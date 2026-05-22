La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

Composición fotográfica de un agricultor fertilizando la plantación con gráficos rojos detrás (Infobae)

La guerra de Oriente Medio ha elevado el precio de los fertilizantes por encima de márgenes de 700 euros la tonelada, colocando entre la espada y la pared la solvencia de agricultores y ganaderos europeos. Para contrarrestar los elevados costes, los ministros de Comercio de la Unión Europea han aprobado este viernes la suspensión de los aranceles aduaneros sobre determinados fertilizantes nitrogenados utilizados en la producción agrícola europea.

La medida, que contará con una duración de un año, busca reducir los costes para agricultores y productores y disminuir la dependencia del sector primario de las importaciones de Rusia y Bielorrusia. Así, la reducción alcanzará a productos como la urea y el amoníaco, utilizados para la producción de fertilizantes nitrogenados, y permitirá ahorrar cerca de 60 millones de euros en derechos de importación, según ha estimado la Comisión Europea.

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Esta decisión ayudará también a reforzar una red comercial “mas diversificada”, según ha detallado la Unión Europea, en un contexto marcado por el aumento de los precios de los fertilizantes desde 2021 y por el impacto de la guerra rusa contra Ucrania sobre los mercados agrícolas y energéticos. Además, ha señalado que esta suspensión solo se aplicará a productos que no entren actualmente en la UE libres de aranceles desde países con acceso preferencial al mercado comunitario.

Con el objetivo de proteger a los agricultores comunitarios, la Unión ha detallado que esta medida quedará limitada a una cuota equivalente al volumen de importaciones sujetas al régimen general en 2024 más un 20% adicional de los volúmenes importados ese mismo año desde Rusia y Bielorrusia. Cabe aclarar que los productos procedentes ambos Estados no se verán beneficiados de la suspensión, por su “desprecio” del Derecho Internacional, las libertades fundamentales y los Derechos Humanos.

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La eurodiputada socialista destaca el rol de España en un contexto internacional marcado por la guerra de Oriente Medio y las tensiones con Estados Unidos.

Según los datos de la UE, el bloque importó en 2024 alrededor de dos millones de toneladas de amoníaco y 5,9 millones de toneladas de urea, además de otros 6,7 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados y mezclas con nitrógeno. La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y permanecerá vigente durante un año, aunque la Comisión Europea seguirá supervisando el mercado de fertilizantes y podrá proponer una prórroga o una modificación de la suspensión si lo considera necesario.

El campo reclama más ayudas a España

Este viernes, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado de manera “urgente” la ampliación de las ayudas agrarias incluidas en el Real Decreto ley 7/2026 para compensar el incremento de costes provocado por la crisis en Oriente Medio. La organización ha considerado que las ayudas aprobadas son “insuficientes” frente al sobrecoste real que soportan los agricultores.

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Unión de Uniones ha recordado así al ministro de Agricultura, Luis Planas, que el Ejecutivo no ha agotado el margen de actuación permitido por Bruselas y que el Marco Temporal europeo autoriza ayudas de hasta el 70% de los costes extraordinarios de combustible y fertilizantes soportados por agricultores y ganaderos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Respecto al gasóleo agrícola, la organización ha estimado que la ayuda aprobada actualmente apenas cubre alrededor del 30% del sobrecoste soportado durante el período subvencionable y únicamente el 10,7% si se toma como referencia todo el período admisible hasta final de 2026. En cuanto al fertilizante, han destacado que la ayuda del Gobierno cubre únicamente el 51% del sobrecoste teórico estimado, mientras que el Marco Temporal permitiría elevar la cobertura hasta aproximadamente 684 millones de euros.

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