Perú

Secretario general de Juntos por el Perú denuncia a agente de seguridad del Estado por hurto previo al debate técnico

La acusación involucra la sustracción de una billetera durante una actividad de campaña en el mercado Moshoqueque de Chiclayo. El incidente ocurrió horas antes del debate entre equipos técnicos

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La acusación involucra la sustracción de una billetera durante una actividad de campaña en el mercado Moshoqueque de Chiclayo. El incidente ocurrió horas antes del debate entre equipos técnicos

Ernesto Zunini, secretario general del partido Juntos por el Perú (JP), denunció ante una dependencia policial de Chiclayo la presunta participación de un agente de seguridad del Estado en el hurto de su billetera, de acuerdo con declaraciones recogidas por el medio digital Expresión.

El portavoz de la agrupación que postula a Roberto Sánchez a la presidencia afirmó que el incidente tuvo lugar en el mercado Moshoqueque, el principal emporio comercial del norte peruano, durante una actividad de campaña del aspirante.

“Se ha encontrado mi billetera en una unidad del Estado donde estaban policías de seguridad del Estado. Esta es una situación lamentable y lo peor es que hasta ahora el testigo se encuentra prácticamente detenido y no se nos quiere atender como corresponde, ya que nos quieren derivar a otra comisaría y (...) no se ha constituido ningún fiscal para poder constatar lo que estamos denunciando, que ha sido una flagrancia”, declaró al medio local.

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Según Zunini, un ciudadano halló su pertenencia en el mercado y el agente presuntamente le propuso entregarle el dinero que contenía a cambio de quedarse con el objeto.

Ernesto Zunini
El objeto fue hallado dentro de una unidad policial y, según el testimonio recogido, un policía habría ofrecido el dinero de la billetera a cambio de quedarse con ella

“Cuando le hemos preguntado quién ha sido el que le ha dado el dinero, él ha sindicado al policía. En esa circunstancia, la gente ha procedido a seguir al policía para pedirle la billetera. El policía ha subido al patrullero y a la hora que ha bajado, porque la gente no lo dejaba avanzar, la gente ha abierto la maletera y ha encontrado dentro de la unidad policial, y hay videos, ha encontrado la billetera”, relató.

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Walter Flores, candidato al Senado y secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales de la formación política, acompañó a Zunini a la dependencia policial y solicitó la intervención del Ministerio Público.

“Se trata de un delito que la policía indebidamente está calificando como un apoderamiento irregular. Yo considero de que no solamente se trata de ello, se trata de (...) de hurto agravado toda vez que de la billetera ha sido sustraído sus tarjetas bancarias, sus documentos personales y todo lo que contenía en su interior”, señaló.

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
La denuncia se presentó un día antes del debate técnico entre Zunini y la legisladora Rosangella Barbarán

Flores también denunció irregularidades en la actuación policial: “Antes de que se tome la declaración de la persona afectada, del denunciante, uno de los instructores ya estaba amenazando al testigo, diciéndole: ‘Tú has cometido delito, te vas a quedar retenido’, e informando a la Fiscalía los hechos tergiversados, porque todavía no se había presentado la denuncia”, sostuvo.

“El policía instructor hemos pedido que sea retirado porque está obstruyendo la investigación, porque está amenazando al testigo y está sustrayendo a una persona de la persecución penal, lo cual es una clara interferencia a un proceso penal”, agregó.

La denuncia de Zunini fue presentada un día antes del debate técnico, en el que se enfrentará a la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán en el bloque de Juventud y Deporte.

“Como próximo representante de la ciudadanía, no puedo hacer de oídos sordos ni puedo mirar hacia otro lado. Tengo la obligación ciudadana de llegar hasta las últimas consecuencias para que la policía no cuente con este tipo de malos elementos”, concluyó.

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