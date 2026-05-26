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Financiera Efectiva será el banco número 21 en Perú y cambiará de nombre, autorizado por la SBS

La entidad pasará a llamarse Banco Efectiva S.A., pero se seguirá enfocando en dar créditos y ofrece depósitos a plazo fijo

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Un nuevo banco operará en Perú, pero se trata de una entidad que lleva ya 25 años de operaciones como financiera. - Crédito Andina

Es oficial. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a Financiera Efectiva S.A. su conversión a entidad bancaria, bajo la nueva denominación de Banco Efectiva.

Si bien la modificación del tipo de licencia, mediante Resolución SBS N.°01444-2026, data del 20 de mayo, se acaba de oficializar con su publicación en el diario El Peruano este martes 26 de mayo. Según la SBS esto responde a la estrategia de crecimiento de la empresa orientada a “ampliar su ámbito de operación, fortalecer su posicionamiento competitivo y consolidar su modelo de negocio en el mercado financiero”.

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“La entidad registra más de 25 años de trayectoria, una cartera de créditos superior a S/1.300 millones y una base de más de 260 mil clientes”, especificó la Superintendencia. Así, esta entidad ingresa a la lista de bancos como el número 21 en Perú. Como se recuerda, el último en ingresar fue en su momento otra financiera, Compartamos Banco, en febrero del 2025.

dinero - soles
Las entidad seguirá apostando por los depósitos a plazo fijo. - Crédito Difusión

Nace Banco Efectiva

Si bien Financiera Efectiva cambiará de nombre y pasará a ser Banco Efectiva, en la práctica muy poco cambiará, dado que si bien pasa a tener otro rango y se le faculta de realizar las operaciones señaladas en el artículo 283 de la Ley General, estos son válidos para las entidades del sistema financiero en general.

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Asimismo, la SBS ha destacado que el banco operará manteniendo su visión y líneas de negocio. “En términos de enfoque comercial, la entidad mantendrá su especialización en el segmento de créditos minoristas y el desarrollo de productos pasivos. Su incorporación como entidad bancaria contribuirá a dinamizar la competencia, promover la innovación y profundizar la inclusión financiera en el sistema”, aclararon.

Además, la Superintendencia destaca que “en el proceso de evaluación para la autorización, la SBS valoró aspectos clave como la viabilidad del modelo de negocio, la idoneidad y experiencia de los accionistas y de la plana directiva; así como el cumplimiento de los requerimientos prudenciales en materia de solvencia y gestión integral de riesgos, conforme a la normativa vigente”.

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¿Desde cuándo estará autorizada?

La norma legal señala que se resuelve “disponer que Secretaría General otorgue a la empresa el correspondiente Certificado de Autorización de Funcionamiento por Conversión, el cual deberá ser publicado en dos (2) ocasiones alternadas, la primera en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del certificado por parte de esta Superintendencia y la segunda en un diario de extensa circulación nacional, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de publicado el primer aviso, debiendo encontrarse accesible permanentemente al público, por lo menos en su portal web”.

Asimismo, será un plazo no mayor de 90 días calendario contados desde la emisión de dicho Certificado de Autorización de Funcionamiento que la empresa deberá remitir a la Superintendencia, la correspondiente escritura pública de conversión inscrita en los Registros Públicos.

Fachada de la SBS
La SBS autorizó a Efectiva para que pueda operar bajo el nuevo nombre de banco. - Crédito Andina

Lista de bancos en Perú

Estos son los, ahora, 21 bancos que operan en Perú:

  • ALFIN BANCO
  • BANBIF
  • BANCO BCI
  • BANCO DE CREDITO
  • BANCO FALABELLA
  • BANCO GNB
  • BANCO PICHINCHA
  • BANCO RIPLEY
  • BANCOM
  • BANK OF CHINA (PERU)
  • BBVA
  • BN. SANTANDER CONS.
  • CITIBANK DEL PERU
  • COMPARTAMOS BANCO (ingresó en 2025)
  • ICBC PERU BANK S.A.
  • INTERBANK
  • MIBANCO
  • NACION
  • SANTANDER PERU
  • SCOTIABANK PERU
  • BANCO EFECTIVA.

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