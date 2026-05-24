Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo: “Recordamos las denuncias, Sarratea y el intento de golpe de Estado”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, responde a las acusaciones sobre una supuesta conspiración para destituir al expresidente Pedro Castillo, calificando su salida como una "reacción de toda la sociedad civil" ante la corrupción y el intento de golpe de Estado. (Canal N)

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó que haya existido una supuesta conspiración entre su partido, el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía para provocar la vacancia del expresidente Pedro Castillo, quien dio un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, lo que provocó que su propia vancada votara a favor de su salida y la renuncia de Roberto Sánchez, quien era ministro de Producción.

Fujimori sostuvo que los hechos que derivaron en la caída del exmandatario estuvieron relacionados con las denuncias de corrupción que enfrentaba su gobierno y con el fallido autogolpe de Estado. En ese contexto, afirmó que la reacción frente a la crisis política fue una respuesta de distintos sectores de la sociedad.

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“Bueno, creo que quienes recordamos esos momentos, mmm, y tenemos los informes periodísticos sobre lo que ocurría en Sarratea, todas las denuncias y evidencias de corrupción y el intento de golpe de Estado”, declaró la candidata presidencial durante una actividad pública.

Keiko Fujimori rechaza complot contra Pedro Castillo y recuerda denuncias de corrupción y golpe de Estado. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

“Reacción de la sociedad civil”

La lideresa fujimorista indicó que lo sucedido durante el gobierno de Pedro Castillo no puede interpretarse como una acción coordinada entre instituciones, sino como una reacción frente al contexto político que atravesaba el país.

“Lo que ocurrió fue una reacción de toda la sociedad civil en su conjunto, y eso es lo que hay que resaltar. Lo demás son exageraciones”, manifestó la lidereza de Fuerza Popular al ser consultada por la prensa.

Las declaraciones de la candidata presidencial se producen en medio de un nuevo debate político sobre las circunstancias que rodearon la destitución del exmandatario y las acciones adoptadas por distintas instituciones del Estado durante la crisis política de 2022.

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El gobierno de Pedro Castillo acabó con su golpista mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022. Foto: captura TV Perú

Culpa a Pedro Castillo y Dina Boluarte por inseguridad

Durante una reunión con transportistas, la candidata presidencial Keiko Fujimori también se pronunció sobre la inseguridad ciudadana y las críticas dirigidas contra Fuerza Popular por parte de otros actores políticos. En ese contexto, señaló que su agrupación buscará enfrentar a las mafias vinculadas a las extorsiones y recuperar el orden en el país.

La lideresa del fujimorismo rechazó las acusaciones que responsabilizan a su partido de la actual situación de inseguridad y sostuvo que los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte fueron los encargados de conducir el país durante este periodo.

“Bueno, eso es absolutamente falso. Quien ha gobernado ha sido Pedro Castillo, ¿no? El señor del sombrero a quien él imita. Y luego ha gobernado la señora Boluarte, que era miembro también del partido con el que él estaba a su lado”, afirmó Fujimori durante su declaración a la prensa.

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Dina Boluarte felicitó rechazo del TC al golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Keiko Fujimori sobre voto viciado de Jorge Nieto

Durante una actividad pública en San Juan de Lurigancho, Keiko Fujimori afirmó que Jorge Nieto tiene total libertad para promover el voto viciado en la segunda vuelta presidencial. La candidata de Fuerza Popular respondió así a la decisión del exministro y de los dirigentes del partido Buen Gobierno, quienes anunciaron su respaldo a esta opción electoral. “El señor Nieto y los dirigentes del partido del Buen Gobierno tienen total libertad de anunciar su voto. Puede ser a cualquiera de los candidatos o, como lo han hecho, de manera viciada. Están en su derecho, están en libertad”, declaró Fujimori ante la prensa.

Fujimori sostuvo que, pese a la postura adoptada por Nieto y su agrupación, Fuerza Popular mantendrá su estrategia de acercamiento con diversas fuerzas políticas. “Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás partidos con los que se viene ya conversando”, aseguró la candidata durante su encuentro con transportistas, donde también abordó temas de seguridad ciudadana y extorsión.

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La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reúne con transportistas en San Juan de Lurigancho y se compromete a luchar frontalmente contra la delincuencia y las mafias que extorsionan al sector. (Crédito: Canal N)

El llamado al voto viciado por parte de Jorge Nieto surge en un contexto de polarización política en Perú, en medio de un proceso electoral marcado por acusaciones cruzadas y una campaña centrada en la inseguridad y la lucha contra la corrupción. La postura de Fujimori busca mostrar apertura y disposición al diálogo, mientras enfrenta cuestionamientos de otras agrupaciones y promete enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.