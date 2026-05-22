Día Internacional del Clítoris: ¿Qué pasa en el cerebro de una mujer durante un orgasmo?

Son pocas las mujeres que logran orgasmos intensos y duraderos (iStock)

Aunque muchas personas relacionan el orgasmo únicamente con una reacción física del cuerpo, diversos especialistas coinciden en que el verdadero centro del placer sexual está en el cerebro. Durante un orgasmo femenino se activan múltiples regiones cerebrales vinculadas al placer, las emociones, la memoria y la liberación de hormonas, lo que genera sensaciones intensas de bienestar y relajación.

En el marco del Día Internacional del Clítoris, médicos y expertos en salud sexual recuerdan que el placer femenino no solo forma parte de la sexualidad, sino también del bienestar integral. Instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) han advertido que los problemas para alcanzar el orgasmo o disfrutar plenamente de la sexualidad pueden afectar la salud emocional, la autoestima e incluso las relaciones de pareja.

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¿Qué ocurre en el cerebro durante un orgasmo femenino?

De acuerdo con especialistas citados por diversos estudios médicos, el orgasmo es una compleja reacción neurológica. Durante la excitación sexual y el clímax, el cerebro libera sustancias químicas como dopamina, oxitocina y endorfinas, relacionadas con el placer, la felicidad y la disminución del estrés.

Ilustración de clítoris (Glamour UK)

La dopamina está asociada con la sensación de recompensa y satisfacción; la oxitocina, conocida como la “hormona del apego”, favorece las emociones positivas y la conexión afectiva; mientras que las endorfinas ayudan a reducir la tensión y generan una sensación de relajación después del orgasmo.

Además, investigaciones sobre neurociencia sexual señalan que durante el orgasmo aumentan la frecuencia cardíaca, la respiración y el flujo sanguíneo hacia distintas zonas del cuerpo, especialmente hacia el área genital. El cerebro interpreta esos estímulos y desencadena la sensación de clímax.

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Uno de los puntos destacados por los especialistas es el rol del clítoris. Según Mayo Clinic, la mayoría de mujeres alcanza el orgasmo a través de la estimulación del clítoris y no únicamente mediante la penetración vaginal.

“El orgasmo sucede en el cerebro”, explican especialistas como el doctor mexicano Eduardo Calisto, quien ha enfatizado en varias entrevistas que el componente emocional y mental es clave para disfrutar plenamente de la experiencia sexual. Factores como el estrés, la ansiedad, el cansancio o los problemas emocionales pueden interferir directamente en la capacidad de sentir placer.

El estrés y la ansiedad también afectan el placer femenino

El Dr. Daniel Aspilcueta, experto en Salud Sexual del Ministerio de Salud del Perú, advirtió sobre la disfunción orgásmica, un problema que puede impedir parcial o totalmente alcanzar el orgasmo incluso cuando existe excitación sexual adecuada. Entre las principales causas figuran enfermedades crónicas, trastornos hormonales, algunos medicamentos y factores psicológicos como la culpa, la ansiedad o experiencias traumáticas.

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Los especialistas indican que la salud mental juega un papel fundamental en la respuesta sexual femenina. Cuando una persona está bajo altos niveles de estrés, el cerebro prioriza los mecanismos de alerta y reduce la capacidad de relajación necesaria para experimentar placer.

La salud sexual forma parte del bienestar físico y emocional de las personas. Vivir la sexualidad de manera saludable contribuye al equilibrio emocional, la autoestima y la calidad de vida, manifiestan los expertos.

Un tema que aún requiere más información y educación

A pesar de los avances científicos, los especialistas coinciden en que todavía existe mucho desconocimiento sobre el placer femenino y el funcionamiento del clítoris. Investigaciones recientes señalan que aún quedan preguntas abiertas sobre cómo responde exactamente el cerebro femenino al orgasmo y por qué cada mujer puede experimentarlo de manera distinta.

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Mujer mayor disfruta de un momento de bienestar íntimo, resaltando los beneficios sexuales en la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esta razón, los médicos recomiendan promover una educación sexual más completa, basada en información científica y libre de mitos. También sugieren acudir a profesionales de salud cuando existan dificultades persistentes relacionadas con el deseo sexual, el dolor o la incapacidad de alcanzar el orgasmo.

En el Día Internacional del Clítoris, especialistas recuerdan que hablar de placer femenino también es hablar de salud, bienestar emocional y calidad de vida.

¿Dónde información gratuita sobre el tema?

El Minsa invoca a la ciudadanía a no normalizar estas dificultades y buscar atención médica o psicológica de manera oportuna, pues una sexualidad plena forma parte del bienestar integral. Si tienes más dudas o consultas puedes comunicarte a la Línea 113, opción 3.

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