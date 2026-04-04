Desde hoy 6 de abril, Beca 18 dará segunda oportunidad para postular con 3.630 plazas

Más de 1.500 jóvenes acceden a estudios superiores financiados por el Estado con Beca 18-2026. (Foto: Agencia Andina)

La primera convocatoria de Beca 18 de este 2026 ya tiene a sus primeros 1.554 ganadores. El pasado martes 31 de marzo, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación publicó la lista de los ganadores del primer momento de Beca 18, convocatoria 2026, a través de su página web (www.pronabec.gob.pe/beca-18/).

Estos ya podrán estudiar una carrera profesional con la cobertura integral del Estado durante todos sus años de formación. La beca cubrirá los costos académicos y no académicos, como la matrícula y la pensión de estudios, el examen o carpeta de admisión —en caso de haber ingresado a una institución pública—, así como alimentación, alojamiento, movilidad local, entre otros.

Sin embargo, los preseleccionados que no ganaron una de las vacantes en el primer momento, o no participaron, podrán hacerlo en el segundo momento del concurso, que distribuirá el 70 % restante de becas (3.630 plazas). Esta postulación va del lunes 6 de abril al lunes 27 de abril (23:59 horas) y se realizará de manera virtual y gratuita a través de la web. Para participar, deben haber ingresado a una institución de educación superior, con carrera y sede elegibles.

Beca 18-2026 inicia adjudicación: 1.554 postulantes obtienen financiamiento para educación superior. (Foto: Agencia Andina)

Beca 18: Segundo momento para postular

Desde hoy lunes 6 de abril hasta el lunes 27 del mismo mes, los postulantes preseleccionados de Beca 18 tienen otra oportunidad para tentar una plaza.

Para este segundo momento de la primera convocatoria de Beca 18 del 2026, se darán 3.630 vacantes: en el primer momento solo se dieron el 30% de las plazas aprobadas para esta convocatoria, ahora se dará el 70% restante (5.184 en total).

Si quieres más información, revisa la página oficial del Pronabec: https://www.pronabec.gob.pe/beca-18/.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

Lista de ganadores

En tanto, el Pronabec reveló la lista de los ganadores del primer momento de la convocatoria. “El 55 % (854) de ellos pertenecen al centro y sur del país, un indicador de que las oportunidades de acceso a la educación superior continúan llegando a los jóvenes de excelencia académica de diversas regiones del país”, acota el programa.

Asimismo, de acuerdo a los resultados publicados por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, Lima, Cusco, Ayacucho, Huánuco y Puno son las regiones con más seleccionados.

De estas, Cusco y Puno pertenecen a la macrorregión sur, grupo que concentra el 25 % del total de ganadores

Mientras, Ayacucho y Huánuco son de la macrorregión centro, de donde proviene el 30 % del total de seleccionados

En tanto, en Lima hubo 314 futuros becarios, quienes representan el 20 % del total.

Primera etapa de Beca 18-2026 beneficia a estudiantes con alto rendimiento académico en todo el país. (Foto: Agencia Andina)

De igual manera, más de la mitad son menores de edad. "El 56 % de ganadores es menor de edad y el 43 % tiene de 18 años a más, lo que demuestra que Beca 18 contribuye a ofrecer un oportuno acceso a educación superior a los recién egresados del colegio".

En tanto, el 82% decidió quedarse a estudiar en su región de origen, escenario que contribuye a una mejor adaptación a los estudios superiores, al estar junto a sus comunidades y su familia. Este porcentaje representa 28 puntos porcentuales más en comparación con el primer momento de la anterior convocatoria.