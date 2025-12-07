Perú

Juez Richard Concepción Carhuancho debuta como cantante con Triciclo Perú de Los Mojarras en concierto

A través de TikTok, una usuaria compartió la presentación de magistrado, quien es recordado por enviar a prisión preventiva a figuras políticas como Keiko Fujimori y Ollanta Humala

El magistrado Richard Concepción Carhuancho, conocido por su rol en procesos judiciales de alto perfil, protagonizó su debut como cantante interpretando el tema “Triciclo Perú” de Los Mojarras durante un evento organizado por LP - Pasión por el Derecho.

Ante la numerosa audiencia reunida en el marco del congreso jurídicoVivo x el Derecho” en Perú, el juez subió al escenario y exclamó: “¡Para el Perú carajo!”, mientras lucía su habitual indumentaria formal, y entonaba el tema interpretado por Hernán Condori Montero, mejor conocido como Cachuca.

El medio especializado LP - Pasión por el Derecho anunció semanas antes, a través de redes sociales, que Concepción Carhuancho mostraría su faceta musical en la celebración por el décimo aniversario del portal.

La interpretación de 'Triciclo Perú'
La interpretación de 'Triciclo Perú' de Los Mojarras por Concepción Carhuancho marcó uno de los momentos más comentados del evento legal.

El evento, promocionado como el principal encuentro para profesionales y estudiantes de derecho en el país, contó con la participación de juristas nacionales e internacionales, entre ellos César Nakazaki, Juan Monroy Gálvez y Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional.

Dentro de las actividades planificadas para la jornada, se incluyeron conferencias y presentaciones artísticas. El show musical de Concepción Carhuancho, miembro del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, fue uno de los momentos destacados ante la comunidad jurídica.

Reacción en redes sociales

Tras la publicación del video en la cuenta de Yuhana Hirpanocca en TikTok, usuarios de redes sociales reaccionaron rápidamente al debut del juez.

Entre los comentarios destacados figuran: “Richard Concepción Carhuancho, de los pocos jueces valientes y probos que quedan”, “Este señor es un ser humano completo: ríe, canta y llora y es un buen juez”, “Bravo, doctor Carhuancho ¡Qué talento! Y resultó rockero”. Estas impresiones reflejan la notoriedad pública alcanzada por el magistrado dentro y fuera del ámbito judicial.

Decisiones judiciales
Juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no se le podía responsabilizar retraso, pero ANC dice lo contrario.

Decisiones judiciales

Concepción Carhuancho ha formado parte de varios procesos jurídicos relevantes. En 2017, dictó 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia tras acusaciones de lavado de activos ligados a aportes irregulares de Hugo Chávez y la empresa brasileña Odebrecht.

En 2018, dispuso también 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, medida revertida posteriormente por el Tribunal Constitucional, que consideró que el proceso no contaba con sustento jurídico.

La trayectoria de Concepción Carhuancho también incluye decisiones como la orden de prisión preventiva por 36 meses para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, señalado como presunto líder de una red criminal. La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó esa resolución en enero de este año.

El evento de LP -
El evento de LP - Pasión por el Derecho reunió a destacados juristas nacionales e internacionales para celebrar su décimo aniversario.

Investigación y controversia

En agosto pasado la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar hacia Concepción Carhuancho por la resolución vinculada al exabogado de la presidenta Boluarte, Mateo Castañeda.

La situación escaló cuando el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitó a la JNJ la destitución del juez por presunto prevaricato, acusación relacionada con el desacato de una ley que restringe la aplicación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

La norma, promovida por varios partidos y exjefes militares, fue promulgada sin observaciones del Ejecutivo y contradice una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El alcance de la ley excluye la investigación de hechos ocurridos antes de 2002 en el contexto del conflicto armado interno, periodo en el que, según reportes de derechos humanos, murieron más de 69.000 personas.

Investigación y controversia
La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra Concepción Carhuancho por su resolución sobre Mateo Castañeda.

Participación artística

El congreso “Vivo x el Derecho” no solo convocó conferencias, sino que permitió a figuras del derecho incursionar en otras disciplinas.

Las entradas para el evento se ofrecieron en tres zonas: Ulpiano a S/305, Kelsen en S/255 y Trinidad a S/205. Los boletos brindaron la posibilidad de acceder a recursos como una beca para el Diplomado en Argumentación Jurídica y Razonamiento Probatorio, o la adquisición de un libro especializado.

El debut de Concepción Carhuancho en el escenario musical añade una faceta pública a la figura del juez, conocido principalmente por sus decisiones en casos de repercusión política y judicial en el Perú.

