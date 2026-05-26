Perú

Hoy 26 de mayo es feriado regional en dos regiones y un sector no trabajará

Día no laborable. El Gobierno ya reporta los feriados regionales en el país: de las trece fechas que hay este año, una aplica para dos regiones

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Celebración del 26 de mayo en Tacna
Hoy es feriado regional en dos provincias de Lima: Moquegua y Tacna. - Crédito Gobierno Regional de Tacna

Atención, trabajadores en Tacna y Moquegua. Hoy estas dos regiones celebran hoy martes 26 de mayo como feriado regional, según confirmó el Poder Ejecutivo en su página donde lista los feriados vigentes en el país para cada año.

¿Qué significa esto? Que esta fecha, que en la práctica es un día no laborable, podrán descansar todos los trabajadores públicos y los privados, estos últimos en tanto lo hayan acordado con sus empleadores o empresa.

  • Día no laborable en Moquegua: Para los trabajadores que laboran en las dependencias del Gobierno Regional de Moquegua en el ámbito de la Provincia de llo, el día 26 de mayo de todos los años, por celebrarse la creación de la Provincia de llo, del Departamento de Moquegua
  • Día no laborable en Tacna con motivo de la conmemoración de la Batalla del Alto de la Alianza.
Cientos de personas aprovechan el feriado largo para hacer compras para Navidad y Año Nuevo| Panamericana

Los feriados regionales en Perú

¿Sabías que el gobierno peruano ya reporta los feriados regionales en el país? Estas son fechas similares a los feriados nacionales, pero que solo aplican obligatoriamente para el sector público (son, en esencia, días no laborables).

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Es importante agregar que la información del Gobierno podría estar incompleta, dado que, como señalan “los feriados y días no laborables regionales que se muestran son en base a lo reportado por los gobiernos regionales”.

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce los días oficiales de descanso. (Foto: Agencia Andina)
Lima no cuenta con feriados regionales, según reporta el Gobierno. - Crédito Andina

Aquí la lista ordenada por la fecha:

  1. Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  2. Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua
  3. Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna
  4. Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali
  5. Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali
  6. Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849)
  7. Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR)
  8. Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna
  9. Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua
  10. Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho
  11. Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua
  12. Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad
  13. Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.
Efemérides – Perú – historias – 30 julio
Moquegua y Tacna tendrán feriados regionales este martes 26 de mayo. - Crédito BNP

Estas fechas aplican para las regiones, pero donde se especifique serán válidos solo a nivel provincial o distrital. La lista aún está en construcción, en tanto los gobiernos reportan estos datos. Como se puede comprobar no incluye otras fechas que sí han sido reportadas por entidades como el Banco de la Nación, como el feriado no laborable en Puquio, Arequipa, el pasado 14 de mayo.

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Lista de feriados nacionales restantes

  1. Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  2. Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  3. Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  4. Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  5. Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  6. Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  7. Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  8. Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  9. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  10. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  11. Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  12. Viernes 25 de diciembre: Navidad

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