de Pedro Castillo, se mantuvo a Velarde al frente del BCR tras las críticas iniciales, pero sí hubo cambios en parte del directorio de la entidad.

Castilla puso en duda que Velarde aceptara seguir en el cargo en un eventual gobierno de Juntos por el Perú después de los cuestionamientos previos de Sánchez. En su opinión, “hay un doble discurso” y todas estas señales “son hechas para la platea”.

Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Presidential candidate Roberto Sanchez of the Together for Peru party holds a campaign rally after the National Jury of Elections announced that he will advance to a runoff election on June 7, in which he will compete for the presidency of Peru against candidate Keiko Fujimori of the Popular Force party, in a neighborhood of Lima, Peru, May 17, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

¿Cuestionamientos dentro de la campaña de JPP?

David Tuesta, también exministro de Economía, sostuvo que las respuestas de Francke revelan cierta incomodidad dentro de la campaña y que el economista permanece en ella, en parte, por su entorno político. Según Tuesta, Francke no está defendiendo el plan de gobierno del partido, sino posiciones personales, y Juntos por el Perú no ha renunciado a sus postulados originales.

“Lo que ha dado en sus declaraciones es lo que piensa Pedro Francke. No es lo que está en el plan de gobierno de Juntos por el Perú. No es lo que dice Roberto Sánchez. No es lo que dicen personajes cercanos como Anahi Durand. No es su pensamiento. El pensamiento de ellos que se escucha en sus mítines, hasta ahora, es cambio de Constitución, asamblea constituyente, tumbarse todos contratos, todo ese tipo de cosas. Y a eso no ha renunciado Junto por el Perú”, dijo Tuesta.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, llega para reunirse con simpatizantes en la comunidad de Huaycán, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)
El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, llega para reunirse con simpatizantes en la comunidad de Huaycán, Lima, Perú, el sábado 9 de mayo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

A juicio de Tuesta, existe “un contraste” entre las declaraciones de Francke y el plan oficial del partido, sin que eso convierta al exministro en garantía de continuidad del modelo económico. Añadió que hasta hace poco Francke elogiaba el modelo económico boliviano impulsado por Evo Morales.

Lo cierto es que hoy 24 de mayo y el 31 de este mes la sede del Jurado Nacional de Elecciones serán sedes oficiales para debates del equipo técnico y presidenciales respectivamente. Asimismo, el 7 de junio inicia el proceso de segunda vuelta donde la ciudadanía deberá elegir entre el plan de Juntos Por el Perú o el que lidera Keiko Fujimori.

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