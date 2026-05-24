Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas

Una noche llena de drama y emociones. Mónica y Renato se enfrentaron en la eliminación, y tras un momento de alta tensión, uno de ellos tuvo que despedirse para siempre de la granja. - La Granja

Renato Rossini Jr. fue el eliminado de 'La Granja VIP’ en una gala marcada por tensión y reencuentros, mientras Pamela López, Pati Lorena y Mónica Torres fueron salvadas por el voto del público y continuaron en competencia.

La noche cerró con mensajes de despedida, celebraciones de equipos y un anuncio que impactará la convivencia: un recorte del presupuesto de comida para las próximas semanas.

Desde el inicio del programa, el set se cargó de expectativa por la dinámica de salvación. Los participantes aguardaron el orden de los anuncios, conscientes de que cada nombre revelado podía reorganizar alianzas y ánimos dentro de la finca.

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Pamela López, primera salvada: el regreso con más votos

La primera participante en asegurar su permanencia fue Pamela López, quien, según se informó en la gala, fue salvada por el público con la mayor cantidad de votos. La noticia detonó una reacción inmediata en el grupo de “Reales”, que recibió su regreso con abrazos y palabras de aliento.

El momento marcó un quiebre emocional en la noche: mientras un sector celebraba, el resto quedó en silencio, calculando probabilidades y anticipando a quién le tocaría despedirse. En realities de convivencia, el orden de los anuncios no es un detalle menor: define el ánimo del grupo y deja a los últimos en una tensión que se siente en pantalla.

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Pamela López fue la primera salvada por el público y regresó a la finca entre abrazos de su equipo. YouTube

Pati Lorena se mantiene: la celebración en el team “Víboras”

La siguiente en ser salvada fue Pati Lorena. Su permanencia se vivió como una inyección de energía para el team ‘Víboras’, donde Shirley Arica y Samahara Lobatón la recibieron con muestras de apoyo.

La escena fue celebrada por el estudio, que destacó un clima de compañerismo en medio de la competencia. El gesto de bienvenida también funcionó como mensaje interno: pese a rivalidades y estrategias, la noche de eliminación suele activar un tipo de solidaridad distinta, sobre todo cuando el público define el destino.

En paralelo, el programa mencionó un dato de alcance masivo: 8 millones de votantes, una cifra que subraya el nivel de participación y explica por qué cada gala puede cambiar el tablero con rapidez.

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Pati Lorena y Mónica Torres aseguraron su permanencia y fueron recibidas por sus compañeros de “Víboras” y “Reales”. YouTube

Mónica Torres, última salvada: tensión hasta el final y abrazo grupal

La tercera salvada de la noche fue Mónica Torres, quien aseguró su permanencia tras varios minutos de suspenso. Al conocer el resultado, el team “Reales” explotó en gritos y aplausos, y la recibió con un abrazo grupal que terminó por sellar el tono del reencuentro.

En su regreso, Mónica también tuvo un intercambio que llamó la atención: se despidió de Renato Rossini Jr. dejando claro que, pese a convivir en el mismo espacio, no todo quedó en buenos términos. Según se comentó en el programa, marcó distancia de diferencias que habrían tenido dentro de la finca.

Ese matiz dejó una idea instalada para lo que viene: el juego continúa, pero las tensiones se acumulan y cada gala no solo elimina, también deja heridas abiertas.

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Pati Lorena y Mónica Torres aseguraron su permanencia y fueron recibidas por sus compañeros de “Víboras” y “Reales”. YouTube

Renato Rossini Jr. eliminado: el mensaje y la despedida

Con Pamela López, Pati Lorena y Mónica Torres a salvo, el eliminado fue Renato Rossini Jr., descrito en el programa como uno de los competidores más carismáticos de la temporada. Su salida generó una mezcla de sorpresa y emoción entre compañeros y seguidores.

Renato enfrentó el momento con una actitud que buscó cerrar el ciclo sin confrontaciones. “Aprendí no tomarlo nada personal y solo jugar”, dijo al despedirse, en una frase que resumió su balance de la experiencia: competencia intensa, convivencia difícil y aprendizaje a la fuerza.

Tras la eliminación, fue recibido por su madre y por seguidores, en un cierre que reforzó su narrativa dentro del reality: un participante con apoyo visible fuera de la finca, incluso cuando el público definió su salida.

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Renato Rossini Jr. fue eliminado ‘La Granja VIP’: Mónica Torres, Pati Lorena y Pamela López fueron salvadas. YouTube

El impacto en la convivencia: recorte del presupuesto de comida

La gala no solo dejó un eliminado. También trajo un anuncio que afectará el día a día en la finca. Don Valentín, encargado de la administración, informó que el presupuesto para la comida se reducirá al 65% luego de la pérdida de inmunidad de Diego Chávarri.

El recorte anticipa semanas más difíciles en convivencia: menos recursos suelen elevar el conflicto, afectar el rendimiento en pruebas y volver más frágiles las alianzas. En un reality de encierro, la comida no es un detalle logístico; es un factor de estabilidad emocional.

Ese anuncio, además, reubica la discusión interna: ya no se trata solo de estrategias para nominación o votación, sino de cómo administrar escasez y sostener el equipo en tareas diarias.

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