Perú

Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre

La proclamación de resultados se espera para el próximo 1 de junio según el calendario electoral del proceso

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En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)
En 2026 también se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales (ERM). (Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza hoy las elecciones primarias por modalidad de delegados en 74 organizaciones políticas, que definirán a los candidatos que los representarán en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

En el proceso participarán 2.992 delegados electos el pasado 17 de mayo en comicios internos organizados por sus propias agrupaciones, según la ONPE. Ese universo corresponde a 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 23 movimientos regionales.

La votación se desarrollará a partir de las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.. A nivel nacional se han habilitado 46 locales de votación y 1.064 mesas de sufragio, en su mayoría instituciones educativas, según el organismo electoral.

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Cada partido, movimiento regional y alianza electoral deberá escoger a quienes serán sus postulantes a gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales, así como a alcaldes y regidores distritales en el la jornada de sufragio en octubre.

Elecciones: Congreso establece uso preferente de centros educativos como locales de sufragio. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre. (Foto: Agencia Andina)

La regla de esta etapa es directa: las organizaciones políticas que no obtengan al menos el 10 % de votos válidos de los delegados electos no podrán continuar su participación en el proceso electoral, según la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Ley de Organizaciones Políticas.

Votación en 46 locales y el conteo manual

Una vez cerrada la jornada, los votos serán contabilizados manualmente por los miembros de mesa y se elaborarán tres ejemplares del acta electoral para el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, según la información oficial. Los personeros acreditados podrán presenciar tanto la votación como el escrutinio.

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La organización de estos comicios está a cargo de 26 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE). El organismo también informó que la distribución del material de sufragio empezó el miércoles 20 de mayo.

Ese material incluye útiles como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar; documentos de instalación como lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales para miembros de mesa; y elementos de escrutinio como sobres plásticos para remitir actas, láminas de protección de resultados y sobres para impugnación del voto.

Un votante deposita su papeleta en una urna en una mesa de sufragio en Perú, mientras tres miembros de mesa observan sentados en escritorios
Elecciones Regionales y Municipales: Delegados de partidos eligen hoy a sus candidatos para el 4 de octubre. (Foto: ONPE)

Resultados el 1 de junio

Superada la fase de elecciones primarias, las organizaciones podrán solicitar la inscripción de sus postulantes ante los Jurados Electorales Especiales para definir su participación en los comicios regionales y municipales de octubre, según el cronograma electoral.

Ese mismo cronograma establece el 1 de junio como fecha máxima para la proclamación de resultados de las elecciones primarias. De acuerdo con el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, hay 26.338.616 electores hábiles para participar en la elección de nuevas autoridades del 4 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Electorales Especiales revisarán la documentación presentada por las organizaciones políticas para autorizar la inscripción de candidaturas y dejar expedito el camino hacia la contienda regional y municipal. La ONPE, por su parte, mantendrá la asistencia técnica vinculada a la jornada de votación y al conteo, conforme a sus competencias.

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