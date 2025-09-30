Ucayali suma una nueva universidad nacional: estas son las carreras con titulación profesional

Esta escuela superior en Ucayali se convierte en universidad nacional, inicia nueva etapa con sus carreras vigentes|Escuela Superior Artística Eduardo Meza Saravia

La Escuela Superior Artística Eduardo Meza Saravia de Ucayali ha sido elevada a la categoría de universidad a través de la Ley 32453, aprobada por el Congreso de la República y publicada en la edición de hoy 30 de septiembre en el diario El Peruano. A partir de esta norma, la institución adopta el nombre de Universidad Nacional de Formación Artística de Ucayali, con nuevos alcances y atribuciones.

Como parte del proceso de transición, el Ministerio de Educación será responsable de nombrar a los integrantes de la Comisión Organizadora que coordinará la adecuación institucional. Esta comisión estará conformada por seis miembros elegidos desde la propia comunidad académica, tanto docentes como estudiantes, según consignó el matutino oficial.

La Universidad Nacional de Formación Artística de Ucayali ajustará su estatuto y sus órganos de gobierno conforme a la Ley Universitaria (Ley 30220) y su reglamento. Durante los próximos cinco años, el personal docente tomará parte en un proceso de adecuación para responder a las disposiciones transitorias fijadas por la normativa vigente.

¿Cuáles serán las carreras?

Según lo detallado en El Peruano, la flamante universidad mantendrá las carreras profesionales y especialidades que ofrecía la escuela superior, garantizando la continuidad académica para sus estudiantes. De acuerdo con la legislación, esta institución concederá grados académicos de bachiller, licenciado y títulos profesionales en las áreas ya existentes, gestionando los registros ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Entre las carreras que seguirán su proceso regular de inscripción y titulación figuran las especialidades vinculadas a las artes escénicas, plásticas y musicales que históricamente ofrecía la institución.

El presupuesto asignado por el Estado a la nueva universidad será el mismo que previamente recibía la Escuela Superior Artística pública. La autonomía y el rango universitario se mantendrán bajo el marco legal correspondiente, respetando la estructura interna y los mecanismos académicos para la emisión de grados y títulos.

¿Cuáles son las mejores universidades públicas en Perú?

La Sunedu publicó, como parte de su IV Informe Bienal 2021-2022, el ranking de las 15 mejores universidades públicas del Perú para el año 2025. El informe recoge el desempeño y la trayectoria de las principales casas de estudio superiores del país, subrayando el lugar destacado de estos institutos en la formación universitaria nacional.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Universidad Nacional de Trujillo

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Universidad Nacional de Moquegua

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

Universidad Nacional del Altiplano

Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

Universidad Nacional de Barranca

Universidad Nacional de Tumbes

Mientras que por el lado privado, estas fueron las universidades que quedaron en los primeros puestos:

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Pontificia Universidad Católica del Perú

Universidad Científica del Sur

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad San Martín de Porres

Universidad César Vallejo

Universidad Continental