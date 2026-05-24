Roberto Sánchez critica a Jorge Nieto por anunciar voto viciado en la segunda vuelta: “está grandecito para asumir responsabilidad”

El candidato presidencial peruano del partido izquierdista Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla durante un acto político este sábado, en Huaycan (Lima). EFE/ Renato Pajuelo

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez cuestionó en Chiclayo la decisión de Jorge Nieto de anunciar el voto viciado entre los seguidores y electores del Partido del Buen Gobierno durante la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, con una discusión también prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestro punto de vista en relación a la segunda vuelta. El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: ‘queremos un buen gobierno’”, dijo Nieto Montesinos en conferencia de prensa.

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El anuncio generó la respuesta del líder de Juntos por el Perú, quien se encontraba en una actividad proselitista en Chiclayo.“Yo creo que ya está grandecito para asumir responsabilidad histórica ante el Perú, el pueblo profundo, la democracia. Se respetan las decisiones”, dijo según lo reportó RPP.

Jorge Nieto anunció que será oposición a cualquier gobierno

El ex candidato Jorge Nieto anunció que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno resolvió viciar su voto en la segunda vuelta y no apoyar ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez. “El Partido del Buen Gobierno viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: “queremos un buen gobierno””, afirmó en conferencia de prensa.

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Excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno anuncia que viciará su voto al considerar que ambas opciones significan continuar con la polarización en el país. Video: Canal N

“Estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas, que ambas solo significan la continuación de la polarización política en el país que nos tiene en un franco proceso de decadencia”, señaló.

El ex postulante agregó que su agrupación buscará acabar con esa polarización y preservar su capacidad de acción en el Congreso con sus parlamentarios electos, además de mantener la posibilidad de construir una fuerza política futura. También adelantó que el partido será “oposición a cualquiera que salga elegido y seremos oposición responsable”.

Consultado sobre una eventual participación de diputados o senadores de su partido en el próximo gobierno, Nieto respondió que hablarán con todos “sin excepción”, pero votarán a favor de “los intereses de los peruanos, peruanas y del Perú”. Añadió que no se concretó una reunión con Sánchez por un tema de agenda y que, en el caso de Keiko Fujimori, no tomaron conocimiento de un pedido de Fuerza Popular para sostener un encuentro.

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Sánchez pidió “sabiduría” para no caer en corrupción y ofreció obras para Lambayeque

Durante su acto de campaña en Chiclayo, además de referirse a las declaraciones de Jorge Nieto, Sánchez también pidió a Dios que le otorgue “sabiduría” para que su equipo no caiga en corrupción en caso de un eventual gobierno.

El candidato de izquierda a la Presidencia de Perú, Roberto Sánchez, fue captado este 21 de mayo, durante un mitin de campaña, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

“Hoy hemos venido también como grupo, como equipo, a pedir que nuestro Dios bendito nos dé fuerzas y sabiduría para que nunca caigamos en la corrupción, para que seamos honestos en el ejercicio de nuestro gobierno y podamos combatir a los criminales y a los corruptos”, dijo Sánchez, según RPP.

En materia de propuestas para Lambayeque, el candidato de Juntos por el Perú afirmó que impulsará la reconstrucción del mercado Modelo de Chiclayo y del mercado mayorista Moshoqueque, ubicado en el distrito de José Leonardo Ortiz, según dijo en el mitin. También expresó su respaldo al proyecto La Calzada y prometió promover mejores condiciones laborales para los trabajadores de las empresas azucareras de la región.

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